トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 442

Yuriy Asaulenko 2017.07.06 23:48 #4411

Mihail Marchukajtes 2017.07.07 17:44 #4412

govich 2017.07.07 19:11 #4413

Mihail Marchukajtes 2017.07.08 08:24 #4414

Alexander Ivanov 2017.07.08 09:39 #4415

Vizard_ 2017.07.08 10:39 #4416

Albinochka6 2017.07.08 11:25 #4417

kaliteran 2017.07.08 12:25 #4418

Alexander Ivanov 2017.07.08 12:41 #4419

Ivan Negreshniy 2017.07.08 13:12 #4420
テスターのデータは誰でも見せることができます。リアルかデモにかける。
リアルタイムでストラテジーの挙動を見るのではなく、半年から1年程度のロールフォワードテストを行うか...。あるいは、リアルタイムを待たずに、半年から1年程度のローリングフォワードテストを行い、戦略の挙動を確認する。リアルタイムでは、EAのパフォーマンスを評価するために待つには長すぎます。
今日は調子が悪いな...。TCが本当に間違っているのなら、彼女は大きなことをやっているのです。追加リターンのための有料化のようなもの。でも、こんな特殊なところから始めたいとは思いませんね:-)
どちらか、それが答えです、TSが動かなくなったので、もう一回やってください。でも、1週間ならまだしも......。一時的な不調で、将来的に十二分に報われるかのどちらかです。重要なのは、次に何が起こるか、でしょう？:-)
指値で取引していると書かれていますが、おそらくチャネラーでしょう、チャネラーはオプションの売りと同じで、数週間単位で安定的に上昇した後、ドカン！と数時間で全てが崩れていくようなものです。
よしよし、一つのミスが損失につながる、ストップロスの レベルを40pipsに設定した。特に決定的なシグナルは「わからない」クラスと「間違い」の2つで来た......。よし、何か考えよう。
そして、専門家の方々に質問です。下位のタイムフレームからデータを取る場合の正しい方法は何ですか。MT4ではどの程度が適切なのでしょうか？
あなたのことがわからないんです。
なぜ、人工知能に何らかの保留 命令を出したのでしょうか？
もし保留なら、高度な知能を持ったボットではない)))
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
機械学習の本を読もうとしたことがあるのですが、マスターするためではなく、ただ読み始めようとしただけで、とてもとても無理で、このテーマを本当によく勉強するには、おそらく一生かかるだろうと思いました。
わあ90％の精度はすごい
とか、「間が悪い」とか、全部デタラメです。そして、これをAIと考えるのですか？
