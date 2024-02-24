トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 319

Dr.トレーダー

パターンパターン vs ニューラルネット」での利益チャート。

両パターンとも2016年10月にプラスサイドでeurusdをトレードするように訓練されたもので、一定ロット、ストップや持ち越しなし、常にロングまたはショートトレードで、H1始値でトレードする。チャート上の取引-過去5年間、1ヶ月の学習データを含む。

相互評価なしにモデルを学習させ、価格から最大限の利益を搾り取っただけです。

チャート上でサーバーが正常なティックを出さなかった場所がある、そこに何らかのプラムがある、ならばその場所を無視すればいいのです。


これが神経細胞です。訓練された時間間隔がはっきりわかる、ここだけ安定した利益を出している。


そして、こちらがパターン認識モデルです。結果はマイナスですが、それでもニュートロニクスよりはマシです。そして、何週間も利益が出たこともたくさんあります。でも、その後はダメでしたね。
かっこいいけど、どうしたらいいのかわからない。



答えはわかっている。今、家にいないんです。後でパソコンに向かうので、その時の感想をお伝えします。
 

さらにいくつかのグラフをご紹介します。

1) Neuronはクロスバリデーションなしでは学習できないので、100%保証で再トレーニングを行います。
同じデータを2つに分けて、トレーニング用とクロスバリデーション用に分けてみました。クロスバリデーションの結果が悪くなり始めると、すぐにモデルの学習が止まってしまうので、学習データの利益がなかなか上がらないことが、グラフからわかります。すべての学習例を記憶している時間はなく、理論的には記憶ではなく論理で取引する必要がある。
しかし、全体の結果にはあまり影響せず、5年間の総損失は80ユーロ（～10％）少なくなっただけです。


2) パターンモデル。1ヶ月のデータでモデルを学習させると、約2ヶ月の周期を持つ非常に不規則な正弦波が生成されます（ただし、正確ではありません）ので、1ヶ月ではなく2ヶ月でモデルを学習させてみる価値はあります。
それ以降のグラにしたい。しかし、それは非論理的で理解しがたいもので、何年も利益と損失の間隔があり、時には突然に別のものに移行することもあるのです。2013年初頭に誰かがスイッチを入れた - そして、モデルが使用する特定のパターンがオンになった。モデルが作成されたとき、2016年8月以前の価格にはまったくアクセスできなかったにもかかわらず。そして2017年--誰かが再びスイッチを入れたのか、それらのパターンが劇的に流出し始めたのです。
異なる月、異なる長さの間隔でモデルを訓練すると、毎回驚くほどユニークな結果が得られます。儲かることもあるが、そのパターンがいつまで続くのか、いつか失敗する可能性があるのか、わからないのだ。FXは常にランダムなものではなく、より多くの人を排出するために、時には確立されたルールに反する振る舞いをする攻撃的な環境なのです。


 
Dr.トレーダー

そうそう、私のTSも浮き沈みが激しいだけです。一般的には負け組ですが、かかる時期もあり、それについては後で考察があります......少し......。

Neuronkaのミラーリングを試してみてください。何を得るか？ダイヤルはできるのか？

 
ミハイル・マルキュカイツ

Neuronkaのミラーリングを試してみてください。どんなことができるのか？ダイヤルを合わせるのでしょうか？

いや、もっと悪い。

ファイル:
model_nnet_cross_inv.png  35 kb
 

eqvityについて長い記事を書いて、私のオプティマイザーReshetovaのNSがどのように漏れるかを示したかったのですが、彼女はそうしなかったので、失礼します。線は最適化の領域、1月1日から現在までの作業内容を示しています。


TSの自己資本残高を確定すれば十分で、できればドローダウンでエントリーすればいいことに、ずいぶん前に気づきました。つまり、10台のTSが動いているとすると、その中で埋まり始めたものを選ばなければならない。原則としてサポートラインとレジスタンスラインを使ってやっていますが、はいはい、バランスカーブで正解です。

しかし、ここからが本題です。うーん、どう言えばいいのかわからない。バランスシートの成長に最適化する傾向があるということです。

このようにバランス成長の始まりを探すようにオプティマイザーを設定したらどうだろう。

結局のところ、最適化の良い結果というのは、まさにエクイティの成長が始まった後のタイプなのです。


 

そうそう！！キャラバトブラザーズ助けて！！一緒に幸せになろうね。シーケンタには2つのナトロエックパラメーターがあり、1つ目は4から10まで、2つ目はほぼ同じということです。その結果、約36通りの組み合わせや選択肢があり、2つ目のパラメータが1つ目のパラメータより小さくはならないことを考慮すると、さらに少なくなります。だから!!!!オプティマイザー（できればMT4）に、以下のようにエクイティを返すようなパラメータを見つけさせることができる人はいますか？

つまり、セットの始まりです。1つの最適化セクションに複数の選択肢がある場合もあり、その中から最適なものを見極めていく必要があります。こんな感じです！！！！（笑）。それについてどう思いますか？

 
ただ、その場合、待たされることなく、採用開始までに最適化されているはずです。
ミハイル・マルキュカイツ

パラメータがあり、その時のエクイティは次のようになります。

これは、あらゆるルールやロジックに反しているので、うまくいくかもしれません。

Expert Advisor にもう一つパラメータを追加する必要があります - ブレイキング・デイトです。
Expert Advisor が 1 月から 3 月末まで最適化される場合、Breaking Date は 3 月の初めに設定することができます。そして、テスト時に、売買の判断をする際に、まだブレークポイントの日付に達していない場合は、反対方向に売買する必要があります。その結果、最適化に伴ってエクイティグラフは安定的に上向きになりますが、実際には最初の部分がマージされることがわかっています。

また、2つ目のオプションパラメータをint型に することで、骨折の日付をずらすことができます。何月何日からすべてが上昇に転じるかは、あらかじめわからない。そして、他のEAパラメータと合わせて遺伝学を用いて最適化することができるのです。

 

ポイントは、NSの話ではなく、Sequentの話なので、同じ作業期間で入力値を変えてその持ち味を見ることです。最適化せず、手探りで進めた。

5-5

6-6

7-7

このケースは、同時期の4-8と合わせると、さらに興味深い。そして、300pipsのストップロスで動作します。

1月1日から現在に至るまでです。正直言って、オプティマイザーで最後の画面を選んだのですが、まあ、オプティマイザーのパスは49個しかないんですけどね。ですから、実は、無次元集合からではなく、これだけバリエーションが少ない有限集合から必要なパラメータを正しく選ぶことを学ばなければならないのです。というわけで.........。

