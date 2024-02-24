トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 575 1...568569570571572573574575576577578579580581582...3399 新しいコメント Alexander_K2 2018.01.15 14:14 #5741 ユーリイ・アサウレンコ 感じることができます。ファインマンが言ったように、思考実験には何のコストもかからない。熱核融合炉は指2本で起動でき、テレビの4〜5倍のエネルギーで済みます。:)))))いや、さあ、どうしたものか...。あなたとMaximはPAMM-accountか何かを開くべきです。そのような物理的・数学的な説明（もちろん結果も含めて）には、ぜひともサインアップしていただきたい。私は科学に信念と信頼を持っています :) Uladzimir Izerski 2018.01.15 14:58 #5742 Alexander_K2 です。だから言ったじゃないですか、VisSimにNeuralNetが必要なんです。そこで何が可能で、何が不可能なのかを見極めたいと思います。PS 私は理論派で、高頻度モードでアイデアを出すことができますが、実際には、私のアカウントには1つの取引しかなく、それはカーブです...。今日は20組を一気に走らせたけれど。見てみましょう :)))PPS そうなんです。ゆっくり読ませていただきます。ありがとうございます。あなたのTSはおかしい。20組で1ディール。統計を取ってから1ヶ月が経ちますが、いつ結果が出るのでしょうか？ Alexander_K2 2018.01.15 15:03 #5743 ウラジミール・イゼルスキー あなたのTSはおかしい。20組1トレードで。統計データを蓄積して1ヶ月が経ちますが、結果はいつ出るのでしょうか？前の2週間は4ペアしかなく、トレードも1回だけでしたね。信頼確率の分位数の定義でやりすぎた。端的に言えば、預金が怖い。でも、今日は20ペア引っ掛けたけど、デモ口座で～す。PS 私はリアル口座の ティックデータを取り続け、つまり私のコンピュータで2つのターミナル（リアルとデモ）を開いています。実験の純粋性という観点からは、すべてOKです。 削除済み 2018.01.15 15:08 #5744 この実装のアイデアは、ペアトレードの非線形依存関係を見つけることでした完成して、見開きチャートを描き、自分の目で見て、面白そうだと思った。あとは、それをbotに転送する必要があります。すでにリニアスプレッドインジケーターをコードベースで実装しています。もし、うまくいかないようなら、私もそうします :))でも、こっちの方がずっとトリッキーなんですよ :) Yuriy Asaulenko 2018.01.15 15:10 #5745 Alexander_K2 です。 前の2週間は4ペア、1トレードのみでした-はい。信頼確率の分位数の定義でやりすぎた。手付金が怖い、端的に言えば...。でも、今日は20ペア引っ掛けたけど、デモ口座で～す。実は本当に不思議なTS。数百万単位で刻みを集め、1週間に1回のトレードを行う。私は分足（最後のローソク足のみティック）で作業し、1つの商品で1日に10回ほど取引します。理解できない。 Alexander_K2 2018.01.15 15:18 #5746 ユーリイ・アサウレンコ実は、本当に不思議なTSなんです。数百万単位で刻みを集め、1週間に1回のトレードを行う。私は分足（最後のローソク足のみティック）で、同じ商品で1日に10回ほど取引をしています。理解できない。悪魔は知っている...安全性に配慮して再保険に加入...人前で恥をかくことを恐れて、膝が震えているのだと思います。先に結果を出してから、理論を自慢してほしかった...。でも、今になって気づいたんです。 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 15:29 #5747 Alexander_K2 です。誰が知るものか...過信しすぎ...人前で恥をかくのが怖くて、ついついやってしまうんです。まず結果を出してから、理論を自慢してほしかったな...。でも、今になってやっと気がついたんです。だから、ここではみんなそうなんだ、まあ、ほとんどそうなんだろうけど)。最初は長い時間話すが、本題に入るのはごく一部。ところで、スチューデントの歴史を読むと、小さなサンプルの 分布を推定する必要性から生まれたものである。1分サンプルで、最大24時間まで見積もっています。イマイチ、それで十分なんです。直前のティック分析のみ。 Alexander_K2 2018.01.15 15:34 #5748 ユーリイ・アサウレンコだから、ここではみんなそうなんだ、まあほとんどそうなんだろうけど)。まず長い時間話をするが、本題に入るのは数人である。ところで、スチューデント検定の歴史を読んでみましょう。1分サンプルで、最大24時間まで見積もっています。イマイチ、それで十分なんです。はい、すでにいくつか手を加えています。しかし、この特定のブランチの本質は変わりません。NSはむしろ興味深く、車輪を再発明するのではなく、人々が既に行ったことを使うべきだという論文を思い出しました。私はVisSim用のNeuralNet Add-Onを探し続けています...。 Uladzimir Izerski 2018.01.15 15:44 #5749 ユーリイ・アサウレンコ実は、本当に不思議なTSなんです。数百万単位で刻みを集め、1週間に1回のトレードを行う。私は分足（最後のローソク足のみティック）で、同じ商品で1日に10回ほど取引をしています。理解できない。5分足で1商品あたり10回トレードすることもあるんですよ。ティックと分は使用しません。余分なものを処分したい。特に問題はない。 削除済み 2018.01.15 15:47 #5750 ウラジミール・イゼルスキー 5分足で1つのツールにつき10回トレードができるくらいです。刻み目と分目は使用しません。余分なものを処分したい。すべて良好のようです。架空の利益を使うようになった。 1...568569570571572573574575576577578579580581582...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
感じることができます。ファインマンが言ったように、思考実験には何のコストもかからない。熱核融合炉は指2本で起動でき、テレビの4〜5倍のエネルギーで済みます。
だから言ったじゃないですか、VisSimにNeuralNetが必要なんです。そこで何が可能で、何が不可能なのかを見極めたいと思います。
PS 私は理論派で、高頻度モードでアイデアを出すことができますが、実際には、私のアカウントには1つの取引しかなく、それはカーブです...。今日は20組を一気に走らせたけれど。見てみましょう :)))
PPS そうなんです。ゆっくり読ませていただきます。ありがとうございます。
前の2週間は4ペアしかなく、トレードも1回だけでしたね。信頼確率の分位数の定義でやりすぎた。端的に言えば、預金が怖い。でも、今日は20ペア引っ掛けたけど、デモ口座で～す。
PS 私はリアル口座の ティックデータを取り続け、つまり私のコンピュータで2つのターミナル（リアルとデモ）を開いています。実験の純粋性という観点からは、すべてOKです。
この実装のアイデアは、ペアトレードの非線形依存関係を見つけることでした
完成して、見開きチャートを描き、自分の目で見て、面白そうだと思った。
あとは、それをbotに転送する必要があります。すでにリニアスプレッドインジケーターをコードベースで実装しています。もし、うまくいかないようなら、私もそうします :))でも、こっちの方がずっとトリッキーなんですよ :)
はい、すでにいくつか手を加えています。
しかし、この特定のブランチの本質は変わりません。NSはむしろ興味深く、車輪を再発明するのではなく、人々が既に行ったことを使うべきだという論文を思い出しました。私はVisSim用のNeuralNet Add-Onを探し続けています...。
5分足で1商品あたり10回トレードすることもあるんですよ。ティックと分は使用しません。余分なものを処分したい。特に問題はない。
架空の利益を使うようになった。