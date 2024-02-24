トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 572 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3399 新しいコメント Alexander_K2 2018.01.15 04:40 #5711 ドミトリー・フェドルチェンコ 大きな預け入れを小さな預け入れに分ける。1つの口座で取引を行い、他の口座でコピートレードを行う) 独創的である。 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:17 #5712 Alexander_K2 です。 天才です。 特に先物で)) 削除済み 2018.01.15 11:42 #5713 モデルのはめ込み方 :))現在の増分で、一番下の学習済みモデルは、2本です。ペアの現在の増分は入力に与えず，モデルを学習させる（出力に与える）．私はなぜか記憶力が良いので、今度は未来予知をしなければならない Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:53 #5714 マキシム・ドミトリエフスキーモデルのはめ込み方 :))現在の増分で、一番下の学習済みモデルは、2本の木です :) 20本の木を設定すると、1分の1になります。なぜか完璧に記憶しているので、今度は未来予知をしなければならない。本当によく覚えています。ちょっと質問なのですが、インクリメントは未来と関係があるのでしょうか？断言はできないが、そうではないと思う。ところで、フラットノードのインクリメントが大きい理由がよくわからないのですが、これは何か別の意味があるのでしょうか？ 削除済み 2018.01.15 11:56 #5715 ユーリイ・アサウレンコ思い出というのは本当に素晴らしいものです。ただ、問題は、インクリメントは未来と関係があるのか、ということです。そうとは言い切れませんが、そうではないような気がします。ところで、平らな頂点に大きな増分がある理由がわからないのですが、増分は別の意味なのでしょうか？この場合、増分は例えば55のように遅延している...そのため、非正規に分布し、平らな頂点が大きくなることがある。さて、何が出てくるか......将来性があるのかないのか、研究してみないとわかりませんね。森がこんなに揺れてるなんて...もう半日も誤差が見つからない、正解のような気がする :) Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:58 #5716 マキシム・ドミトリエフスキー 50などラグを持った増分がある...だから異常に分布するのだあるのかないのかわからない、再調査を行うべき Lag - モメンタムのようなものでしょうか？ 削除済み 2018.01.15 11:59 #5717 ユーリイ・アサウレンコ 勢いみたいなものでしょうか。まあ、隣接するバーの増分を取るのではなく、例えばclose[0]/close[55]のような感じです。 Dmitry Fedorchenko 2018.01.15 11:59 #5718 マキシム・ドミトリエフスキーモデルのはめ込み方 :))現在の増分で、一番下の学習済みモデルは、2本です。ペアの現在の増分は入力に与えず，モデルを学習させる（出力に与える）．なぜか未来を予測したい。何でもから何でもの増分を含め、様々な予想屋と半年間格闘していたのです。そして、さまざまなモデルを使い分けました。そしてRF、SVM、MLP...。シニアタイムにも挑戦し、M1まで下がりました。検証用サンプルで達成できた最大精度は53％、トレーニング用サンプルでは100.0％でした。これでは取引になりません。利益を出すためには、最低でも57％の精度が必要なんです。手が曲がっているのか、それとも何か別のものなのか。より良い結果を得られた方はいらっしゃいますか？ちょっと気になったので。 削除済み 2018.01.15 12:01 #5719 ドミトリー・フェドルチェンコ 何でもから何でもの増分を含む、様々な予測因子で6ヶ月間拷問される。そして、さまざまなモデルを使い分けました。そしてRF、SVM、MLP...。シニアタイムにも挑戦し、M1まで下がりました。検証用サンプルで達成できた最大精度は53％、トレーニング用サンプルでは100.0％でした。これでは取引になりません。利益を出すためには、最低でも57％の精度が必要なんです。手が曲がっているのか、それとも何か別のものなのか。より良い結果を得られた方はいらっしゃいますか？ただ、不思議なのはまだ、そういうふうには到達していないのですが...いろいろなバリエーションを作っているので...いろいろなバリエーションに目を通さないといけないですね。 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 12:03 #5720 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、増分は隣接するバーから取るのではなく、例えばclose[0]/close[55]のような感じです。 つまり、勢いのようなものです。それが尾を引くというわけです。 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
大きな預け入れを小さな預け入れに分ける。1つの口座で取引を行い、他の口座でコピートレードを行う)
天才です。
ペアの現在の増分は入力に与えず，モデルを学習させる（出力に与える）．
私はなぜか記憶力が良いので、今度は未来予知をしなければならない
なぜか完璧に記憶しているので、今度は未来予知をしなければならない。
本当によく覚えています。ちょっと質問なのですが、インクリメントは未来と関係があるのでしょうか？断言はできないが、そうではないと思う。
ところで、フラットノードのインクリメントが大きい理由がよくわからないのですが、これは何か別の意味があるのでしょうか？
思い出というのは本当に素晴らしいものです。ただ、問題は、インクリメントは未来と関係があるのか、ということです。そうとは言い切れませんが、そうではないような気がします。
ところで、平らな頂点に大きな増分がある理由がわからないのですが、増分は別の意味なのでしょうか？
この場合、増分は例えば55のように遅延している...そのため、非正規に分布し、平らな頂点が大きくなることがある。
さて、何が出てくるか......将来性があるのかないのか、研究してみないとわかりませんね。
森がこんなに揺れてるなんて...もう半日も誤差が見つからない、正解のような気がする :)
50などラグを持った増分がある...だから異常に分布するのだ
あるのかないのかわからない、再調査を行うべき
勢いみたいなものでしょうか。
まあ、隣接するバーの増分を取るのではなく、例えばclose[0]/close[55]のような感じです。
なぜか未来を予測したい。
何でもから何でもの増分を含め、様々な予想屋と半年間格闘していたのです。そして、さまざまなモデルを使い分けました。そしてRF、SVM、MLP...。シニアタイムにも挑戦し、M1まで下がりました。検証用サンプルで達成できた最大精度は53％、トレーニング用サンプルでは100.0％でした。これでは取引になりません。利益を出すためには、最低でも57％の精度が必要なんです。手が曲がっているのか、それとも何か別のものなのか。より良い結果を得られた方はいらっしゃいますか？ちょっと気になったので。
まだ、そういうふうには到達していないのですが...いろいろなバリエーションを作っているので...いろいろなバリエーションに目を通さないといけないですね。
まあ、増分は隣接するバーから取るのではなく、例えばclose[0]/close[55]のような感じです。