スケーリングについては、指数部のBateとErlang自身の直系の親戚のためです :))
ハハハ、2つの名前が結びつかないということは、ベイトって誰？ペアが休んでいるのか、私が何か知らないのか...。
とにかく、プレディクターは思ったほど悪くない（ダブルチェックしたところ、バイはロールバックしたが、ショーツはよくまっすぐになった、スクリーンショット通りではないが、悪くない）ので、明日、トップTFにアナログを追加してから実際に試してみるつもりです。
別スレのAlexander_K2さん。
リアルタイムには使えないけど、mt5ならpythonと似たような感じなのかなという気がしてきた。RとDLLは消化することはできませんし、どのように知っていると、パイソンは（古いタイマーの記事や作品を見て）あまり、それの厚さに取得する欲求を必要とされていませんが、彼らと仕事をしたくない - 500000パケットと出力は2MAのボットからと同じである。
別スレッドよりAlexander_K2
Pythonを使った作業はあまりできず、可視化と即時検証のためにpythonを使うだけです... 現在、winapiを通して直接pythonシェルを呼び出し、botからpythonにコマンドを送ることを検討していますが、可能かどうかわかりません。RとDLLは、消化しないと方法がわからないとパイソンは（古いタイマーの記事や作品を見て）あまり、それの厚さに取得するために喜んで必要とされていないが、彼らと仕事をしたくない - 500000パケットと出力は2MAのボットからと同じである。
あなたはどのようなシェルを意味し、Linuxの場合、それはあまりにも多くの問題だ、rcmdのようなもの、と風のコンソールは、私が書いた場合 - そこに私のエンジンと名前のパイプを介して同様の開発が、初期の段階では、あなたが接続したい場合は、 私に行をドロップ します。
Windowsですからね。まあ、考えたらノックするけど、必要かどうかはまだ全然わからないしね。
原理的には、ZeroMQとTCP経由でgit上に接続があるのですが、なるべくコソコソしないようにしたいので
PythonやRのようなコンソールインタプリタと双方向に接続し、そこからMQLを実行できるようにしたり、グラフィカルな機能を追加したり......実は、もっと広いアイデアがあるんです。
まあ、商品としてなら、いいんですけどね。
RはSrrと非常に親和性が高く、ドキュメントも充実しており、私の理解ではR自体（現在のRターミナルではない）をmcl4/5用のDLLとして作ることができます。世界に通用する仕事
エンジョイ
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
ありがとうございました。
調べてみます。
AIと一緒に？）
まあ、それはそれとして...あなた方はすでに寡頭政治家です ))