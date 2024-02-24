トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 581

グリゴーリイ チャーニン

PythonとMT5を接続するためのライブラリの新バージョンを掲載しました。リンクの想起https://github.com/RandomKori/Py36MT5 しかし、問題もある。Visual Studioではテストプロジェクトは正常に動作しますが、MTでは不明な点があります。これで、Pythonスクリプトが置かれているディレクトリで、ライブラリが正常に動作するようになりました。MTへのリンクのデバッグの仕方がわからない。MTはデバッガから保護されています。もしかしたら、デバッグの方法を知っている人がいるかもしれません。


MT5でのPythonサポートは予定されていないそうです :( ある種のエディタだけです。

ファイン :)

 

はい、予定はありません。上に書いたような問題が解決しました。しかし、それだけではありません。今のところ、ターミナル上で実行できるスクリプトは1つだけです。どうしたらいいのか考えてみます。

 
サンサニッチ・フォメンコ
例えば、randomForest...続きを読む
同種のアルゴリズムの中で最も興味深く、効率的なのがアダ...

ファ、デタラメはやめろ。森とブーストは別物です。ガーの実用化をあげてください)))

 

ヴィザード_。

ファ、デタラメはやめろ。足場固めとブーストは別物です。GARCHの実用化を教えてください)))


心配しないで、違うけど、議論が行われているレベルでは.

adaはrfよりも精度が高く、オーバートレーニングになりにくいので、良い結果が得られると思います。そして、人はrfではなくadaを使うべきである。

だから、何でもかんでも積み上げればいいというものではありません。

GARCHは複雑すぎる。今まではARIMAを中心に、GARCHやディストリビューションもやりました。

 

機械学習には特徴量の構築というものが使われていることを知りました。価格だけでは遠く及ばない。この場合の属性は、価格の関数です。問題は、どの機能を使うかです。単にパラメータを変えて指標を調べていくだけでは、選択肢にはならないのです。このテーマに関する資料に興味がある。Googleは通常、多くのゴミを出すというか、この件に関しては何も教えてくれません。ルネットで検索してみました。もしかしたら、誰かがその資料を知っているかもしれない。

PS.最初からやり直すんだ。ランダムでない特徴を構築することを学んだとき、その選択に移ることができるのです。

 
グリゴーリイ チャーニン

このスレッドには、このテーマに関する資料がたくさんあります。

 

こんにちは。


どうですか、superbot出来上がりましたか？

この議論が行われているレベルでは、あなたはRFにおける予測変数の重要性がどのように定義されているのかさえ知らず、説明もなくアニーリングとかいうくだらないことを口走っていました（それが何か関係があるのでしょうか）。

そのため、このような「曖昧な」回答が多くなっています。

アレクサンドル・イワノフ

こんにちは。


どうですか、スーパーボールはできましたか？


