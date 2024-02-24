トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3222

Maxim Dmitrievsky #:
必要であれば、パラメーターを変えて他の世代を後でアップロードすることもできる。

私はスクリプトを公開しているので、新しいデータを試すために自分で何かを考案する必要はない。

 
fxsaber #:

とにかく、ここではうまくいかなかった。

画面には10倍から20倍の取引（ほぼ2万件）があることが示されている。世代設定によっては明らかにグレイル。どうやら、Avg-priceを大きく変動させているようだ。
fxsaber #:

まあ、ソースのグラフはランダムではないということだ。OOSでうまくいったのは、アプローチが少し違っていて、ターゲットをより多く混ぜていたからだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
じゃあ、グラフはランダムじゃないね。

この件に関するブログ記事が半分ある。

 
fxsaber #:
画面には10倍から20倍のトランザクション（ほぼ20K）があることが示されている。いくつかの世代設定は明らかに穀物である。どうやら、Avg-priceを大きく変動させているようだ。

そうでなければ6を追加する必要はない。その世代ではどこにも行っていない。

スクリーンショットには2つの世代がある。ランダムなカーブ。今のところ役に立たない。

fxsaber #:

そうでなければ6人乗りを追加する必要はない。その世代ではどこにも行かなかった。

画面には2つの世代がある。ランダムなカーブボール。今のところ役に立たない。

世代の後、スプレッドがかなり大きくなっていることにも気づいた。

後で確認するつもりだ。

 
fxsaber #:

ただ一つ言えるのは、それを避けるために何かしなければならないということだ。

つまり、ジェネレーターは、いくつかの破片をほとんどそのままにしてしまうほどクレイジーになり得る。同時に、肉眼では（そして武装した人間でさえ懸命に努力しなければならないが）まったく見ることができない。

これがその例だ。

左側にはオリジナルのVcropが比較的少なく、右側にはもっと多い。


左側。


右側。


グラフを見ても視覚的にはわからない。大雑把に言えば、ジェネレーターの原理を理解しているからこそ理解できるのだ。

 
fxsaber #:

左側はオリジナルのVcropが比較的少なく、右側が多い。

このような擬似世代で最高のセットを取り、オリジナルに走らせてみた。より大きな利益を伴う直線が得られた。

一般的には、はっきりしない。

オリジナルと比較して、ゴミのようなものが生成されます。コードにエラーはないと思います。

fxsaber #:

CSV: ビッド・アスクの時間。

ミリ秒が正しく復元されていないようです。ターミナルでCSVとティック履歴を比較してみました。
1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399
