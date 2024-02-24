トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1607

mytarmailS:

マックス！アリオリ・アルゴリズムなどのように、連想規則を使ってパターンを見つけることを試したことがありますか？

ベイジアンネットワークは...覚えるのに時間がかかるんですよ。何を教えたらいいのかわからないなら、どうでもいいことだ。

クラスタリング（HMM、ガウシアンミックス）を使って、市場をいくつかのクラスタに分割し、それぞれについて学習する必要があります。すると、うまくいくんです。 まだ時間がない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

架空の機能を生成するための特別な別のライブラリがあり、それをバスターに入れれば、同じように

mguaアルゴリズム自体は、通常の回帰を使用しているため、いきなり特徴を繁殖させるという弱点がある

また、このプロセスは英語で何と言うのですか？

mytarmailS:

このフィーチャー・プロビジョニング・プロセスの英語での名称は何ですか？

前処理セクションのどこか、たとえば python の場合は

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures.html

またはカーネルメソッド

https://github.com/gmum/pykernels

 
秘める

そうすると、この方法論に新しさや独創性は感じられない。

新しさはよく忘れられた古さ!!!!
 
マキシム・ドミトリエフスキー

これは、具体的な方法という意味ではなく、市場にアプローチする際の原則的な分離という意味で、マキシムカさんの言うとおりです。しかし、そのためにはチームが必要で、大きなチームであれば、多くの作業やリサーチを行い、独自の手法やアプローチを見出すことができるかもしれません。市場で差別化を図らなければならない...。ユニークです。そう思いませんか？:-)

 

いいとこ取りで、トレンドに乗れるかどうかがシステムの品質となると......。


ミハイル・マルキュカイツ

チームが大きくなると、みんなのためにすべてをするのは疲れる。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

だから、もうチームじゃないんです......私たちのやり方じゃないんです......。
 

この話題を追っている方へ。頑なに下を向き続ける...。


 
mytarmailS:

ここで何を聞いても、すべてはデータの前処理から始まるので、話がかみ合わない......。(

なるほど、なるほど。

1.通貨でアルゴリズムが動作するか

2.固定された長さのn本のローソクに対して予測を構築するのか、それともネットワークが自ら長さを決定するのか

3.信号処理に時間がかかる理由 ローソク足1本あたり12～13秒

4.なぜ案件を公募するのか？

5. 予測には、関数（価格、指標）またはもっとトリッキーなものの形でデータを使用する。



最高のビジュアライゼーションはディール

さて、ここからが本題です...
まず全体像。
- テスターのボットでデータを収集し、1行1ベクトルのCSVを作成するところから始まります。
- Tensoflow経由のKerasネットワーク、超知識は必要ない、ニューラルネットワークの本1冊＋マニュアル数冊。
- Google Colabを使ってもいいし、そもそもOKなのですが、ニュアンスが違うんですよね。
- 次に、ADを始めるわけですが、ネットワークに供給するデータについて、すごいユニークなアイデアがあったとして、101番目はうまくいくが、それさえも確実ではないので、あと99個の同じくらいユニークなアイデアを考えなければなりません。
- 標準的な結果：ネットワークは学習しない。

血で洗った）アドバイスもあります。
- 高度な解決策を求めず、簡単なことです。
-- 単層のSequentialで初めて結果が出ました。
-- 価格を予測しようとしないでください -- それはユートピアです。簡単な質問を上か下かにして、それがわかったら、さらに掘り下げてみてください。
-- ベクターが100から200のチップは、それ以上でも以下でも動作しません。
-- 1000エポックで徹夜してみてください、100回で動くかどうかがわかります。
-- 訓練可能な最初の兆候を探って行く。
-- ニューラルネットは自ら学習するものであり、ダイバータなどの松葉杖で助けてはいけない。
-- 入力データ数を増やしても、100特徴量なら5〜6万個で十分です。

さて、質問の答えです。
1.通貨でアルゴリズムが動作するか
EURUSDで最初の結果が出たのですが、その後、ショートトレードの方が少しトレーニングされていることが判明しました、なぜでしょうか。

2.ローソク足の長さがn本分と決まっている、あるいはネット自体が何本分と決めている。
そうですね、トレーニングの時に決まった答えを出すので、決まったものになるはずです

3.信号が処理されるのに時間がかかる理由 12-13秒/キャンドル
私の予後は20機種の意見を集約したもので、1機から回答を得るのに0.5秒かかるので、非同期で解決できるはずだが、方法がわからない。

4.なぜ、トレードの公共放送を目指すのですか？
多くのリソースを費やしたのだから、それを取り戻さなければならない。

5.予測のためのデータは、関数（価格、指標）の形か、もっとトリッキーなものを使用する必要があります。
データは関数（価格、指標）として、あるいはよりトリッキーなものとして使用される。

