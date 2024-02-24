トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 326

レナト・アフティアモフ

巨大な枝です。

どなたかヒントをください・・・。

いくつかの通貨ペアの動きのチャートを持っています。機械学習でパラメータ（ロット、方向）を選択して 注文の開閉を行い、結果がプラスになることができるだけ多くなるようにするにはどうすればよいですか？

どうすればいいのか、どのようにプログラムを訓練すればいいのか。


以下の検索エンジンで、"neural networks "と入力し、記事を選択すると、多くの有用な情報があります。
マキシム・ドミトリエフスキー


私たちの場合は、オプティマイザーを使ってニューロンの重みを調整しているだけなのですが、ロジックで学習させるか、オプティマイザーを使って学習させるかの違いは何でしょうか？また、スピードという点では、オプティマイザーを介したクラウドでの学習がより高速になると思います

2ヶ月で1000%はヤバいのか何なのか？:) ロジックを少し改良してみました。

ここで、4月に最大の懸賞金が出たのは事実だ。5月中旬以降も安定した推移



3ヶ月で2000%ですが、64%のドローダウンもあり、このような利回りは理にかなっていると思います :)スパムは終わりましたが、ReshetovaのRNNは間違いなくアレです、メインは素晴らしいプレディクター（予測因子）を考え出すことです

3ヶ月で3000％、55％のスランプ、ほぼ完璧なこの素晴らしい走りはどうでしょう。


 
マキシム・ドミトリエフスキー


スパムではありません。

ずっと結果を待っていたんです。

そうでなければ、読む意味すらありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


OKです。そして、彼はデモで何をしているのでしょうか？
レナト・アフティアモフ
オッケーです。デモはどうなっているんですか？


まだ載せていません、同じになります、テストは始値で 行うので、結果は非常に信頼性が高いのです。

私のアイデアをすべて実現したわけではなく、これらは中間的な選択肢です。

 
レナト・アフティアモフ

巨大な枝です。

どなたかヒントをください・・・。

いくつかの通貨ペアの動きのチャートを持っています。機械学習を使って、注文の開始・終了のパラメータ（ロット、方向）を選択 し、できるだけ頻繁に利益が出るようにするにはどうすればよいですか？

では、プログラムを鍛えるには何が必要なのでしょうか？

MT5からバーの履歴を取り出し、csvにエクスポートし、すべてのバーをプラス方向に取引するようにニューロニクスを訓練することができます。ロットは学習中は一定ですが、取引中に現在の残高に応じてExpert Advisor自身で決定するのがよいでしょう。

テスターでは、この時間枠で完璧なトレードをすることができます。しかし、新しいバーでは 失敗します。これは取引戦略ではなく、歴史への厳格なフィッティングである。
そして、それはM30やM15のような大きなタイムフレームにのみ適しています。小さいものだと、スプレッドが利益を全部食いつぶしてしまう。

欲しいですか？:)もしそうなら、それを行うためのモデルコードをここに追加します。ただし、ニューロンの学習を開始するためには、R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) を設定する必要があります。

 
Dr.トレーダー

それでも興味をそそられる。入力データを少し変えてみる。

後藤

Dr.トレーダー

Rと簡単なニューラルネットワークの学習方法について、例題を交えたちょっとしたマニュアルが欲しいのですが？
 
マキシム・ドミトリエフスキー

Rと簡単なニューラルネットワークの学習方法について、例を挙げて簡単なマニュアルをお願いしてもよろしいでしょうか？

R自体に例がある。確かに、私たちのテーマとは異なりますが、多くのことを説明してくれています。

でも、一般的にはSciLab（MathLabのアナログ）の方が好きです。ニューラルネットワークに関しては、3つのパッケージしかなく（Rは11）、劣りますが、ヘルプが充実していますし、SciLabが科学技術計算やリアルタイムモデリングにフォーカスしているのに対し、Rは方向性が違いますね。

両方使っていますが、SciLabの方が多いですね。お気軽にご参加ください。

Yuriy Asaulenko：

SciLabとmt-checkを連携させることは可能ですか？
