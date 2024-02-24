トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3222 1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399 新しいコメント fxsaber 2023.09.06 18:07 #32211 Maxim Dmitrievsky #: 必要であれば、パラメーターを変えて他の世代を後でアップロードすることもできる。 私はスクリプトを公開しているので、新しいデータを試すために自分で何かを考案する必要はない。 fxsaber 2023.09.06 18:09 #32212 fxsaber #:とにかく、ここではうまくいかなかった。 画面には10倍から20倍の取引（ほぼ2万件）があることが示されている。世代設定によっては明らかにグレイル。どうやら、Avg-priceを大きく変動させているようだ。 削除済み 2023.09.06 18:09 #32213 fxsaber #:私はスクリプトを公開しているので、新しいデータを試すために自分で何かを考案する必要はない。 まあ、ソースのグラフはランダムではないということだ。OOSでうまくいったのは、アプローチが少し違っていて、ターゲットをより多く混ぜていたからだ。 fxsaber 2023.09.06 18:12 #32214 Maxim Dmitrievsky #: じゃあ、グラフはランダムじゃないね。 この件に関するブログ記事が半分ある。 fxsaber 2023.09.06 18:18 #32215 fxsaber #: 画面には10倍から20倍のトランザクション（ほぼ20K）があることが示されている。いくつかの世代設定は明らかに穀物である。どうやら、Avg-priceを大きく変動させているようだ。 そうでなければ6を追加する必要はない。その世代ではどこにも行っていない。 スクリーンショットには2つの世代がある。ランダムなカーブ。今のところ役に立たない。 削除済み 2023.09.06 18:37 #32216 fxsaber #:そうでなければ6人乗りを追加する必要はない。その世代ではどこにも行かなかった。画面には2つの世代がある。ランダムなカーブボール。今のところ役に立たない。 世代の後、スプレッドがかなり大きくなっていることにも気づいた。 後で確認するつもりだ。 fxsaber 2023.09.06 18:45 #32217 fxsaber #:ただ一つ言えるのは、それを避けるために何かしなければならないということだ。つまり、ジェネレーターは、いくつかの破片をほとんどそのままにしてしまうほどクレイジーになり得る。同時に、肉眼では（そして武装した人間でさえ懸命に努力しなければならないが）まったく見ることができない。 これがその例だ。 左側にはオリジナルのVcropが比較的少なく、右側にはもっと多い。 左側。 右側。 グラフを見ても視覚的にはわからない。大雑把に言えば、ジェネレーターの原理を理解しているからこそ理解できるのだ。 fxsaber 2023.09.06 18:53 #32218 fxsaber #:左側はオリジナルのVcropが比較的少なく、右側が多い。 このような擬似世代で最高のセットを取り、オリジナルに走らせてみた。より大きな利益を伴う直線が得られた。 一般的には、はっきりしない。 削除済み 2023.09.06 19:02 #32219 オリジナルと比較して、ゴミのようなものが生成されます。コードにエラーはないと思います。 生成された値に0.3を掛けなければならない。、フリケて生成される値には、、.......................むすびの.......人.人)ー多分ー、ーたぶんー、ー原文のーにー稀にーにーにーのー凡そー凡そ凡そ凡そ凡そ凡そ凡そ Mikola_2 2023.09.06 23:48 #32220 fxsaber #:CSV: ビッド・アスクの時間。 ミリ秒が正しく復元されていないようです。ターミナルでCSVとティック履歴を比較してみました。 1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
必要であれば、パラメーターを変えて他の世代を後でアップロードすることもできる。
私はスクリプトを公開しているので、新しいデータを試すために自分で何かを考案する必要はない。
とにかく、ここではうまくいかなかった。
じゃあ、グラフはランダムじゃないね。
この件に関するブログ記事が半分ある。
画面には10倍から20倍のトランザクション（ほぼ20K）があることが示されている。いくつかの世代設定は明らかに穀物である。どうやら、Avg-priceを大きく変動させているようだ。
そうでなければ6を追加する必要はない。その世代ではどこにも行っていない。
スクリーンショットには2つの世代がある。ランダムなカーブ。今のところ役に立たない。
世代の後、スプレッドがかなり大きくなっていることにも気づいた。
後で確認するつもりだ。
ただ一つ言えるのは、それを避けるために何かしなければならないということだ。
これがその例だ。
左側にはオリジナルのVcropが比較的少なく、右側にはもっと多い。
左側。
右側。
グラフを見ても視覚的にはわからない。大雑把に言えば、ジェネレーターの原理を理解しているからこそ理解できるのだ。
左側はオリジナルのVcropが比較的少なく、右側が多い。
このような擬似世代で最高のセットを取り、オリジナルに走らせてみた。より大きな利益を伴う直線が得られた。
一般的には、はっきりしない。
オリジナルと比較して、ゴミのようなものが生成されます。コードにエラーはないと思います。
CSV: ビッド・アスクの時間。