エリブラリウス

テスターのデータは誰でも見せることができます。リアルかデモにかける。

リアルタイムでストラテジーの挙動を見るのではなく、半年から1年程度のロールフォワードテストを行うか...。あるいは、リアルタイムを待たずに、半年から1年程度のローリングフォワードテストを行い、戦略の挙動を確認する。リアルタイムでは、EAのパフォーマンスを評価するために待つには長すぎます。

私自身の経験では、本番はテストとあまり変わりません。しかし、私は自分のテスターを使っています。MTがどのようにテストするのかは、知る由もない。
 

今日は調子が悪いな...。TCが本当に間違っているのなら、彼女は大きなことをやっているのです。追加リターンのための有料化のようなもの。でも、こんな特殊なところから始めたいとは思いませんね:-)

どちらか、それが答えです、TSが動かなくなったので、もう一回やってください。でも、1週間ならまだしも......。一時的な不調で、将来的に十二分に報われるかのどちらかです。重要なのは、次に何が起こるか、でしょう？:-)


 
ミハイル・マルキュカイツ

指値で取引していると書かれていますが、おそらくチャネラーでしょう、チャネラーはオプションの売りと同じで、数週間単位で安定的に上昇した後、ドカン！と数時間で全てが崩れていくようなものです。

 
ゴビッチ

リミッターで取引していると書かれていますが、つまりチャネラーでしょう、でもチャネラーはオプションの売りと同じで、数週間までに安定的に伸びて、数時間後にバーン！と全てが崩れる、テスターでも同じで利益期待はゼロです。


よしよし、一つのミスが損失につながる、ストップロスの レベルを40pipsに設定した。特に決定的なシグナルは「わからない」クラスと「間違い」の2つで来た......。よし、何か考えよう。

そして、専門家の方々に質問です。下位のタイムフレームからデータを取る場合の正しい方法は何ですか。MT4ではどの程度が適切なのでしょうか？

 

あなたのことがわからないんです。

なぜ、人工知能に何らかの保留 命令を出したのでしょうか？

もし保留なら、高度な知能を持ったボットではない)))

 
ミハイル・マルキュカイト：この先が重要ですよね。:-)


http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ

機械学習の本を読もうとしたことがあるのですが、マスターするためではなく、ただ読み始めようとしただけで、とてもとても無理で、このテーマを本当によく勉強するには、おそらく一生かかるだろうと思いました。

 
ヴィザード_。

わあ90％の精度はすごい

 

とか、「間が悪い」とか、全部デタラメです。そして、これをAIと考えるのですか？

 
アルビノチカ6

音楽とダンスで懐中時計を作ったクリビンの時代にはそう言われたに違いないが、今は誰もがそれをたくさん持っていて、さらに映像通信やナビゲーション、インターネット、機械学習などがあふれているが、クリビン魂は生きている......。
