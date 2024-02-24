トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 325

レナト・アフティアモフ

うん、かっこいいね。

全体としては悪くないと思います。


まあ、単純な神経細胞ですから、それほど多くの情報を学習できるわけではありませんが、面白いですね。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

回路図、紙で見せてもらえますか？インプットに何があるのか、途中に何があるのか、アウトプットはどこなのか。なぜなら、すでに多くの本（ノイズサプレッサー、認識など）を読んでいるが、市場だと手が回らないから）。
ユーリイ・アサウレンコ
https://c.mql5.com/3/126/RNN_MT5.zip

アドバイザーと説明員がいる

 
マキシム・ドミトリエフスキー


ありがとうございます。ニューロニクスのノイズサプレッサーと同じような方法で行っています。これこそ、私が恐れていたことです。

価格シリーズの10サンプル+仮に、5予測因子 - 10*5=50 +それらの誘導体 - 別の50、追加情報の20以上の入力。最低でも合計120入力。(悲)

多層ネットワークや1mTF、ローソク足内部でもこのような行列を数えるのは非常に困難です(

 
マキシム・ドミトリエフスキー


また、遺伝的最適化で結果が乱れ始めるとはどういうことでしょうか？:) グラフは時間とともに改善されるはずです。

最適化の失敗は、「限界」のパラメータに問題があることを示しています。 失敗のゾーンにあるパラメータと、画像で少し左にあるバリアントの違いを理解するようにしてください。

最適化は非常にシンプルです。最適化の基準を高めると同時に、より良い結果を得るための方法を見逃さないよう、「念のため」未踏のゾーンを時々チェックするのです（もしあれば）。

バリアントクラウドは、グラフの下部にあるいくつかの希少なバリアントとともに、徐々に上方へシフトしているはずです。

ユーリイ・アサウレンコ

だから、レイヤー数ではなく、ロジカル・コアの改良に目を向けるべきだろう。
アンドレイ・ディク

そうですね、トレーリングストップの最適化がおかしいですね、ボットロジックを書き換えて再度確認してみます。
 
アンドレイ・ディク

最適化におけるディップは、「エッジ」パラメータに問題があることを示しています。


私は億万長者として堂々とトップに立っているのに、デポは枯渇している-これは最適化の常套手段です。

上記は通常の残高、つまり1行分です。また、なぜランダム入力で一行なのか？入力がランダムであれば、バランスラインもランダムで、信頼区間で 囲まれているはずです

信頼区間の代用として、最適化における3次元（色つき）グラフが考えられます。そして、そのバランスに最適化からこのグラフが付き、この三次元グラフがほぼ同じ色をしていれば、グレイルは近いと言えます。そうでなければ、グラフは1円の価値もない。

サンサニッチ・フォメンコ


私たちの場合は、オプティマイザーを使ってニューロンの重みを調整している、ただそれだけです。また、スピードという点では、オプティマイザーを介したクラウドでの学習がより高速になると思います。

2ヶ月で1000％ってやばくない？:) は、私の論理を少し改善しました。

ここで、4月に最大の懸賞金が出たのは事実だ。5月中旬以降、安定した傾向さえ見られるようになった


 

この支店は大きいですね。

どなたかヒントをください・・・。

いくつかの通貨ペアの動きのチャートを持っています。機械学習でパラメータ（ロット、方向）を選択して注文の開閉を行い、結果がプラスになることが多いのですが、どうすればよいでしょうか？

つまり、何をすればいいのか、どのようにプログラムを訓練すればいいのか。

