お手数ですが、LINEをいただけないでしょうか？私と同じtorrentなら機械工学編です。
理系向けバージョンもありますが、タブレットについては書いてありません。
スイートルーム全体がそこにあることがわかった）。
投げる。
ご存知の方に質問です。
だから、木は1本だけなんです。N次元空間にどのような境界を作るのか？
2次元の空間を見ると、長方形という範囲に分割されています。まあ、n次元ならハイパーフィゴゴンでしょうけど。
1本の木-1本の線が飛行機に乗っている？
2Dの絵の場合、1本の木は平面上の1本の線だと思うのですが、間違っていますか？
いいえ、1スプリットは1ラインです...つまり、サンプルを2つに分割することです...。
最終的には、NSのラインとは違う、このような複雑なイメージになるかもしれません。
この写真は1本の木に対するものですか？現在、1本の木から取れるRFに興味があります。一本の木のために理解する必要があります。ここからは自分で考えます。
読んでいて、何も理解できない。クリアしているように見えますが、あくまで集計対象です。
1本の木がN次元空間の超平面を与えることが理解できました。結局、私は勘違いしていたようです。
そう、デシジョンツリー（決定木）のためだ。
そして、木の委員会は、バギング（ブートストラップ集計）によりランダムフォレストモデルに組み立てられます。
原理的には、複雑なモデルよりも、単純な木をたくさん並べた方が良い結果が得られる。RFは、バギングによって集約された通常の木の束です。
は線形分類であり、木はそれを行うことができません（または線形回帰よりも 悪い）、唯一の非線形
はい、これは決定木のためのものです - 決定木
もし、何か分かりやすいリンクをお持ちでしたら - pdfいくつか、プライベートメッセージで投げてください。Hubrは使わないでください)
大きくて細かいものが欲しい）。
覚えていない、いくつかの記事をググってみただけだ。
のように https://basegroup.ru/community/articles/description
