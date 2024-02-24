トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1989

マキシム・ドミトリエフスキー

というのも、少なくとも2週間前にはテスターをトレーダーに接続し、事前に学習させたモデルを使用しなければならないからです。コールドランの場合、最初は何もわからない

ロットはどうなっているんだ。エラーのテストをしています。

つまり、詰め物をするためにボディの準備をしている間 ))) 。

また、すでに訓練されたボットがあるのでは？ 確か、テストのスクリーンショットがあり、かなり印象的でしたね。

 
私のテストでも99％の利益を上げていますが、実際のところあまり良くありません)))、平均で46％の利益が出ています。
Rに気を取られました...みんなが使う普通の言葉を使ってほしいです)

もしかしたら、失敗しちゃったかも...。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

Rに気を取られてしまう...みんなが使う普通の言葉でいいじゃない...)

))ですが、誰が防ぐのでしょうか？私は、C++からMQLに全てを移植することを決め（間違った決断でしたが）、結果は悪くなかったのですが、学習プロセスが長すぎて、結局MQLはインタプリタであり、MT4はフローとの連携がうまくいっていないので、諦めざるを得ませんでした)))、MQLはC++に移植されたので、1年を無駄にせず、最初から正しい選択をすることにしました)))。

 

数学はすべてMQLをベースにした方が結果が良かったので、学習プロセスを遅らせるべきではないかと思うこともありますが、))))はナンセンスに聞こえますね。

それとも私も何かしくじったのでしょうか...。

 

こんにちは、探検家の皆さん、ここに簡単なPythonテスターがあります。誰かにとっては便利かもしれない。

終値、スプレッド、シグナルを0～1（0-売り 1-買い）の範囲で受信します。

取引は、ライン0.5を越えて行われます。0～25の範囲で変化するInsensitivityパラメータにより、取引強度を下げることが可能です。

配列を実行し、残高と約定した取引をチャートにプロットします。

トレイのバランス曲線が素敵ですね(^^)))

ファイル:
Tester.py  4 kb
 
trey は誰にも興味がない。いつ見ても美しい。
2,000本だったトラックを2万本、20万本と増やしていくと、どうなるんでしょうね。そして、テストセクションを追加する。
 
どこかでアーカイバの話があったのを思い出しました。ファイルが圧縮されている場合、パターンがある場合などですね。どこにあったのか思い出せない、読み返したい。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

してもらえますか？

その方が便利だし、この奇跡の言語における「モジュールが1つのフォルダに収まる」という問題も解決されるはずだ)。

welimorn:

簡単なpythonのテスターを紹介します。誰かの役に立つかもしれない。

おお、かっこいい！ありがとうございます。

 
Evgeniy Chumakov：
どこかでアーカイバーの話をしたのを覚えています。ファイルが圧縮されている場合、パターンがある場合などです。どこにあったのか思い出せない、読み返したい。

yandexのEntropy archiverで、あの不具合なリンクが立ちます。そこには、たくさんの記事があります。

https://habr.com/ru/post/180803/

