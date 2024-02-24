トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 579

ユーリイ・アサウレンコ

お手数ですが、LINEをいただけないでしょうか？私と同じtorrentなら機械工学編です。

理系向けバージョンもありますが、タブレットについては書いてありません。

スイートルーム全体がそこにあることがわかった）。

投げる。

ユーリイ・アサウレンコ

ご存知の方に質問です。

だから、木は1本だけなんです。N次元空間にどのような境界を作るのか？


2次元の空間を見ると、長方形という範囲に分割されています。まあ、n次元ならハイパーフィゴゴンでしょうけど。

マキシム・ドミトリエフスキー

2次元の空間を見ると、長方形という範囲に分かれています。n次元の場合はハイパーレクタングルになりますね。

1本の木に対してでしょうか？

1本の木-1本の線が飛行機に乗っている？

ユーリイ・アサウレンコ

1本の木に対してでしょうか？

2Dの絵の場合、1本の木は平面上の1本の線だと思うのですが、間違っていますか？


最終的には、NSのラインとは違う、このような複雑なイメージになるかもしれません。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

この写真は1本の木に対するものですか？現在、1本の木から取れるRFに興味があります。一本の木のために理解する必要があります。ここからは自分で考えます。

読んでいて、何も理解できない。クリアしているように見えますが、あくまで集計対象です。

1本の木がN次元空間の超平面を与えることが理解できました。結局、私は勘違いしていたようです。

ユーリイ・アサウレンコ

1本の木がN次元空間の超平面を与えることが理解できました。その結果、私はすべてを間違っていたことがわかりました。


は線形分類であり、木はそれを行うことができません（または線形回帰よりも 悪い）、唯一の非線形

 
マキシム・ドミトリエフスキー

もし、何か分かりやすいリンクをお持ちでしたら - pdfいくつか、プライベートメッセージで投げてください。Hubrは使わないでください)

大きくて細かいものが欲しい）。

ユーリイ・アサウレンコ

もし、何か分かりやすいリンク（PDFでも何でも）をお持ちでしたら、ご連絡ください。Habr.でやらないでください)

大きくて細かいものが欲しい）。


覚えていない、いくつかの記事をググってみただけだ。

のように https://basegroup.ru/community/articles/description

一筋縄ではいかない

マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございます。単行本はないのかな、存在するのかな？
