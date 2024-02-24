トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3220 1...321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2023.09.06 11:39 #32191 mytarmailS #: 近似値もヒストグラムも必要ない...。そんなものも必要ない。 これは共積分系列のシミュレーションの例です。 https://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices 数式とそれに対応するコードの形で規則性がわかっていれば、さらに、何を取引するかがわかっていれば、シミュレーションができる。そして、このパターンを超えるものはすべて、通常の錬金術である。 支店はティックについて話しているが、その統計的特性は興味深いものではない。そして、錬金術師のレベルでの会話がある-何か、どこかで......。ここでは、このような人々のために、シミュレーションへの道のりで専門的なアプローチへの第一歩として、ヒストグラムから始めることが提案されている。 削除済み 2023.09.06 12:48 #32192 fxsaber #:CSV:ビッド・アスクの時間。 どのくらいのシリーズが必要ですか？ 私はMQデモEURUSDからD'2023.03.01'、非常に多くのティックを取った、それは約10mlnであることが判明した。 そして、出力はタイムスタンプのないシリーズです、私はそれについて何ができますか？ 私は古いものにリンクすることができます、私はそれなしで行うことができます。 削除済み 2023.09.06 13:04 #32193 BidとAsk（の増分）を生成する場合でも、ランダムサンプリングのため、累積合計は大きく異なる。つまり、どちらか一方を生成する必要があります。 削除済み 2023.09.06 13:41 #32194 また、ティックのパターンを探して、何が取引されているかを説明することもできる。 fxsaber 2023.09.06 14:17 #32195 Maxim Dmitrievsky #:列の長さはどのくらい必要ですか？ ソースは700万ティック以下です。ソースとして 2023.03.01'、MQ demo EURUSDで、約1000万ティックを取得しました。 なぜMQ-demo？ そして、出力はタイムスタンプのないシリーズです、私はそれについて何ができますか？ 私は古いものにリンクすることができます、私はそれなしで行うことができます。 タイムスタンプがないとできない。時間帯によってパターンが違う。例えば同じロールオーバーでも fxsaber 2023.09.06 14:21 #32196 Maxim Dmitrievsky #:BidとAsk（の増分）を生成する場合でも、ランダムサンプリングのため、累積合計は大きく異なる。つまり、どちらか一方を生成する必要があります。 平均を生成することはできます。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。 トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴリズム取引 fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM ランダム化アルゴリズムは次のような ものです： 実際のティック履歴が取得されます。 そこから平均価格（(bid+ask)/2）の増分シーケンスを作成します。 このシーケンスでは、各項はランダムに+1または-1倍されます。 新しいティック履歴は、時間とスプレッドがポイント 1 と一致する、一連の増分から収集される。 新しいティック履歴はカスタム・シンボルに書き込まれる。 タイムスタンプとスプレッドは一致する。 fxsaber 2023.09.06 14:22 #32197 Maxim Dmitrievsky パターンを探して、何が取引されているかを説明することもできる。 それは勉強になる。 fxsaber 2023.09.06 14:34 #32198 Maxim Dmitrievsky #: I'll try tonight. ただ、それを避けるために何かしなければならない。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴ・トレーディング fxsaber, 2023.09.05 09:00 あなたが大きなジグザグを取る場合、同じフラットスキャルパーはマージされません（でも、そこに何かを稼ぐ）。しかし、これは平らなプロットがランダマイザーによってバイパス されている理由のためです。 つまり、ジェネレーターは、いくつかのチャンクをほとんど変化させないようにすることができる。同時に、非武装の（そして武装したものでさえ懸命に努力しなければならない）目では、それをまったく見ることができない。 削除済み 2023.09.06 14:46 #32199 fxsaber #:平均値を出すことができる。そうすれば、タイムスタンプとスプレッドが一致する。 https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ TicksG.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска 削除済み 2023.09.06 14:47 #32200 fxsaber #:ただひとつ言えるのは、それを避けるために何かをしなければならないということだ。つまり、ジェネレーターは、いくつかの破片をほとんどそのままにしてしまうほどクレイジーになり得る。同時に、肉眼では（そして武装した人間でさえ懸命に努力しなければならないが）まったく見ることができない。 このファイルは15個で生成されている。 このファイルは15個に分割されて生成され、さらに生成された分布からのサンプリングはランダムである。 1...321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
近似値もヒストグラムも必要ない...。そんなものも必要ない。
数式とそれに対応するコードの形で規則性がわかっていれば、さらに、何を取引するかがわかっていれば、シミュレーションができる。そして、このパターンを超えるものはすべて、通常の錬金術である。
支店はティックについて話しているが、その統計的特性は興味深いものではない。そして、錬金術師のレベルでの会話がある-何か、どこかで......。ここでは、このような人々のために、シミュレーションへの道のりで専門的なアプローチへの第一歩として、ヒストグラムから始めることが提案されている。
CSV:ビッド・アスクの時間。
どのくらいのシリーズが必要ですか？
私はMQデモEURUSDからD'2023.03.01'、非常に多くのティックを取った、それは約10mlnであることが判明した。
そして、出力はタイムスタンプのないシリーズです、私はそれについて何ができますか？ 私は古いものにリンクすることができます、私はそれなしで行うことができます。
BidとAsk（の増分）を生成する場合でも、ランダムサンプリングのため、累積合計は大きく異なる。
つまり、どちらか一方を生成する必要があります。
列の長さはどのくらい必要ですか？
ソースは700万ティック以下です。ソースとして
2023.03.01'、MQ demo EURUSDで、約1000万ティックを取得しました。
なぜMQ-demo？
タイムスタンプがないとできない。時間帯によってパターンが違う。例えば同じロールオーバーでも
平均を生成することはできます。
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。
トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴリズム取引
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
ランダム化アルゴリズムは次のような ものです：
タイムスタンプとスプレッドは一致する。
それは勉強になる。
I'll try tonight.
ただ、それを避けるために何かしなければならない。
fxsaber, 2023.09.05 09:00
あなたが大きなジグザグを取る場合、同じフラットスキャルパーはマージされません（でも、そこに何かを稼ぐ）。しかし、これは平らなプロットがランダマイザーによってバイパス されている理由のためです。
平均値を出すことができる。
そうすれば、タイムスタンプとスプレッドが一致する。
ただひとつ言えるのは、それを避けるために何かをしなければならないということだ。
