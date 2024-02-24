トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 333

マキシム・ドミトリエフスキー

RNNは確率、回帰は入力 :)

何か見落としているかもしれません。もう一度読み直します。

昨日、ニューロンで何をすればいいのかがわかった。2つのMAの交点を見つけるために教えることにしました。トレーニングサンプルを作るのはとても簡単です。たぶん明日やると思います。同時にその能力も確認する）。

ユーリイ・アサウレンコ

期間の異なる2つ以上のリグレッションのコーナーで一気に鍛える（笑)また、回帰ごとにベクトルの長さを変化させるNSが必要で、サイクルに適応してそれを見つけることができます
 
マキシム・ドミトリエフスキー

期間の異なる2つ以上の回帰のコーナーで一気に鍛える、流し込む )

MAは、何層必要か、どのデータで十分か、不必要な余分なデータ、不完全なデータに対する反応など、可能性を見出すためのものです。トレード用ではありません。

本番はあとから。

 
ユーリイ・アサウレンコ

MAを適用するとしたら、そうではない。

hai、loi、openerの3つのMAを別々に2回、異なる周期で構築してクロスさせ始めなければならない...。

このモデルの方が、実際の条件下でより安定した堅牢性を発揮するように思います。

ニューロニックがないとこの作戦は使えないですね、もっとも。

レナト・アフティアモフ

これは市場分析 ツールではなく、ただの美容グッズなのだが...。非定常的なBPに対して、ある一定期間の平均的な価格を出すというのは不合理なことだと思います。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

私たちのビジネスは、提案すること...。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

それは確かに...。LRMAは少ない、滑るより断然いい。
 
レナト・アフティアモフ

MAはここで取引するためのものではなく、単純に実装された実験であり、ニューラルネットワークの特性によって多くのことがわかる。
マキシム・ドミトリエフスキー

MAは、実は同じ回帰線なんです。そう思ってはいけないのです。悪い道具ではありません。
ボットに新機能を追加しました :D

今度はロジックコアをもう少し複雑にして、入力を増やしたいと思っています

チャート上では、半分バックテスト、半分フォワード :)


 
マキシム・ドミトリエフスキー

そして、私は逆の意見を持っています。ウィザードは、本当に役に立つ唯一の意味のある指標であり、静止画とともに統計から生まれた唯一のものです。

ダミーというかエンベロープは、ボラティリティを測るのに欠かせないツールです。

IMHO


でも、あなたはプロなんだから、もっと知っているはず......。

