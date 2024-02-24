トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 333 1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.05.09 10:40 #3321 マキシム・ドミトリエフスキー RNNは確率、回帰は入力 :)何か見落としているかもしれません。もう一度読み直します。昨日、ニューロンで何をすればいいのかがわかった。2つのMAの交点を見つけるために教えることにしました。トレーニングサンプルを作るのはとても簡単です。たぶん明日やると思います。同時にその能力も確認する）。 削除済み 2017.05.09 10:42 #3322 ユーリイ・アサウレンコ何か見落としているかもしれません。もう一度読み直します。昨日、ニューロンで何をすればいいのかがわかった。2つのMAの交点を見つけるために教えることにしました。トレーニングサンプルを作るのはとても簡単です。たぶん明日やると思います。同時にその能力も確認する）。 期間の異なる2つ以上のリグレッションのコーナーで一気に鍛える（笑)また、回帰ごとにベクトルの長さを変化させるNSが必要で、サイクルに適応してそれを見つけることができます Yuriy Asaulenko 2017.05.09 10:49 #3323 マキシム・ドミトリエフスキー 期間の異なる2つ以上の回帰のコーナーで一気に鍛える、流し込む )MAは、何層必要か、どのデータで十分か、不必要な余分なデータ、不完全なデータに対する反応など、可能性を見出すためのものです。トレード用ではありません。本番はあとから。 Renat Akhtyamov 2017.05.09 10:51 #3324 ユーリイ・アサウレンコMAは、何層必要か、どのデータで十分か、不要な余分なデータ、不完全なデータに対する反応など、可能性を見出すためのものです。トレード用ではありません。何か本当のことは後で。MAを適用するとしたら、そうではない。hai、loi、openerの3つのMAを別々に2回、異なる周期で構築してクロスさせ始めなければならない...。このモデルの方が、実際の条件下でより安定した堅牢性を発揮するように思います。ニューロニックがないとこの作戦は使えないですね、もっとも。 削除済み 2017.05.09 10:54 #3325 レナト・アフティアモフもし私がMAを適用するとしたら、このようなものではありません。高値、安値、始値の3つのMAを2回、異なる周期で構築し、それらを交差させ始めなければならない......。 これは市場分析 ツールではなく、ただの美容グッズなのだが...。非定常的なBPに対して、ある一定期間の平均的な価格を出すというのは不合理なことだと思います。 Renat Akhtyamov 2017.05.09 10:57 #3326 マキシム・ドミトリエフスキー MAは有用な情報をほとんど含んでおらず、市場分析 ツールでは全くなく、単なる美容のためのものだ...。マキシム・ドミトリエフスキー：MAの分析には、有用な情報はほんの少ししか含まれていません。 私たちのビジネスは、提案すること...。 forexman77 2017.05.09 11:00 #3327 マキシム・ドミトリエフスキー MAは有用な情報をほとんど含んでいない、市場分析 ツールではなく、単なる美容のためのものだ...。 それは確かに...。LRMAは少ない、滑るより断然いい。 Yuriy Asaulenko 2017.05.09 11:08 #3328 レナト・アフティアモフMAを適用するとしたら、こうはいかない。別途構築する必要がある ... MAはここで取引するためのものではなく、単純に実装された実験であり、ニューラルネットワークの特性によって多くのことがわかる。マキシム・ドミトリエフスキー これは市場分析のための ツールではなく、あくまでも美容のためのものです ...非定常BPの場合、ある期間の平均価格を送るだけ...定常BPにだけ予測能力がある...という不条理な状況を考えてみてください。 MAは、実は同じ回帰線なんです。そう思ってはいけないのです。悪い道具ではありません。 削除済み 2017.05.09 20:59 #3329 ボットに新機能を追加しました :D今度はロジックコアをもう少し複雑にして、入力を増やしたいと思っていますチャート上では、半分バックテスト、半分フォワード :) nowi 2017.05.09 21:11 #3330 マキシム・ドミトリエフスキー これは市場分析 ツールではなく、あくまでも美容のための ...ただ、不条理なことを考えると、一定期間の平均価格をVSに送るだけ...据え置き型のVSにだけ予測能力がある...ということになります。 そして、私は逆の意見を持っています。ウィザードは、本当に役に立つ唯一の意味のある指標であり、静止画とともに統計から生まれた唯一のものです。ダミーというかエンベロープは、ボラティリティを測るのに欠かせないツールです。IMHOでも、あなたはプロなんだから、もっと知っているはず......。 1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
RNNは確率、回帰は入力 :)
何か見落としているかもしれません。もう一度読み直します。
昨日、ニューロンで何をすればいいのかがわかった。2つのMAの交点を見つけるために教えることにしました。トレーニングサンプルを作るのはとても簡単です。たぶん明日やると思います。同時にその能力も確認する）。
期間の異なる2つ以上のリグレッションのコーナーで一気に鍛える（笑)また、回帰ごとにベクトルの長さを変化させるNSが必要で、サイクルに適応してそれを見つけることができます
MAは、何層必要か、どのデータで十分か、不必要な余分なデータ、不完全なデータに対する反応など、可能性を見出すためのものです。トレード用ではありません。
本番はあとから。
hai、loi、openerの3つのMAを別々に2回、異なる周期で構築してクロスさせ始めなければならない...。
このモデルの方が、実際の条件下でより安定した堅牢性を発揮するように思います。
ニューロニックがないとこの作戦は使えないですね、もっとも。
これは市場分析 ツールではなく、ただの美容グッズなのだが...。非定常的なBPに対して、ある一定期間の平均的な価格を出すというのは不合理なことだと思います。
ボットに新機能を追加しました :D
今度はロジックコアをもう少し複雑にして、入力を増やしたいと思っています
チャート上では、半分バックテスト、半分フォワード :)
そして、私は逆の意見を持っています。ウィザードは、本当に役に立つ唯一の意味のある指標であり、静止画とともに統計から生まれた唯一のものです。
ダミーというかエンベロープは、ボラティリティを測るのに欠かせないツールです。
IMHO
でも、あなたはプロなんだから、もっと知っているはず......。