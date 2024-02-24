トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 903

新しいコメント
 
TheXpert です。

shellexecute + Pythonでデータ転送ブロックを追加。マッピング、ソケット、何でも。

必要であれば、プロジェクトごとにいくつもあれば、仮想環境を使うこともできます。

全てはプロジェクトですが、ここではすぐにでも使えそうです。

デメリットは何ですか？

既存のライブラリーと比較して、どのような点が優れていますか？明らかな利点は、多言語対応であることです。他には？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

VPNにbotを移し替えるとなると、1つずつ重ねるのは面倒そう...。

まあ、セントアカウントなら...そうですね、問題ですねー。

100キロバイトくらいのリアルアカウントで商売してたら、どんなVPNになるんだろう？

 

トレーニングセットとテストセット。白は間違った予測、暗は正しい予測。バラ色すぎる)

削除済み  
TheXpert です。

shellexecute + Pythonでデータ転送ブロックを追加。マッピング、ソケット、何でも。

必要であれば、プロジェクトごとにいくつもあれば、仮想環境を使うこともできます。

コマンドラインでのデータ転送はどうでしょうか？

削除済み  
サンサニッチ・フォメンコ

まあ、セントアカウントなら...そうですね、問題ですねー。

そして、あなたが普通のビジネスを持っている場合、100キロバク未満の実質、その後、どのようなVPNのですか？

VPNってなんだ？ Googleのような普通のやつ。

みんなとっくにクラウドに切り替えてるんだから、自宅から経営なんて無理だよ。

誰がやったんだろうと思ってたんです。私はプログラマーではありませんから、問題ありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どのようなVPNですか？ 例えばGoogleのような通常のものです。

Windowsマシンで1コア、1-2GBのメモリ、ディスク（容量は忘れましたが、全部で十分です）が月々300ペソからです。実際、話題性はありますね。

無料で永久保存できるものまでありますが、制約があり、どの程度適しているのか理解できません。

 

UPUで 月500ルーブルのロボットをずっと持っています。かなり満足しているのですが......。

まあ、すでに2コアと10GBのハードディスクがあるのですが・・・。 しかし、ムツカはインジケータが遅いと文句を言いながら、ボソボソとやっています。ちょっとリソースが足りないかな...。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

Windowsマシンで1コア、1-2GBのメモリ、ディスク（容量は忘れましたが、全部で十分です）が月々300ペソからです。実際、話題性はありますね。

無料で永久に使えるものまでありますが、制約があり、どの程度適しているのかがわかりません。

googleは、最初の1年間は300ポンドを与える、月30〜50ポンドでwpsの構成を取得し、あなたは1年間無料でそれを得ることができます

1年間無料で使えるので、Amazonやそれ以外のところへも。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

月300円のVPNを手に入れた。

では、同じ分野で働くなら、どちらが効率的なのでしょうか？私は500ルーブルで数百万ドルを稼ぎ、あなたは300ポンドを稼ぐ......。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

月額300円のVPNを手に入れた。

まあ、それはあなた次第なんですけどね。月々10〜15ポンドで、可能性はもう最高です。知人からその様子を伺っていますが、私自身は考えている程度です。同じことですが、こういうことはシステムを書くべきで、そのまま入れてはいけません。誰かが来て見たような、家にないような。

1...896897898899900901902903904905906907908909910...3399
新しいコメント