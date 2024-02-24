トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 443 1...436437438439440441442443444445446447448449450...3399 新しいコメント 削除済み 2017.07.08 13:49 #4421 アルビノチカ6機械学習の本を読もうとしたことがあるのですが、マスターするためではなく、ただ読み始めようとしただけで、とても無理でした。とても複雑で、このテーマを本当によく勉強するには、おそらく一生かかるだろうと実感しています。 そして、このウェブサイトのニューラル・ネットワークに関する記事から始めてみてください。検索にニューラル・ネットワークと入力するだけです。実例がないと理解しにくい。理論、例、理論、例、理論、例、このように学んできました。例えば、ペルセプトロンの作り方を読めば、あとは類推で簡単にできるようになります。 削除済み 2017.07.08 13:51 #4422 ミハイル・マルキュカイツ今日は調子が悪いな...。TCが本当に間違っているのなら、彼女は大きなことをやっているのです。追加リターンのための有料化のようなもの。でも、こんな特殊なところから始めたいとは思いませんね:-)どちらか、それが答えです、TSが動かなくなったので、もう一回やってください。でも、1週間ならまだしも......。一時的な不調で、将来的に十二分に報われるかのどちらかです。重要なのは、次に何が起こるか、でしょう？:-)そうですね......あなたのnsは再教育とは、物語に合わせるということです。稼げるか稼げないかを理解するためには、多くのテストが必要です :)私のは先々週、30％以上を出し、すべて完璧でした。先週は-7％、ボラティリティは無茶苦茶で、ノンファームの方向感もなかった。月曜日にもう一度トレーニングする予定です :)私は2ヶ月後に15分でトレーニングしています。私は、主なものとして、3ヶ月の市場サイクルを発見しました。だから、2カ月で教えるんです。3ヶ月に一度くらい市場が変わって動かなくなるのは、テスターを見ればすぐにわかります。また、取引中にすべての予測因子の状態を可視化することも有効です。例えば、フラットな状態ではNSのシグナルが頻繁に買いから売りに変わったり、その逆もありますね。そこで、いくつかの追加条件を導入するとよいでしょう。私はまだ、2、3ヶ月勉強しながら1年以内に良い利益が出るようなNsを見つけることが出来ていないのです。結論は明白で、四半期ごとのサイクルです。これをどう克服するかは、今、アイディアがある。 Грааль 2017.07.08 15:45 #4423 マキシム・ドミトリエフスキーフォワードは映像の中にあるのでしょうか？ 削除済み 2017.07.08 15:46 #4424 グレイル映像に写っているのは前方ですか？ハーフバック ハーフフォワード中期的なサイクルが変われば、フォワードだろうがなんだろうが、いずれにしても稼げなくなることに違いはない。もっと頻繁に再教育すればいいんだけどね。どうすれば再トレーニングをせずにうまくいくのか、それが問題です :)スキャルパー方式で、世界的なトレンドに学習しない。 СанСаныч Фоменко 2017.07.08 16:01 #4425 マキシム・ドミトリエフスキー結論は明白で、四半期ごとのサイクルです。もし、log(price_0/price_-1)をとれば、この増分のACFは、もしサイクルがあるならば、非常によく示している。問題は、期間が可変で、四半期でないことです。 削除済み 2017.07.08 16:04 #4426 サンサニッチ・フォメンコ log(price_0/price_-1)を取ると、この増分のACFは、もしサイクルがあるならば、非常によく示しています。問題は、期間が四半期ではなく、変動期であることです。 そうですね、変動的、つまり約3ヶ月（まあ、先物契約の期限＋季節性）、さらにこれらのサイクルがいつ出会うかわからない...ハーストのサイクルで実験したかったのですが、非常に複雑です：何かを修正する方法とそれをすべてどうするかということです)そうそう、自己相関で、それもやってみると面白いかもしれませんね。 Mihail Marchukajtes 2017.07.08 16:44 #4427 ヴィザード_。http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZマンネリ化しているわけでもなく、このクオリティのモデルを作るのは大した問題ではありません。例えば、こんな感じです。05.01 OOSより。* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419% * Specificity of generalization ability: 96.55172413793103% * Generalization ability: 95.0% * TruePositives: 58 * FalsePositives: 4 * TrueNegatives: 56 * FalseNegatives: 2 * Total patterns in out of samples with statistics: 120 そして、ここで05.01から06.19（流動性の変化）に仕事です パラメータはもちろんあまり良くありませんが、このTSは保留中の注文の信号よりも良い0.00100 pipsにのみ獲得しています。 Mihail Marchukajtes 2017.07.08 17:36 #4428 マキシム・ドミトリエフスキーそうですね......あなたのnsは再訓練をしているので、物語に適応しているのです。儲かるか儲からないかを見極めるには、かなりのテストが必要なのです :)私のは先々週、30％以上を出し、すべて完璧でした。先週は-7％、ボラティリティは無茶苦茶で、ノンファームの方向感もなかった。月曜日にもう一度トレーニングする予定です :)私は2ヶ月後に15分でトレーニングしています。私は、主なものとして、3ヶ月の市場サイクルを発見しました。だから、2カ月で教えるんです。3ヶ月に一度くらい市場が変わって動かなくなるのは、テスターを見ればすぐにわかります。また、取引中にすべての予測因子の状態を可視化することも有効です。例えば、フラットな状態ではNSのシグナルが頻繁に買いから売りに変わったり、その逆もありますね。だから、何か付加的な条件を導入するのがいいと思うんです。数ヶ月で教えても1年後には良い利益が出るようなNsは、まだうまくいっていない。結論は明白で、四半期ごとのサイクルです。これをどう克服するかは、今、アイディアがある。ほとんどの場合、先物契約は3ヶ月間取引され、その後、流動性は次の契約に流れます。流れてくる過程で、ゲームのルールも変わりそうだし......。 СанСаныч Фоменко 2017.07.08 19:52 #4429 マキシム・ドミトリエフスキー ハーストのサイクルを試してみたかったのですが、何をどうねじ込めばいいのか、迷路のようです )ハーストでは全く問題ありません。rugarch::ARFIMAというパッケージです。分数微分はハースト。極めて希少。唾を吐くことができます。指定した増分で分数微分する必要は全くない。 Yuriy Asaulenko 2017.07.08 20:35 #4430 ミハイル・マルキュカイツ ほとんどの場合、先物契約は3ヶ月間取引され、その後、流動性は次の契約へと流れていく。流れてくる過程で、ゲームのルールも変わりそうだし......。そうです、先物は過去3ヶ月間、つまり前回の有効期限の直前と直後に取引されるのです .さっき見て、どうにかしようと思っても無駄なんです。マキシム（あるいは彼のシステム）は、当たり前のことに気がついた。 1...436437438439440441442443444445446447448449450...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
機械学習の本を読もうとしたことがあるのですが、マスターするためではなく、ただ読み始めようとしただけで、とても無理でした。とても複雑で、このテーマを本当によく勉強するには、おそらく一生かかるだろうと実感しています。
今日は調子が悪いな...。TCが本当に間違っているのなら、彼女は大きなことをやっているのです。追加リターンのための有料化のようなもの。でも、こんな特殊なところから始めたいとは思いませんね:-)
どちらか、それが答えです、TSが動かなくなったので、もう一回やってください。でも、1週間ならまだしも......。一時的な不調で、将来的に十二分に報われるかのどちらかです。重要なのは、次に何が起こるか、でしょう？:-)
そうですね......あなたのnsは再教育とは、物語に合わせるということです。稼げるか稼げないかを理解するためには、多くのテストが必要です :)
私のは先々週、30％以上を出し、すべて完璧でした。先週は-7％、ボラティリティは無茶苦茶で、ノンファームの方向感もなかった。月曜日にもう一度トレーニングする予定です :)私は2ヶ月後に15分でトレーニングしています。
私は、主なものとして、3ヶ月の市場サイクルを発見しました。だから、2カ月で教えるんです。3ヶ月に一度くらい市場が変わって動かなくなるのは、テスターを見ればすぐにわかります。
また、取引中にすべての予測因子の状態を可視化することも有効です。例えば、フラットな状態ではNSのシグナルが頻繁に買いから売りに変わったり、その逆もありますね。そこで、いくつかの追加条件を導入するとよいでしょう。
私はまだ、2、3ヶ月勉強しながら1年以内に良い利益が出るようなNsを見つけることが出来ていないのです。結論は明白で、四半期ごとのサイクルです。これをどう克服するかは、今、アイディアがある。
フォワードは映像の中にあるのでしょうか？
映像に写っているのは前方ですか？
中期的なサイクルが変われば、フォワードだろうがなんだろうが、いずれにしても稼げなくなることに違いはない。もっと頻繁に再教育すればいいんだけどね。どうすれば再トレーニングをせずにうまくいくのか、それが問題です :)スキャルパー方式で、世界的なトレンドに学習しない。
結論は明白で、四半期ごとのサイクルです。
もし、log(price_0/price_-1)をとれば、この増分のACFは、もしサイクルがあるならば、非常によく示している。問題は、期間が可変で、四半期でないことです。
log(price_0/price_-1)を取ると、この増分のACFは、もしサイクルがあるならば、非常によく示しています。問題は、期間が四半期ではなく、変動期であることです。
そうですね、変動的、つまり約3ヶ月（まあ、先物契約の期限＋季節性）、さらにこれらのサイクルがいつ出会うかわからない...ハーストのサイクルで実験したかったのですが、非常に複雑です：何かを修正する方法とそれをすべてどうするかということです)
そうそう、自己相関で、それもやってみると面白いかもしれませんね。
マンネリ化しているわけでもなく、このクオリティのモデルを作るのは大した問題ではありません。例えば、こんな感じです。05.01 OOSより。
そして、ここで05.01から06.19（流動性の変化）に仕事です パラメータはもちろんあまり良くありませんが、このTSは保留中の注文の信号よりも良い0.00100 pipsにのみ獲得しています。
ほとんどの場合、先物契約は3ヶ月間取引され、その後、流動性は次の契約に流れます。流れてくる過程で、ゲームのルールも変わりそうだし......。
ハーストのサイクルを試してみたかったのですが、何をどうねじ込めばいいのか、迷路のようです )
ハーストでは全く問題ありません。
rugarch::ARFIMAというパッケージです。分数微分はハースト。極めて希少。唾を吐くことができます。指定した増分で分数微分する必要は全くない。
ほとんどの場合、先物契約は3ヶ月間取引され、その後、流動性は次の契約へと流れていく。流れてくる過程で、ゲームのルールも変わりそうだし......。
そうです、先物は過去3ヶ月間、つまり前回の有効期限の直前と直後に取引されるのです .さっき見て、どうにかしようと思っても無駄なんです。
マキシム（あるいは彼のシステム）は、当たり前のことに気がついた。