トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1989

Farkhat Guzairov 2020.09.01 18:54 #19881
マキシム・ドミトリエフスキー：
というのも、少なくとも2週間前にはテスターをトレーダーに接続し、事前に学習させたモデルを使用しなければならないからです。コールドランの場合、最初は何もわからない
ロットはどうなっているんだ。エラーのテストをしています。
つまり、詰め物をするためにボディの準備をしている間 ))) 。
また、すでに訓練されたボットがあるのでは？ 確か、テストのスクリーンショットがあり、かなり印象的でしたね。

Farkhat Guzairov 2020.09.01 18:58 #19882
私のテストでも99％の利益を上げていますが、実際のところあまり良くありません)))、平均で46％の利益が出ています。

削除済み 2020.09.01 18:59 #19883
Farkhat Guzairov：
つまり、ボットのボディに詰め物をする準備をしながら ))。また、すでに訓練されたボットがあるのでは？ 確か、テストのスクリーンショットがあり、かなり印象的でしたね。
Rに気を取られました...みんなが使う普通の言葉を使ってほしいです) もしかしたら、失敗しちゃったかも...。

Farkhat Guzairov 2020.09.01 19:03 #19884
マキシム・ドミトリエフスキー：
Rに気を取られてしまう...みんなが使う普通の言葉でいいじゃない...)
))ですが、誰が防ぐのでしょうか？私は、C++からMQLに全てを移植することを決め（間違った決断でしたが）、結果は悪くなかったのですが、学習プロセスが長すぎて、結局MQLはインタプリタであり、MT4はフローとの連携がうまくいっていないので、諦めざるを得ませんでした)))、MQLはC++に移植されたので、1年を無駄にせず、最初から正しい選択をすることにしました)))。

Farkhat Guzairov 2020.09.01 19:08 #19885
数学はすべてMQLをベースにした方が結果が良かったので、学習プロセスを遅らせるべきではないかと思うこともありますが、))))はナンセンスに聞こえますね。
それとも私も何かしくじったのでしょうか...。

iwelimorn 2020.09.01 20:31 #19886
こんにちは、探検家の皆さん、ここに簡単なPythonテスターがあります。誰かにとっては便利かもしれない。
終値、スプレッド、シグナルを0～1（0-売り 1-買い）の範囲で受信します。
取引は、ライン0.5を越えて行われます。0～25の範囲で変化するInsensitivityパラメータにより、取引強度を下げることが可能です。
配列を実行し、残高と約定した取引をチャートにプロットします。
トレイのバランス曲線が素敵ですね(^^)))
ファイル: Tester.py 4 kb

Aleksei Kuznetsov 2020.09.01 20:35 #19887
welimorn:
こんにちは、探検家の皆さん、ここに簡単なPythonテスターがあります。誰かにとっては便利かもしれない。
終値、スプレッド、シグナルを0～1（0-売り 1-買い）の範囲で受信します。
取引は、ライン0.5を越えて行われます。0～25の範囲で変化するInsensitivityパラメータにより、取引強度を下げることが可能です。
配列を実行し、残高と約定した取引をチャートにプロットします。
トレイのバランス曲線が素敵ですね(^^)))
trey は誰にも興味がない。いつ見ても美しい。
2,000本だったトラックを2万本、20万本と増やしていくと、どうなるんでしょうね。そして、テストセクションを追加する。

Evgeniy Chumakov 2020.09.02 08:46 #19888
どこかでアーカイバの話があったのを思い出しました。ファイルが圧縮されている場合、パターンがある場合などですね。どこにあったのか思い出せない、読み返したい。

mytarmailS 2020.09.02 09:04 #19889
マキシム・ドミトリエフスキー：
は してもらえますか？
その方が便利だし、この奇跡の言語における「モジュールが1つのフォルダに収まる」という問題も解決されるはずだ)。
welimorn:
簡単なpythonのテスターを紹介します。誰かの役に立つかもしれない。
おお、かっこいい！ありがとうございます。

Valeriy Yastremskiy 2020.09.02 10:16 #19890
Evgeniy Chumakov：
どこかでアーカイバーの話をしたのを覚えています。ファイルが圧縮されている場合、パターンがある場合などです。どこにあったのか思い出せない、読み返したい。
yandexのEntropy archiverで、あの不具合なリンクが立ちます。そこには、たくさんの記事があります。
https://habr.com/ru/post/180803/
こんにちは、探検家の皆さん、ここに簡単なPythonテスターがあります。誰かにとっては便利かもしれない。
終値、スプレッド、シグナルを0～1（0-売り 1-買い）の範囲で受信します。
取引は、ライン0.5を越えて行われます。0～25の範囲で変化するInsensitivityパラメータにより、取引強度を下げることが可能です。
配列を実行し、残高と約定した取引をチャートにプロットします。
トレイのバランス曲線が素敵ですね(^^)))
2,000本だったトラックを2万本、20万本と増やしていくと、どうなるんでしょうね。そして、テストセクションを追加する。
してもらえますか？
その方が便利だし、この奇跡の言語における「モジュールが1つのフォルダに収まる」という問題も解決されるはずだ)。
おお、かっこいい！ありがとうございます。
どこかでアーカイバーの話をしたのを覚えています。ファイルが圧縮されている場合、パターンがある場合などです。どこにあったのか思い出せない、読み返したい。
yandexのEntropy archiverで、あの不具合なリンクが立ちます。そこには、たくさんの記事があります。
https://habr.com/ru/post/180803/