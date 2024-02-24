トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 324

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー


また、遺伝的最適化で結果が乱れ始めるとはどういうことでしょうか？:) 時間とともにグラフは改善されるはずです。

もしかしたら、ステップを減らしたり、逆に増やしたりする必要があるかもしれません。だから、失敗するか、落とし穴から出られないか、どちらかです。MTではどのように整理されているのか、正確にはわかりません。
削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ
もしかしたら、ピッチを下げたり上げたりする必要があるかもしれません。つまり、失敗するか、落とし穴から出られないかです。訂正、MTではどう整理されているのかわかりません。


でも、5分足で1ヶ月間100%になり、取引件数も200件近くになりました。それは、正確にはコインではありません。そんな異変に気がつきました。


また、フォワード1/4が1/2より常に悪いという不思議なことに気づきました。バックテストの履歴が少なくなり、再トレーニングがあまり行われないからだと思いますが、あくまで推測です。


 
マキシム・ドミトリエフスキー


そして、実行中に別の時間枠でそれが起こり始めた...ええ、奇妙な...それにもかかわらず、5分間に1ヶ月間100％ :) と取引の数は、ほぼ200を提供します。それは、コインとはちょっと違う

M1ではどうですか？
削除済み  
レナト・アフティアモフ
M1では、どのように進めていくのですか？

現在クラウド上で実行中、完了したらスクリーンショットを撮ります
 
マキシム・ドミトリエフスキー


トレーダーで浮気しそうな予感 ローゴンで浮気しそうな予感・・・しかし5分足チャートで1ヶ月間100％です :)

私もおそらく同じぐらい-10～16％/月です。ただ、私はデポからではなく、取引量 からカウントしているのですが、その方が実態をよく反映していると思うのです。肩越しに数えなければならないのです。

ちなみに、私はジェネリックを使いません。自動最適化に対する私の考え方は慎重です。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

私もおそらく同じぐらい-10～16％/月です。ただ、私はデポからではなく、取引量 からカウントしているのですが、その方が実態をよく反映していると思うのです。肩越しに数えなければならないのです。

ちなみに、私はジェネリックを使いません。一般的に、私は自動最適化には警戒しています。


NSの種類は？
 
マキシム・ドミトリエフスキー

また、NSとはどのようなものですか？
NSはまだです。ロジックはともかく、すでに複雑すぎて対応しきれなくなっている。さらにこじらせると、精神病院への直行便になる)そうなると残るはデータマイニングだけです。選択肢が少ない)
削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ
NSはまだです。ロジックですが、もう複雑で対応しきれません。さらに複雑になると、狂気の世界へ直行することになる)そうなると残るは、データマイニングですね。選択肢が少ない)

だからNSを始めたんです。ロジックのある大量のコードには対応できないので、))全部自分で考えるようにしました。
削除済み  
レナト・アフティアモフ
M1では、ごきげんよう。


M1でも似たようなものです。

1. 高頻度取引のためのロジックを調整する必要がある、ここではトレーリングは十分ではない

2.買い注文と売り注文は、異なる実行に勝つ、何がオーバートレーニングを示すかもしれない、トレーニングの分2週間が多すぎるのために...

 
マキシム・ドミトリエフスキー


議事録に......似たようなものですが

1. 高頻度取引のためにロジックを調整する必要がある、ここではトレーリングは十分ではない

2. 買い注文と売り注文が異なるランで勝っている、これはやはりオーバートレーニングの可能性がある。

そうですね。

考えたこともなかったけど、良いですね。

1...317318319320321322323324325326327328329330331...3399
新しいコメント