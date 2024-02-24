トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 571 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 12:51 #5701 マキシム・ドミトリエフスキー ということは、ほとんど効果がなかったということですね...輸入品がないのにどうやって把握するのでしょうか？)を順番にシャッフルし、再トレーニングを行い、全体の誤差がどう変わるかを見るだけです。しかし、ランダムにシャッフルされたデータが非常に重要であることが判明する可能性があります :) 混ぜるということは、音を出すということです。ノイズは平均的に補正されるべきで、つまり重みで0になるはずです。予測因子を単純に削除しても、同様の推定値、つまり重要かどうかがわかると思います。 削除済み 2018.01.14 12:58 #5702 エリブラリウス そうですね......かき混ぜるというのは、音を立てるということです。ノイズは平均的に補正され、重みで0になるはずです。予測因子を削除するだけで、同様の推定値が得られると思います。つまり、重要かどうかということです。とか、こんな感じですが、やはり時間効率は悪いです。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 13:05 #5703 マキシム・ドミトリエフスキー とか、こんな感じですが、やはり時間効率は悪いです。 その後、スレッドの冒頭のように、NSで計算し、入力の重みを測定します。 削除済み 2018.01.14 13:05 #5704 Breymanのジニ森林重要度評価アルゴリズムの説明。 削除済み 2018.01.14 13:06 #5705 マキシム・ドミトリエフスキー 年間100％のリターンでは不十分で、毎月必要なのです :)年利100％、安定性という点では、あらゆる資産運用ファンドのトレーダーとして優秀な条件で採用されるでしょうし、そこにどんな資本があり、どんな利子がつくか想像してみてください。ベントレーの12台分のお金があっても、雇い主が部屋を荒らし、PCやディスクをすべてフラッシュドライブで取り上げてしまうかもしれないのです。そして、その利益の300パーセントのために、資本家は瞬きもせずにあなたを殺すでしょう。だから、すべてをうまく隠さないと、PCを盗まれて、それこそ開発したものが何も残らない。 一方、NSサイコパスは、PCを強制的に取り外し、配電盤のスイッチをクリックすることでしか治らない))) 削除済み 2018.01.14 13:09 #5706 エリブラリウス その後、ブランチの最初と同じように、NSで計算し、入力の重みを測定します。ちなみに、nsについては、どのように定義されているのか、正確に調べることもできます...たぶん、もっと良い方法です少なくともMLPでは 削除済み 2018.01.14 13:10 #5707 geratdc: 年率100％と安定性で、あらゆる運用ファンドのトレーダーとして優秀な条件で採用され、そこでどれだけの資本が動き、そこからどんな利益が得られるか、想像してみてください。ベントレーの12台分のお金があっても、雇い主が部屋を荒らし、PCやディスクをすべてフラッシュドライブで取り上げてしまうかもしれないのです。そして、利益の300パーセントのために、資本家は瞬きもせずにあなたを殺すでしょう。だから、すべてをうまく隠さないと、PCを盗まれて、それこそ開発したものが何も残らない。 一方、HCサイコパスを治すには、PCを強制的に取り出して、配電盤のスイッチを入れるしかない)))想像力が豊かなんですね。）は、NSのスケールを調整することで処理することができます。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 13:13 #5708 geratdc: 年率100％と安定性で、あらゆる運用ファンドのトレーダーとして優秀な条件で採用され、そこでどれだけの資本が動き、そこからどんな利益が得られるか、想像してみてください。ベントレーの12台分のお金があっても、雇い主が部屋を荒らし、PCやディスクをすべてフラッシュドライブで取り上げてしまうかもしれないのです。そして、利益の300パーセントのために、資本家は瞬きもせずにあなたを殺すでしょう。だから、すべてをうまく隠さないと、PCを盗まれて、それこそ開発したものが何も残らない。 一方、NSサイコパスを治すには、PCの撤退と配電盤のスイッチを入れるしかない)))) 100%の収入を得る可能性を証明するためには、少なくとも2-3年、実際の口座で それを示す必要があります。 Yuriy Asaulenko 2018.01.14 13:38 #5709 エリブラリウス 100%p.a.を獲得できることを証明するには、実際の口座で 少なくとも2-3年間それを示す必要があります。年率00％は全く問題ない。私はあまり定期的に取引をしていないので、そのような高みには到達していません。しかし、マニュアル取引で1日最低4～5％の利益を上げることは問題ない。もし私が手動で取引すれば、得られるものは少なくなります。毎日使えば、月に12～16％程度です。ここで問題なのは、ただ1つ。少額のデポジットがあれば可能です。それを増やせば取引効率は落ちるし、取引自体も他の手法や戦略が必要になる。12-16%と72-96%の違いを修正する必要があります。 12-16%/月は、契約金額の利益、つまりレバレッジが〜6でない場合の利益です。はい、そして取引所での先物取引の話でした。 Dmitry Fedorchenko 2018.01.15 04:36 #5710 ユーリイ・アサウレンコここで問題なのは、ただ1つ。少額のデポジットがあれば可能です。それを増やすと取引の効率が落ちますし、取引自体も他の手法や戦略が必要になってきます。大きな預け入れを小さな預け入れに分ける。1つの口座で取引を行い、他の口座でコピートレードを行う) 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ということは、ほとんど効果がなかったということですね...輸入品がないのにどうやって把握するのでしょうか？)を順番にシャッフルし、再トレーニングを行い、全体の誤差がどう変わるかを見るだけです。
しかし、ランダムにシャッフルされたデータが非常に重要であることが判明する可能性があります :)
そうですね......かき混ぜるというのは、音を立てるということです。ノイズは平均的に補正され、重みで0になるはずです。予測因子を削除するだけで、同様の推定値が得られると思います。つまり、重要かどうかということです。
とか、こんな感じですが、やはり時間効率は悪いです。
Breymanのジニ森林重要度評価アルゴリズムの説明。
年間100％のリターンでは不十分で、毎月必要なのです :)
年利100％、安定性という点では、あらゆる資産運用ファンドのトレーダーとして優秀な条件で採用されるでしょうし、そこにどんな資本があり、どんな利子がつくか想像してみてください。ベントレーの12台分のお金があっても、雇い主が部屋を荒らし、PCやディスクをすべてフラッシュドライブで取り上げてしまうかもしれないのです。そして、その利益の300パーセントのために、資本家は瞬きもせずにあなたを殺すでしょう。だから、すべてをうまく隠さないと、PCを盗まれて、それこそ開発したものが何も残らない。
その後、ブランチの最初と同じように、NSで計算し、入力の重みを測定します。
ちなみに、nsについては、どのように定義されているのか、正確に調べることもできます...たぶん、もっと良い方法です
少なくともMLPでは
想像力が豊かなんですね。）
は、NSのスケールを調整することで処理することができます。
100%p.a.を獲得できることを証明するには、実際の口座で 少なくとも2-3年間それを示す必要があります。
年率00％は全く問題ない。私はあまり定期的に取引をしていないので、そのような高みには到達していません。しかし、マニュアル取引で1日最低4～5％の利益を上げることは問題ない。もし私が手動で取引すれば、得られるものは少なくなります。毎日使えば、月に12～16％程度です。
12-16%と72-96%の違いを修正する必要があります。 12-16%/月は、契約金額の利益、つまりレバレッジが〜6でない場合の利益です。はい、そして取引所での先物取引の話でした。
ここで問題なのは、ただ1つ。少額のデポジットがあれば可能です。それを増やすと取引の効率が落ちますし、取引自体も他の手法や戦略が必要になってきます。
大きな預け入れを小さな預け入れに分ける。1つの口座で取引を行い、他の口座でコピートレードを行う)