mql4の異言語間通信の問題をすべて解決してくれそうです。Rのコードもあります。以下はその回路図です。
全体の描写は3部構成になっています。
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
承認されました。
なぜZeroMQなのか？
1.プログラマーは、様々な方法で、任意のコードと他のコードを接続 することができます。
2.MetaTrader ユーザーがMetaTraderがサポートする技術（機能、指標、言語構成、ライブラリなど）だけに依存することをなくすことができます。
3.トレーダーは、C/C#/C++、Python、R、Java（一部を除く）で指標や戦略を開発し、MetaTrader 4を介してマーケットに展開 することができます。
PythonとRの機械学習 ツールキットを活用して複雑なデータ解析と戦略開発を行い、MetaTrader 4と連動して取引執行と管理を行うことができます。
5.ZeroMQは、MQLでは実装が困難な高度な分散型取引システムの高性能トランスポート層として利用 可能です。
6.必要に応じて異なる戦略コンポーネントを異なる言語で構築し、TCP、プロセス内、プロセス間、マルチキャストプロトコルでシームレスに会話 することができます。
7.複数の通信パターンと切断動作。
以下はそのコード です。
#include <Zmq/Zmq.mqh>
あるにはある
私もググりました。
TCP経由の交換は最もクールな方法です。
この添付ファイルは、これまでの私のコレクションのために2つのリンクからダウンロードしたものです。おつかれさま
Rのためにここに ある。そして、pythonは待ちきれないとRから切り取ります。
クリックしたあなたのリンクが、ちょうどなくなっていたのです。
こちらは Rでご覧いただけます。待ちきれない人はRからpythonも
げっ、VPNにbotを転送する必要があるとき、片方をヒンシュクを買うことになりそうだ
どこかで読んだ記事ですが、強力な予測マシンを作った人が反キリストになるそうです。
惜しくも
こんな感じ？
は、すでにC#でやっている、との認識です。
DLLとの情報交換は、インターネットを通じてしかできませんでした。
そして、SanychのMQLは純粋な現金であり、とても素晴らしいものです。