マキシム・ドミトリエフスキー

取引期間もあるし、損切りレベルも全てに加える必要があるし、定期的に再トレーニングする必要があるので、このような形で取引のものを評価するのは難しいです...だから、全体として、残念です :)

はい、だいぶ前に見たんです。それ自体は悪くないのですが、曇りというのはTCを作るにはあまり適していません。
ユーリイ・アサウレンコ
シグナルを販売 することができます :)) モデルがクールであれば、api経由でアクセスできます。

 

MoDのモノグラフのPDFを読む。引用元

NSもひねる必要がないことがわかり、ベストな選択と思われます。

ユーリイ・アサウレンコ

そして、ヘイキンを読み、並行して見て いた

タンパク質の生命と人工の生命、あるいはその中間のものが生まれるのか......。:)

ところで、最近、確率的NNが流行っているという情報もあります。私の友人がささやきましたが、彼はGoogleのコンテストに参加していて、よく知っています。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

昨日、私は畳み込みニューラルネットワーク（通常は画像認識に使用）を見つけました。当然、トレーニングなどのユーティリティもすべて含まれます。Pythonで使用するために作られました。

リカレントなどもありますが、まだあまり面白いとは言えません。

畳み込みネットワークは完全にメッシュ化されていないため、性能を落とすことなくニューロン数を大幅に増やすことができます。でも、細かいところを理解しないといけないから、まだ細かいところまではわからないんです。

ユーリイ・アサウレンコ

なるほど、奥が深いですね。主に画像やコンピュータビジョンに使われているそうです。たくさんの事例とレイヤーが必要なんですね。建築そのものが視覚システムをコピーする

PythonのPNNは、時系列予測に適しています。

マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、裏山ですからね、主に画像やコンピュータビジョンに使われるんです。そのためには、多くの事例とレイヤーが必要です。建築そのものが視覚システムをコピーしている

PNN pythonの同等品を探してみてください。 時系列予測にはより意味があるように思います。

https://habrahabr.ru/post/276355/

もう一度言いますが、私は何も予想していません。分類しかないんです。

ずっと不完全なネットワークを探していました。MLPも良いのですが，ここではすべての入力が一度に各ニューロンに送られます．ああ、これこそまさに、5〜6シフトした入力だけがニューロンに行くようにすればいいんだ、これが畳み込みNSなんだ。

ここでは複雑なことは何もなく、100～150ニューロンあればよいので、ニューロンからの入力が少ない分、60ニューロンのMLPと同様にシンプルで高速な構成になっています。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

まあ、クラシファイアもあるし、不完全なものを探すのを防ぐにはどうしたらいいんだろう。例えば、私の好きなようにです。

本のスクリーンショットを作りたい :)


 
コンボリューショナル・レイヤーを使うというアイデアは、長い間煮詰まっていたんです。良い結果を出すことができると思います。

でも、多層膜のペルセトロンは捨てないでください。収束型ネットワークは、それ自体では何も学習せず、入力された情報をある程度コンパクトにまとめたイメージを提供するだけです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

