それは、TCP情報の受け渡しであることが判明し、アプリケーションの両側が実行されている必要があります。

mt5ではpythonやRのコマンドを直接インタプリタに送れるようにしたいので、クラスを持つことになります。

1. Pythonがインストールされただけの環境

2. mt5シェルから実行し、Pythonシェルと同様にスクリプトを実行する。Rも同様です。

サンサニッチ・フォメンコ

mql4の異言語間通信の問題をすべて解決してくれそうです。Rのコードもあります。以下はその回路図です。



全体の描写は3部構成になっています。

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

なぜZeroMQなのか？

1.プログラマーは、様々な方法で、任意のコードと他のコードを接続 することができます。

2.MetaTrader ユーザーがMetaTraderがサポートする技術（機能、指標、言語構成、ライブラリなど）だけに依存することをなくすことができます。

3.トレーダーは、C/C#/C++、Python、R、Java（一部を除く）で指標や戦略を開発し、MetaTrader 4を介してマーケットに展開 することができます。

PythonとRの機械学習 ツールキットを活用して複雑なデータ解析と戦略開発を行い、MetaTrader 4と連動して取引執行と管理を行うことができます。

5.ZeroMQは、MQLでは実装が困難な高度な分散型取引システムの高性能トランスポート層として利用 可能です。

6.必要に応じて異なる戦略コンポーネントを異なる言語で構築し、TCP、プロセス内、プロセス間、マルチキャストプロトコルでシームレスに会話 することができます。

7.複数の通信パターンと切断動作

以下はそのコード です。

#include <Zmq/Zmq.mqh>
 
レナト・アフティアモフ

サンサニッチ・フォメンコ

マキシム・ドミトリエフスキー

Rのためにここに ある。そして、pythonは待ちきれないとRから切り取ります。

サンサニッチ・フォメンコ

レナト・アフティアモフ

象は必要ない。ここでのキーワードは「Socket」です。

MSDNを開く -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. それに、C++/C#の仕様については、そこを見て、相互作用を構築してください。

SanSanychの例では、イモトはすべてが複雑になりすぎています。具体化すれば、すべてがもっとシンプルになります。

しかし、一般的には、ファイルやRAM-Diskを通じて、さらに簡単に交換することができます。交換速度は実質的に同じですが、DLLは必要ありません。

Winsock
  • msdn.microsoft.com
Преимущества быстродействующих сокетов в .NET Базовые сведения о сокетах Установление соединений Многопоточный сервер Применение метода Select для «мультиплексирования» ввода-вывода Асинхронный ввод-вывод Как насчет масштабируемости? Клиентские приложения, использующие сокеты Что дальше? Отладка приложений, использующих сокеты Преимущества...
 
アレクサンドル・イワノフ
ユーリイ・アサウレンコ

は、すでにC#でやっている、との認識です。

DLLとの情報交換は、インターネットを通じてしかできませんでした。

そして、SanychのMQLは純粋な現金であり、とても素晴らしいものです。

