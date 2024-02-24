トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 435 1...428429430431432433434435436437438439440441442...3399 新しいコメント 削除済み 2017.06.30 16:06 #4341 エリブラリウスまた、単純なNS（単純なMLP）は、どのような原理で予測を行うのでしょうか？ それは通常の相関に思える - ニューロン間の接続の重みは、NSの応答が一致したときに、この線に沿って信号の繰り返しの数で成長するので、線が+であった場合、またはで - それは0の周りのまま - そしてこれは本質的に単純な平均化である。そして、これらの重みを用いて、予測変数の入力の組み合わせと学習期間中の平均との類似性を求めます。fイオンを近似的に表現 削除済み 2017.06.30 16:09 #4342 nowi: 唯一の選択肢は、ヘルプのための厩務員に依頼することです）彼は本当の男がどのように取引する必要がありますあなたを教えてくれます...ないパターンと科学が重要ですが、勇気と強さ...そして、あなたは本物のチェチェンひげを必要とする...その後、市場は柔軟性と原則戦士に抵抗しないでしょう......。カーチャン流トレードルール.................................. 厩務員は、自分を教祖だと思い込んでいて、心理学で相場に打ち勝つことを決めている情けない男である。これは無知の第一段階、まだまだこれからだ...。 このまま順調に成長することを祈って います。 Женя 2017.06.30 16:16 #4343 マキシム・ドミトリエフスキー 騎手とは、自分を教祖と思いこみ、その心理学で相場を克服しようとするみじめな男のことである。これは無知の第一段階であり、まだまだこれからだ...。 ヌーボからもっと有能なものに進化するよう頑張ってほしい。しかし、それでも彼はあなたの先生であり、どこかに書いているのだから、お金を払えば役に立つことを教えてくれているのだ。 削除済み 2017.06.30 16:18 #4344 ジャンニしかし、彼はまだあなたの先生です、彼はどこかに書いたので、お金を払えば、あなたに役に立つことを教えてくれるでしょう。 あいつは腰抜けだ、夢でも見たんだろう、もうメールも送ったし...あいつは病気なんだ。彼は私に何かを教えているつもりなのです。もちろん、お金は払っていない。クズが葉っぱのようにくっついてきて、それ以降はアク禁にしただけ。 Женя 2017.06.30 16:31 #4345 マキシム・ドミトリエフスキー 彼はf...tだ、彼は夢を見ていたに違いない、私はすでに彼の通信を投稿した...彼は病人である。私は病気です、彼は私に何かを教えているつもりなのです。イタズラにしか見えないし、どうでもいい人だし、本気で書いたとは思えないし、よく考えてみてください、本当の「厩務員」はここで何をするんでしょうか？それでも「残滓」という言葉があるように、あなたは今、馬小屋の少年と勇気や大人の取引に関する彼の教えを連想して、彼の弟子になっているのです。 削除済み 2017.06.30 16:34 #4346 ジャンニイタズラっぽいな、誰かが何もわかってないだけだろう、本気で書いてるとは思えない、よく考えてみろ、本物の新郎がここで何してるんだ？ どうでもいい、あいつは俺の時間を無駄にしているだけだ。もう一度：彼は私の友人であり、兄であり、義兄であり、先生である、なぜこのカスは自分を先生と思い、私を侮辱するのか全く理解できない。 削除済み 2017.06.30 17:19 #4347 エリブラリウスもし私があなたの言っていることを理解するならば、私は見つけた変種の後の20小節のために、すべての隣接するものをふるいにかけます。いや、むしろパターンを見つけて、それをパーツに分割し、そのパーツが予測としてどう機能するかを見て、すべてのパーツを実行して平均誤差を見る...ほとんどニューラルネットワークのようなものです。あるいは、いくつかの連続したパターンを探し、これらのパターンがすべてうまくいったかどうかを見て、平均誤差が小さければ、次の予測を信頼することができるそこで、あるパターンと別のパターンとの相互作用の要因を分析し、これらのパターンが互いにどのような位置にあるのか、つまり文脈のようなものを分析することで、理論的には予測の質を高めることができるはずです。一方、これらのパターンをどのように切り分けるかというと、現在のチャートとの相関が良ければ、一つの大きなパターンとして表現できるのですが......。これは私がやっていることで、役に立つかもしれません、回帰勾配で...ビジュアライザーで、実行すると、予測が表示されます。赤いチャートは実際のチャート、緑は傾斜角度を変更したチャートで、それによってパターンを発見し、予測を赤にシフトしています。予測精度は低く設定でき、スケーリングストップも可能ですが、そうでない場合は相場が十分でない可能性があります。倍率の高いタイムフレームの束を構築するのです。時には素晴らしい予測をし、時にはそれを吹き飛ばす) ファイル: ScaleInvarianceMultiTF.mq5 36 kb Aleksei Kuznetsov 2017.06.30 17:37 #4348 マキシム・ドミトリエフスキーいや、むしろパターンを見つけて、それをパーツに分割し、そのパーツが予測としてどう機能するかを見て、すべてのパーツを実行して平均誤差を見る...ほとんどニューラルネットワークのようなものです。あるいは、いくつかの連続したパターンを探し、これらのパターンがすべてうまくいったかどうかを見て、平均誤差が小さければ、次の予測を信頼することができるそこで、あるパターンと別のパターンとの相互作用の要因を分析し、これらのパターンが互いにどのような位置にあるのか、つまり文脈のようなものを分析することで、理論的には予測の質を高めることができるはずです。一方で、これらのパターンをどのように切り分ければいいのか、現在のチャートとの相関が良ければ、1つの大きなパターンとして表現できるのですが......。これは私がやっていることで、回帰勾配で便利かもしれません。ビジュアライザーで実行すると、予測値が表示されます。赤のチャートは実際のチャート、緑はパターンを発見した後、予測を赤にシフトすることによって変更された傾斜角度を示しています。予測精度は低く設定でき、スケーリングストップも可能ですが、そうでない場合は相場が十分でない可能性があります。倍率の高い時間軸を構築しています。 を見ると面白いのですが、#include <MT4Orders.mqh>が抜けており、コメントアウトすると、'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55) で ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) array は範囲外になってしまうのです。 削除済み 2017.06.30 17:37 #4349 エリブラリウス を見ると面白いのですが、#include <MT4Orders.mqh> が抜けており、コメントアウトすると 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55) で ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) 配列は範囲外になってしまうのですが、どうすればよいでしょうか？ https://www.mql5.com/ru/code/16006範囲外 - 気配値の履歴が十分でないため、スケーリングストップ設定を低く設定します（例：50）。つまり、分足で100本のパターンを取る場合、すべての合成タイムフレームを構築するには、100*50本の履歴が必要となり、そこで100*1440本が必要となります :) MT4Orders 投票: 352016.08.05fxsaberwww.mql5.com Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Aleksei Kuznetsov 2017.06.30 17:45 #4350 マキシム・ドミトリエフスキー https://www.mql5.com/ru/code/16006範囲外 - 気配値の履歴が十分でないため、スケーリングストップ設定を低く設定します（例：50）。つまり、分足チャートで100バーのパターンを取る場合、すべての合成タイムフレームを構築するには、100*50バーの履歴が必要となり、合計100*1440ポイントがそこに必要となります:)。 うまくいきました！ありがとうございます。面白いですねぇ...。 1つの最適なバリアントを探すのか、それとも複数のバリアントを平均化するのか？どうやら1番いいものを見つけてくれるようです。10種類、あるいは100種類のバリアント（正確な数はオプティマイザが決めるはずです）に対する平均的な予測を探すべきだと思うのです。 1...428429430431432433434435436437438439440441442...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、単純なNS（単純なMLP）は、どのような原理で予測を行うのでしょうか？
それは通常の相関に思える - ニューロン間の接続の重みは、NSの応答が一致したときに、この線に沿って信号の繰り返しの数で成長するので、線が+であった場合、またはで - それは0の周りのまま - そしてこれは本質的に単純な平均化である。そして、これらの重みを用いて、予測変数の入力の組み合わせと学習期間中の平均との類似性を求めます。
fイオンを近似的に表現
唯一の選択肢は、ヘルプのための厩務員に依頼することです）彼は本当の男がどのように取引する必要がありますあなたを教えてくれます...ないパターンと科学が重要ですが、勇気と強さ...そして、あなたは本物のチェチェンひげを必要とする...その後、市場は柔軟性と原則戦士に抵抗しないでしょう......。
カーチャン流トレードルール..................................
厩務員は、自分を教祖だと思い込んでいて、心理学で相場に打ち勝つことを決めている情けない男である。これは無知の第一段階、まだまだこれからだ...。
このまま順調に成長することを祈って います。
騎手とは、自分を教祖と思いこみ、その心理学で相場を克服しようとするみじめな男のことである。これは無知の第一段階であり、まだまだこれからだ...。
ヌーボからもっと有能なものに進化するよう頑張ってほしい。
しかし、それでも彼はあなたの先生であり、どこかに書いているのだから、お金を払えば役に立つことを教えてくれているのだ。
しかし、彼はまだあなたの先生です、彼はどこかに書いたので、お金を払えば、あなたに役に立つことを教えてくれるでしょう。
あいつは腰抜けだ、夢でも見たんだろう、もうメールも送ったし...あいつは病気なんだ。彼は私に何かを教えているつもりなのです。
もちろん、お金は払っていない。クズが葉っぱのようにくっついてきて、それ以降はアク禁にしただけ。
彼はf...tだ、彼は夢を見ていたに違いない、私はすでに彼の通信を投稿した...彼は病人である。私は病気です、彼は私に何かを教えているつもりなのです。
イタズラにしか見えないし、どうでもいい人だし、本気で書いたとは思えないし、よく考えてみてください、本当の「厩務員」はここで何をするんでしょうか？それでも「残滓」という言葉があるように、あなたは今、馬小屋の少年と勇気や大人の取引に関する彼の教えを連想して、彼の弟子になっているのです。
イタズラっぽいな、誰かが何もわかってないだけだろう、本気で書いてるとは思えない、よく考えてみろ、本物の新郎がここで何してるんだ？
どうでもいい、あいつは俺の時間を無駄にしているだけだ。
もう一度：彼は私の友人であり、兄であり、義兄であり、先生である、なぜこのカスは自分を先生と思い、私を侮辱するのか全く理解できない。
もし私があなたの言っていることを理解するならば、私は見つけた変種の後の20小節のために、すべての隣接するものをふるいにかけます。
いや、むしろパターンを見つけて、それをパーツに分割し、そのパーツが予測としてどう機能するかを見て、すべてのパーツを実行して平均誤差を見る...ほとんどニューラルネットワークのようなものです。
あるいは、いくつかの連続したパターンを探し、これらのパターンがすべてうまくいったかどうかを見て、平均誤差が小さければ、次の予測を信頼することができる
そこで、あるパターンと別のパターンとの相互作用の要因を分析し、これらのパターンが互いにどのような位置にあるのか、つまり文脈のようなものを分析することで、理論的には予測の質を高めることができるはずです。一方、これらのパターンをどのように切り分けるかというと、現在のチャートとの相関が良ければ、一つの大きなパターンとして表現できるのですが......。
これは私がやっていることで、役に立つかもしれません、回帰勾配で...ビジュアライザーで、実行すると、予測が表示されます。赤いチャートは実際のチャート、緑は傾斜角度を変更したチャートで、それによってパターンを発見し、予測を赤にシフトしています。
予測精度は低く設定でき、スケーリングストップも可能ですが、そうでない場合は相場が十分でない可能性があります。倍率の高いタイムフレームの束を構築するのです。
時には素晴らしい予測をし、時にはそれを吹き飛ばす)
いや、むしろパターンを見つけて、それをパーツに分割し、そのパーツが予測としてどう機能するかを見て、すべてのパーツを実行して平均誤差を見る...ほとんどニューラルネットワークのようなものです。
あるいは、いくつかの連続したパターンを探し、これらのパターンがすべてうまくいったかどうかを見て、平均誤差が小さければ、次の予測を信頼することができる
そこで、あるパターンと別のパターンとの相互作用の要因を分析し、これらのパターンが互いにどのような位置にあるのか、つまり文脈のようなものを分析することで、理論的には予測の質を高めることができるはずです。一方で、これらのパターンをどのように切り分ければいいのか、現在のチャートとの相関が良ければ、1つの大きなパターンとして表現できるのですが......。
これは私がやっていることで、回帰勾配で便利かもしれません。ビジュアライザーで実行すると、予測値が表示されます。赤のチャートは実際のチャート、緑はパターンを発見した後、予測を赤にシフトすることによって変更された傾斜角度を示しています。
予測精度は低く設定でき、スケーリングストップも可能ですが、そうでない場合は相場が十分でない可能性があります。倍率の高い時間軸を構築しています。
を見ると面白いのですが、#include <MT4Orders.mqh> が抜けており、コメントアウトすると 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55) で ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) 配列は範囲外になってしまうのですが、どうすればよいでしょうか？
https://www.mql5.com/ru/code/16006
範囲外 - 気配値の履歴が十分でないため、スケーリングストップ設定を低く設定します（例：50）。
つまり、分足で100本のパターンを取る場合、すべての合成タイムフレームを構築するには、100*50本の履歴が必要となり、そこで100*1440本が必要となります :)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
範囲外 - 気配値の履歴が十分でないため、スケーリングストップ設定を低く設定します（例：50）。
つまり、分足チャートで100バーのパターンを取る場合、すべての合成タイムフレームを構築するには、100*50バーの履歴が必要となり、合計100*1440ポイントがそこに必要となります:)。
1つの最適なバリアントを探すのか、それとも複数のバリアントを平均化するのか？どうやら1番いいものを見つけてくれるようです。10種類、あるいは100種類のバリアント（正確な数はオプティマイザが決めるはずです）に対する平均的な予測を探すべきだと思うのです。