トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 356 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2017.05.18 09:16 #3551 ユーリイ・アサウレンコRstudio、私も何をするものなのか分かりませんでした。Rで最もまともなソースコードエディタ(いくつかある)。エディタから直接コードを実行できるようにする。それは利便性と習慣の問題です。MS-Rだとどんなツールかわからない。 Rの有償バリエーションでRevolutionというのがあった。Rそのものやその他多くのものをテストし、改良し、無料で配布していたはずなのに、副次的に有料のものも提供していたという意味での有料化。これは、レボリューションがマイクロソフトに買収され、同じ条件で配布しているもので、あるものは無料で、あるものは有料で、というものです。私はマイクロソフトにしがみついています。必要なものはすべて無料で、有料のものは必要ない。Rの有償利用は通常、企業での利用です。大きなプロジェクトを 複数のコンピュータで開発し、複数のコンピュータで利用します。 削除済み 2017.05.18 11:03 #3552 ウラジミール・ペレヴェンコ1) mxnetがRの他の機械学習パッケージと大きく異なる点は、Python用に開発され、後にR APIが付属した点です。Rのデータは「列指向」（colmagor）、Pythonのデータは「行指向」（rowmagor）であるため データ作成は具体的に前バージョンのmxnet_0.9.4では自動的に認識されるようですが、テストはしていません。ちなみに、応用例もたくさんあります。2) Rstudioの何が問題なのでしょうか？開発・サポートが充実しているフル装備のIDEです。そこに安心感があれば、ですが。グッドラック Hm strange, I have not installed python, and the library still works.問題なければいいのですが、studioでfix api用のbotを作る場合、一気にRと連動させると便利かもしれません Yuriy Asaulenko 2017.05.18 11:06 #3553 ウラジミール・ペレヴェンコ1.Rstudioでは、スクリプトの作成、デバッグ、ドキュメント作成まで、一連の作業を行うことができます。Rstudioをインストールしたのは1年ほど前です。総じて、単なるRとの大きな違いは見られず、実感もなかった。でも、私もあまり時間をかけませんでした。ウラジミール・ペレヴェンコ2）グラフの何が問題なのか？どのようなスケーリングなのでしょうか？詳しく教えてください。ヒントになるかもしれません。SciLabでは、50 000点のプロットを行い、ある塊を選択すると、数点に至るまで完全にプロット上に表示されます。グラフのスクロール、拡大、縮小が可能です。とても便利です。これがスケーリングということです。VS下のRは、変数ブラウザーを持つようになりました - すべての変数、そのフォーマット、そして変数が単純であれば、その値です。でも、写真でしか見ていないんです。 Vladimir Perervenko 2017.05.18 12:00 #3554 マキシム・ドミトリエフスキー 問題は、Pythonがインストールされていないことと、とにかくライブラリが動作することです。言い過ぎたかな？Rでmxnetを実行するにはPythonは必要ありません。Pythonにもmxnetのパッケージがあり、そちらの方が若干機能が広いという話でした。グッドラック 削除済み 2017.05.18 12:02 #3555 ボリンジャーバンドに 正規化された価格、そんなBPを予測することは可能なのだろうか。もちろん、定常的なものではありませんが、デトレンドされています Yuriy Asaulenko 2017.05.18 12:10 #3556 マキシム・ドミトリエフスキーボリンジャーバンドに正規化された価格、そんなBPを予測することは可能なのだろうか。もちろん、定常ではなく、デトレンドである。 そうですね、ひたすらモニターを見つめるのであれば、可能です。そして1分間。 Дмитрий 2017.05.18 12:12 #3557 マキシム・ドミトリエフスキーボリンジャーバンドに正規化された価格、そんなBPを予測することは可能なのだろうか。もちろん、定常ではなく、デトレンドである。 なぜ、据え置きでないと思うのか？ 削除済み 2017.05.18 12:16 #3558 ディミトリ なぜ、据え置きでないと思うのか？ 排出量が多く、トレンドと勘違いしてしまうことがある。定常的ではあるが、分散が大きく、非定常的である可能性もある。対処法が不明確な大外れ値 Дмитрий 2017.05.18 12:22 #3559 マキシム・ドミトリエフスキー の排出量が多い場合、トレンドと勘違いしてしまうことがあります。定常性はあるが、分散が大きく、非定常である可能性があるような感じです。どうしたらいいかわからない大きなトゲ。 排出物を除去する必要があり、列が静止しているように見える。 削除済み 2017.05.18 12:27 #3560 ディミトリ エミッションはぶっきらぼうに取り除かなければならず、列は静止しているように見える ボイル1の期間ではこのようになります :)そして、周期性を見ることができます 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Rstudio、私も何をするものなのか分かりませんでした。
Rで最もまともなソースコードエディタ(いくつかある)。エディタから直接コードを実行できるようにする。それは利便性と習慣の問題です。
MS-Rだとどんなツールかわからない。
Rの有償バリエーションでRevolutionというのがあった。Rそのものやその他多くのものをテストし、改良し、無料で配布していたはずなのに、副次的に有料のものも提供していたという意味での有料化。これは、レボリューションがマイクロソフトに買収され、同じ条件で配布しているもので、あるものは無料で、あるものは有料で、というものです。私はマイクロソフトにしがみついています。必要なものはすべて無料で、有料のものは必要ない。Rの有償利用は通常、企業での利用です。大きなプロジェクトを 複数のコンピュータで開発し、複数のコンピュータで利用します。
1) mxnetがRの他の機械学習パッケージと大きく異なる点は、Python用に開発され、後にR APIが付属した点です。Rのデータは「列指向」（colmagor）、Pythonのデータは「行指向」（rowmagor）であるため
データ作成は具体的に前バージョンのmxnet_0.9.4では自動的に認識されるようですが、テストはしていません。
ちなみに、応用例もたくさんあります。
2) Rstudioの何が問題なのでしょうか？開発・サポートが充実しているフル装備のIDEです。
そこに安心感があれば、ですが。
グッドラック
Hm strange, I have not installed python, and the library still works.
問題なければいいのですが、studioでfix api用のbotを作る場合、一気にRと連動させると便利かもしれません
1.Rstudioでは、スクリプトの作成、デバッグ、ドキュメント作成まで、一連の作業を行うことができます。
Rstudioをインストールしたのは1年ほど前です。総じて、単なるRとの大きな違いは見られず、実感もなかった。でも、私もあまり時間をかけませんでした。
2）グラフの何が問題なのか？どのようなスケーリングなのでしょうか？詳しく教えてください。ヒントになるかもしれません。
SciLabでは、50 000点のプロットを行い、ある塊を選択すると、数点に至るまで完全にプロット上に表示されます。グラフのスクロール、拡大、縮小が可能です。とても便利です。
これがスケーリングということです。
VS下のRは、変数ブラウザーを持つようになりました - すべての変数、そのフォーマット、そして変数が単純であれば、その値です。でも、写真でしか見ていないんです。
問題は、Pythonがインストールされていないことと、とにかくライブラリが動作することです。
言い過ぎたかな？Rでmxnetを実行するにはPythonは必要ありません。
Pythonにもmxnetのパッケージがあり、そちらの方が若干機能が広いという話でした。
グッドラック
ボリンジャーバンドに 正規化された価格、そんなBPを予測することは可能なのだろうか。もちろん、定常的なものではありませんが、デトレンドされています
ボリンジャーバンドに正規化された価格、そんなBPを予測することは可能なのだろうか。もちろん、定常ではなく、デトレンドである。
ボリンジャーバンドに正規化された価格、そんなBPを予測することは可能なのだろうか。もちろん、定常ではなく、デトレンドである。
なぜ、据え置きでないと思うのか？
排出量が多く、トレンドと勘違いしてしまうことがある。定常的ではあるが、分散が大きく、非定常的である可能性もある。
対処法が不明確な大外れ値
の排出量が多い場合、トレンドと勘違いしてしまうことがあります。定常性はあるが、分散が大きく、非定常である可能性があるような感じです。
どうしたらいいかわからない大きなトゲ。
エミッションはぶっきらぼうに取り除かなければならず、列は静止しているように見える
ボイル1の期間ではこのようになります :)
そして、周期性を見ることができます