トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 448

削除済み 2017.07.23 14:09 #4471

mytarmailS:

分類器におけるターゲット関数は何ですか？

ターゲット関数はなく，母集団のすべての予測変数の平均から離れれば離れるほど，この平均に収束するのが速くなるという原理に従って動作します．つまり，ベイズ分類器の原理に従って動作し，母集団の予測変数がそれぞれのケースで平均から最大の偏差を与えるような重みを見つけ，最終的にそれらは戻って収束するはずです．予測変数は静止しているので、平均が0であることは明らかであり、出力が>0であれば売り、<であれば買いです。

Yuriy Asaulenko 2017.07.23 14:12 #4472

マキシム・ドミトリエフスキー：

特にMLPは、実際の神経細胞の働きを原始的にコピーしており、実際に脳で起こっているようなやり方ではないので、取引には向かない醜いモンスターだという結論に達しました :)唯一正常で見通しの良いNSはパターン認識のための畳み込みnsであり、一方で予測はできず、もしそうなら単純で高速な分類器のアンサンブルで十分である。ベイズ分類器はより良いが、RFより悪い。面白いことに、「ベヒーモスの醜さ」については、全く逆の結論に達しました（笑)。RFは予測変数の選択を必要とするが、少なくとも線形独立であることが要求されるため、自明なタスクとは言えない。MLPでは、時系列に 手を加えるだけで、線形独立性の要件は、放電された時系列を入力とする複数のNSの委員会（複数のTFに類似）によって解決されます。NSの時間遅れは、実際の取引では、取るに足らないものなのでしょう。リアルTSがどうなるかはまだ分かりませんが、NSはかなり鍛えられそうです。学習したNSのグラフィカルな出力の一部をご覧ください。どの程度鍛えられているかはまだ何とも言えませんが......。）しかし、それは訓練可能である））。

削除済み 2017.07.23 14:25 #4473

ユーリイ・アサウレンコ
分類器におけるターゲット関数は何ですか？
特にMLPは、実際の神経細胞の働きを原始的にコピーしており、実際に脳で起こっているようなやり方ではないので、取引には向かない醜いモンスターだという結論に達しました :)唯一正常で見通しの良いNSはパターン認識のための畳み込みnsであり、一方で予測はできず、もしそうなら単純で高速な分類器のアンサンブルで十分である。
ベイズ分類器はより良いが、RFより悪い。
面白いことに、「ベヒーモスの醜さ」については、全く逆の結論に達しました（笑)。
RFは予測変数の選択を必要とするが、少なくとも線形独立であることが要求されるため、自明なタスクとは言えない。MLPでは、時系列に 手を加えるだけで、線形独立性の要件は、放電された時系列を入力とする複数のNSの委員会（複数のTFに類似）によって解決されます。NSの時間遅れは、実際の取引では、取るに足らないものなのでしょう。
リアルTSがどうなるかはまだ分かりませんが、NSはかなり鍛えられそうです。学習したNSのグラフィカルな出力の一部をご覧ください。どの程度鍛えられているかはまだ何とも言えませんが......。）しかし、それは訓練可能である））。
チャート上にオシレーターという形でプレディクターを放り込むだけで、線形依存なのか非線形なのかがわかる)番号は必要ありません。NSは自己鍛錬しても、最初から存在しない、あるいは矛盾するような超非線形相関を思いつくことはできない
あるいは、NSの前に核マシンを使う必要があります。Jpredictorは入力の次元を多項式で上げて、最も情報量の多いものをSVMやその他のくだらない方法で残しますが、一方で、この多項式のために、とんでもなく過学習になることがあります。
何事も単純なことではありません。SanSanychはすでに1年間、森から森へ（パッケージからパッケージへ）渡り歩き、プレディクターをいじっているようです。
PS ところで、MLPは単層P.と異なり、本質的に非線形であり、非線形な特徴を汎化する能力がかなり高いのです。
RFもそうだが、過学習は否めない。
つまり，ベイズ分類器の原理で動作し，予測変数の集合において，各特定のケースで平均から最大の偏差を与えるような重みを見つけ，最終的には収束するはずである．予測変数は定常形式でとらえるので、平均が0であることは明らかです。出力が>0であれば売り、<であれば買いです。
先生と一緒にトレーニングするのか、それとも先生なしでトレーニングするのか、よくわからないのですが、先生ありの場合、分類器の買いシグナルは何ですか？
一般的にNSはRFと比較して利点がなく、計算に時間がかかり、誤差も大きくなります。
NSのスピードについて。
特に今回は、スピードに関する実験をしてみました。そのために、層構造[15,15.15,8,2]を持つMLPを取りました。学習サンプルサイズは、入力-15×10378、出力-2×10378です。
このデータでの10エポックのMLP学習は約10分です。
データを直接操作する - 入力15×10378を3秒以内に計算します。すなわち、～0.0003c/sampleです。
TSを作るには十分すぎるほどの時間)。
何か速すぎて、そのようなは、どのアルゴリズムL-BFGSによって、1時間または数時間mbを訓練する必要があります？また、入力は15個だが、隠れ層は15-20ニューロンで1層のみ、アルグリビアンTSを学習した...ので、待たずに入力ベクトルのサイズを小さくした)10kベクトルによる3入力の学習は5-10分かかり、それも隠れ層が1つの場合です。また、バックプロパゲーションは低速ではなく、1-3エポックと高速です。
10分であっても既製の戦略がなく、戦略を見つけるためにオプティマイザでN個の予測変数の数、ベクトルの長さ、隠れ層の数などを検索しなければならないと想像してください...