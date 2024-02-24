トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 440 1...433434435436437438439440441442443444445446447...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2017.07.04 12:47 #4391 グレイルという証拠を受け取った、より正確には 市場は効率的である 少なくとも、大衆が利用できるデータと手口ではね。追記：「効率性」 - 価格がすべての情報を考慮した予測不可能性。効率的な 市場の最後の支持者は2008年に死んだと思ったが、いや、まだ生きている......。 Грааль 2017.07.04 13:10 #4392 СанСаныч Фоменко: 効率的 市場の最後の支持者は2008年に死んだと思っていたが、いや、彼らはまだ生きている......。市場が効率的なのは、物理学・化学・生物学の法則のためではなく、資本、教育、人材、技術、データ、アルゴリズムなど、あらゆる面で優れたプレーヤーがいるからだ。 mytarmailS 2017.07.04 13:19 #4393 ザ・グレイルが、それを効果的に使ってしまうと、私たちにできることは少なくなってしまいます。私たちは、彼らになり、学び、進化するために残されているのです。そして、最も重要なことは、誰が誰からお金を取っているのか、なぜあなたからは取らないのか、システム上で絶対に明確にすることです...。そうは問屋が卸さない СанСаныч Фоменко 2017.07.04 13:30 #4394 ザ・グレイル物理学、化学、生物学の法則によって効率的なのではなく、資本、教育、人材、技術、データ、アルゴリズムなど、すべてにおいて優れたプレーヤーが存在するからです。市場はプレイヤーによって形成されているのではありません。プレイヤーは荒れ狂う海の上のさざ波です。凪の時は波紋が見えるが、嵐の時は見えない。市場は経済と政治によって形成されています。商品やサービスが生まれる実際のプロセスを反映している（反映させなければならない）。市場経済を相手にしているのだから、過剰生産、不況、危機はつきものだ...。この市場を客観的な現実としてとらえ、GARCHなど、あるいは機械的にパターンを探すなど、できるだけ正確にシミュレートすること、あるいはその両方が必要である。何とかして適切なモデルを作ったら、できない人からお金を奪って、失敗してください。分類モデルでは、ターゲット変数に関連している予測因子を選択するために管理し、再び同じ結果 - 金で。PS.また、テクニカル分析の手法でパターンを検索することも可能です。成功する人もいるようですが、どちらかというとコーヒーのカスで当てているような感じです。でも、人それぞれ...。 Грааль 2017.07.04 13:32 #4395 mytarmailS: 私たちは彼らになり、学び、発展していかなければならないのです。そして、最も重要なことは、誰が誰からお金を取っているのか、なぜ自分から取らないのかを、自分のシステムの中で絶対に明確に理解することです...。そうは問屋が卸さない確かにそうなのだが、非常に長く茨の道であり、諦めてローダーやウォッチマンになる人も多いだろうし、希望の崩壊に耐えられずに挫折してしまう人もいるだろう。でも、オフィスのプランクトンとは違う、面白い道なんです...。 Грааль 2017.07.04 13:46 #4396 サンサニッチ・フォメンコ市場はプレイヤーによって形成されているわけではありません。プレイヤーは荒れ狂う海の上のさざ波です。凪の時は波紋が見えるが、嵐の時は見えない。市場は経済と政治によって形成されています。商品やサービスが生まれる実際のプロセスを反映している（反映させなければならない）。市場経済を相手にしているのだから、過剰生産、不況、危機はつきものだ...。この市場を客観的な現実として捉え、GARCHなどできるだけ精密にシミュレーションするか、機械的にパターンを探すか、あるいはその両方を行う。何とかして適切なモデルを作ったら、できない人からお金を奪って、失敗してください。分類モデルでは、ターゲット変数に関連している予測因子を選択するために管理し、再び同じ結果 - 金で。 GARCHは 分散を予測するための同じMO(ISC)、ficは価格二乗と過去の分散、GARCH はさらに構築するための良いfic、マクロ経済とニュースデータは使用しない。 そして、「メイン」は超高速データへのアクセスと上からの「ヒント」 であり、これは非常に高価であり、一般に法律違反である。 mytarmailS 2017.07.04 13:48 #4397 ザ・グレイルそれはそうなのだが、非常に長く茨の道である。多くの人はうろたえ、ムーバーやキーパーになるし、希望を打ち砕かれる前に命を絶つ人もいることだろう。でも、オフィスのプランクトンとは違う、面白い道なんです...。全く同感です・・・。みなさんが自分の探しているものを見つけられますように、そして、すでにゴールしていることを見ずにゴール直前であきらめることがありませんように． Грааль 2017.07.04 14:54 #4398 mytarmailS:全く同感です・・・。みなさんが探しているものが見つかりますように、そして、ゴールはもう目の前にあるのに、その手前であきらめないように......。 そうです、人は幸せになるために美しい夢だけが必要です、物理的に月収2kドルの生活の質は、月収100万円の人とあまり変わりません、本当の体の快適さを意味します、おそらく健康面では、村や自給自足の方が良い暮らしをしています、あるいは自分の体や健康食にこだわるジョッキーもいますね。 しかし、心理的には、もちろんこれが私たちの願望の限界ではありません。夢の中では、私たちは億万長者で、島や飛行機、ガールフレンドや友人としてのスーパーモデル、大統領やオリガルヒになっているのです。しかし、これらは文化や生い立ち、メディアのプロパガンダなどによって作られた動機付けのパターンです。ソフトウエアではなくプログラムであり、夢であり、体の欲求ではない。また、自己、そしておそらくもっと幸せなのは、信者、真の信者であり、彼らはどんな苦悩も至福として認識します。なぜなら、間違いなく後で「永遠の楽園」があり、それがあるかどうかは問題ではなく、彼らは今幸せです、物理的な不快感にもかかわらず、目標は達成されています、この苦悩はスポーツのようなものです。 それは、FXや株式取引と同じで、私たちのほとんどは馬鹿になることはありませんが、多くは億万長者のオプションを買って、HERE AND NOWを喜んでいる、我々は世界で唯一のWINS（とどのように私は悪いですか？）、したがってIS ELDORADOがあれば市場は打つことができると確信しているのでプレミアムはすぐに支払われます！。そして死んでも反証されない！せめて来世で頑張れ！)) Jaws 2017.07.04 16:18 #4399 聖杯：つまりエルドラドがある！？そして死んでも反証されない！せめて来世で頑張れ！)) それはロマンチックで感動的ですが、通常、男には家族があり、妻や子供、親がいて、それらを養う義務があります。残念ながら、来世を信じることは許されません。安定的に今世から何かを奪うか、夢のために家族の継続をあきらめなければなりません。私の考えでは、それはあまりにも高い代償です。 mytarmailS 2017.07.04 18:17 #4400 ジョーズ ロマンチックで感動的ですが、男には通常、家族、妻、子供、親がおり、栄養と快適さを提供する義務があります。残念ながら来世に頼ることは許されません。現世で安定的に何かを掠め取るか、夢のために家族の継続をあきらめなければなりません。私の考えでは、それはあまりにも高い代償です。 to each own, each own truth...結婚の夢をあきらめて、5年後に妻が妻でなくなっていることに気づくこともある。と言って、離婚して5年間損切り する...。つまり、すべての選択はリスクであり、誰にでも自分で選択する権利があるのです。 1...433434435436437438439440441442443444445446447...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
という証拠を受け取った、より正確には 市場は効率的である 少なくとも、大衆が利用できるデータと手口ではね。
追記：「効率性」 - 価格がすべての情報を考慮した予測不可能性。
効率的 市場の最後の支持者は2008年に死んだと思っていたが、いや、彼らはまだ生きている......。
市場が効率的なのは、物理学・化学・生物学の法則のためではなく、資本、教育、人材、技術、データ、アルゴリズムなど、あらゆる面で優れたプレーヤーがいるからだ。
が、それを効果的に使ってしまうと、私たちにできることは少なくなってしまいます。
私たちは、彼らになり、学び、進化するために残されているのです。そして、最も重要なことは、誰が誰からお金を取っているのか、なぜあなたからは取らないのか、システム上で絶対に明確にすることです...。
物理学、化学、生物学の法則によって効率的なのではなく、資本、教育、人材、技術、データ、アルゴリズムなど、すべてにおいて優れたプレーヤーが存在するからです。
市場はプレイヤーによって形成されているのではありません。プレイヤーは荒れ狂う海の上のさざ波です。凪の時は波紋が見えるが、嵐の時は見えない。
市場は経済と政治によって形成されています。商品やサービスが生まれる実際のプロセスを反映している（反映させなければならない）。市場経済を相手にしているのだから、過剰生産、不況、危機はつきものだ...。
この市場を客観的な現実としてとらえ、GARCHなど、あるいは機械的にパターンを探すなど、できるだけ正確にシミュレートすること、あるいはその両方が必要である。何とかして適切なモデルを作ったら、できない人からお金を奪って、失敗してください。
分類モデルでは、ターゲット変数に関連している予測因子を選択するために管理し、再び同じ結果 - 金で。
また、テクニカル分析の手法でパターンを検索することも可能です。成功する人もいるようですが、どちらかというとコーヒーのカスで当てているような感じです。でも、人それぞれ...。
私たちは彼らになり、学び、発展していかなければならないのです。そして、最も重要なことは、誰が誰からお金を取っているのか、なぜ自分から取らないのかを、自分のシステムの中で絶対に明確に理解することです...。
確かにそうなのだが、非常に長く茨の道であり、諦めてローダーやウォッチマンになる人も多いだろうし、希望の崩壊に耐えられずに挫折してしまう人もいるだろう。でも、オフィスのプランクトンとは違う、面白い道なんです...。
GARCHは 分散を予測するための同じMO(ISC)、ficは価格二乗と過去の分散、GARCH はさらに構築するための良いfic、マクロ経済とニュースデータは使用しない。
そして、「メイン」は超高速データへのアクセスと上からの「ヒント」 であり、これは非常に高価であり、一般に法律違反である。
みなさんが自分の探しているものを見つけられますように、そして、すでにゴールしていることを見ずにゴール直前であきらめることがありませんように．
みなさんが探しているものが見つかりますように、そして、ゴールはもう目の前にあるのに、その手前であきらめないように......。
そうです、人は幸せになるために美しい夢だけが必要です、物理的に月収2kドルの生活の質は、月収100万円の人とあまり変わりません、本当の体の快適さを意味します、おそらく健康面では、村や自給自足の方が良い暮らしをしています、あるいは自分の体や健康食にこだわるジョッキーもいますね。
しかし、心理的には、もちろんこれが私たちの願望の限界ではありません。夢の中では、私たちは億万長者で、島や飛行機、ガールフレンドや友人としてのスーパーモデル、大統領やオリガルヒになっているのです。しかし、これらは文化や生い立ち、メディアのプロパガンダなどによって作られた動機付けのパターンです。ソフトウエアではなくプログラムであり、夢であり、体の欲求ではない。また、自己、そしておそらくもっと幸せなのは、信者、真の信者であり、彼らはどんな苦悩も至福として認識します。なぜなら、間違いなく後で「永遠の楽園」があり、それがあるかどうかは問題ではなく、彼らは今幸せです、物理的な不快感にもかかわらず、目標は達成されています、この苦悩はスポーツのようなものです。
それは、FXや株式取引と同じで、私たちのほとんどは馬鹿になることはありませんが、多くは億万長者のオプションを買って、HERE AND NOWを喜んでいる、我々は世界で唯一のWINS（とどのように私は悪いですか？）、したがってIS ELDORADOがあれば市場は打つことができると確信しているのでプレミアムはすぐに支払われます！。そして死んでも反証されない！せめて来世で頑張れ！))
それはロマンチックで感動的ですが、通常、男には家族があり、妻や子供、親がいて、それらを養う義務があります。残念ながら、来世を信じることは許されません。安定的に今世から何かを奪うか、夢のために家族の継続をあきらめなければなりません。私の考えでは、それはあまりにも高い代償です。
ロマンチックで感動的ですが、男には通常、家族、妻、子供、親がおり、栄養と快適さを提供する義務があります。残念ながら来世に頼ることは許されません。現世で安定的に何かを掠め取るか、夢のために家族の継続をあきらめなければなりません。私の考えでは、それはあまりにも高い代償です。