取引期間もあるし、損切りレベルも全てに加える必要があるし、定期的に再トレーニングする必要があるので、このような形で取引のものを評価するのは難しいです...だから、全体として、残念です :)
はい、ずっと見てきました。それ自体は悪くないのですが、曇っていること自体がTSを組むのにあまり適していないのです。
シグナルを販売 することができます :)) モデルがクールであれば、api経由でアクセスできます。
MoDのモノグラフのPDFを読む。引用元
NSもひねる必要がないことがわかり、ベストな選択と思われます。
ところで、最近、確率的NNが流行っているという情報もあります。私の友人がささやきましたが、彼はGoogleのコンテストに参加していて、よく知っています。
ちなみに、最近は確率的NNが流行っているという情報もあります。私の友人はそう言いますが・・・、彼はGoogleのコンテストに参加しているので、詳しいのです。
昨日、私は畳み込みニューラルネットワーク（通常は画像認識に使用）を見つけました。当然、トレーニングなどのユーティリティもすべて含まれます。Pythonで使用するために作られました。
リカレントなどもありますが、まだあまり面白いとは言えません。
畳み込みネットワークは完全にメッシュ化されていないため、性能を落とすことなくニューロン数を大幅に増やすことができます。でも、細かいところを理解しないといけないから、まだ細かいところまではわからないんです。
畳み込みネットワークは完全にメッシュ化されていないため、性能を落とすことなくニューロン数を大幅に増やすことができます。でも、まだ詳細には踏み込んでいないんですよ。
https://habrahabr.ru/post/276355/
https://habrahabr.ru/post/276355/
ここでは複雑なことは何もなく、100～150ニューロンあればよいので、ニューロンからの入力が少ない分、60ニューロンのMLPと同様にシンプルで高速な構成になっています。
ここでは複雑なことは何もなく、100〜150個のニューロンがあればよいので、構造は単純で、スピードもニューロンからの入力数が少ないという犠牲を払って、60個のニューロンを持つMLPのようになるでしょう。
まあ、クラシファイアもあるし、不完全なものを探すのを防ぐにはどうしたらいいんだろう。例えば、私の好きなようにです。
本のスクリーンショットを作りたい :)
ここでは複雑なことは何もなく、100〜150個のニューロンがあればよいので、構造は単純で、ニューロンからの入力数が少ないため、速度は60個のニューロンを持つMLPと同程度になる。
コンボリューショナル・レイヤーを使うというアイデアは、長い間煮詰まっていたんです。良い結果を出すことができると思います。
でも、多層膜のペルセトロンは捨てないでください。収束型ネットワークは、それ自体では何も学習せず、入力された情報をある程度コンパクトにまとめたイメージを提供するだけです。
クラシファイアがあるんだから、不完全なものを探してどうするんだ。