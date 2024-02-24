トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 899

マキシム・ドミトリエフスキー

スケーリングについては、指数部のBateとErlang自身の直系の親戚のためです :))

ハハハ、2つの名前が結びつかないということは、ベイトって誰？ペアが休んでいるのか、私が何か知らないのか...。

とにかく、プレディクターは思ったほど悪くない（ダブルチェックしたところ、バイはロールバックしたが、ショーツはよくまっすぐになった、スクリーンショット通りではないが、悪くない）ので、明日、トップTFにアナログを追加してから実際に試してみるつもりです。

購入

販売


アレクセイ・ヴャジミキン

別スレのAlexander_K2さん。

リアルタイムには使えないけど、mt5ならpythonと似たような感じなのかなという気がしてきた。RとDLLは消化することはできませんし、どのように知っていると、パイソンは（古いタイマーの記事や作品を見て）あまり、それの厚さに取得する欲求を必要とされていませんが、彼らと仕事をしたくない - 500000パケットと出力は2MAのボットからと同じである。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

別スレッドよりAlexander_K2

Pythonを使った作業はあまりできず、可視化と即時検証のためにpythonを使うだけです... 現在、winapiを通して直接pythonシェルを呼び出し、botからpythonにコマンドを送ることを検討していますが、可能かどうかわかりません。RとDLLは、消化しないと方法がわからないとパイソンは（古いタイマーの記事や作品を見て）あまり、それの厚さに取得するために喜んで必要とされていないが、彼らと仕事をしたくない - 500000パケットと出力は2MAのボットからと同じである。

どのようなシェルを意味するのですか、もしリナックス、それは面倒だ、rcmdのような何か、そして風のコンソールなら、私は書いた - 私のエンジンと名前のパイプを介して同様の開発があります、初期の段階では、あなたが接続したい場合 私に行をドロップ します。
イワン・ネグレシュニー
Windowsですからね。まあ、考えたらノックするけど、必要かどうかはまだ全然わからないしね。

原理的には、ZeroMQとTCP経由でgit上に接続があるのですが、なるべくコソコソしないようにしたいので

 
マキシム・ドミトリエフスキー

PythonやRのようなコンソールインタプリタと双方向にリンクし、それらを使ってMQLを実行できるようにし、さらにそれらのためのグラフィカルな機能を追加する...という、より広いアイディアを持っています。
イワン・ネグレシュニー
まあ、商品としてなら、いいんですけどね。

 
イワン・ネグレシュニー
RはSrrと非常に親和性が高く、ドキュメントも充実しており、私の理解ではR自体（現在のRターミナルではない）をmcl4/5用のDLLとして作ることができます。世界に通用する仕事

サンサニッチ・フォメンコ

エンジョイ

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございました。

調べてみます。

 

AIと一緒に？）

まあ、それはそれとして...あなた方はすでに寡頭政治家です ))

