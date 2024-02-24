トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3223 1...321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230...3399 新しいコメント fxsaber 2023.09.07 04:23 #32221 Mikola_2 #: ミリ秒が正しく復元されていないようです。ターミナルでCSVとティック履歴を比較してみました。 よくわからない。 Mikola_2 2023.09.07 05:27 #32222 fxsaber #:私には理解できない。 BINファイルから展開されたCSVファイルでは、最初のフィールド（時間）のミリ秒の値がオリジナル（ターミナル）と一致しません。 ここです。 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Исходник меньше 7 млн тиков 2023.09.06www.mql5.com Алгоритм рандомизации такой Берется реальная тиковая история. В этой последовательности каждый член рандомно умножается либо на 1. Из полученной последовательности приращений собирается новая тиковая история fxsaber 2023.09.07 05:39 #32223 Mikola_2 #:ー BINファイルからーからーからーからー CSVファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルここで ソースファイルはここで 生成された。 fxsaber 2023.09.07 07:33 #32224 Maxim Dmitrievsky #:はオリジナルに比べればゴミのようなものだ。 いくつかのアルゴリズムを試してみた。そのいくつかを説明しよう。 ZZはAvg-priceによって、最小の膝を固定するという条件で作られている。 緑色の点は刻み配列のZZの頂点の インデックス。 紫色の点は頂点間の平均インデックスである。 このアイデアは、ティックの配列を実行し、見つかったインデックスの場所で、さらに増分の符号をランダムに割り当てることです。 タイムスタンプ、増分の絶対値(Avg-price)、スプレッドの完全な保存が得られる。 結果 緑色のインデックスにのみ実行 - プラム。明らかに、このようなランダム化によって、最終的なチャートはまっすぐになる（ZZの数が減る）。 紫だけで実行 -グラライト強く、より多くの最小の膝のZZの条件。 両方の色で走る - プラム。 Bid/Askで同時にZZを組むと、ポイント2のグレーが強くなると推測される。 Mikola_2 2023.09.07 18:02 #32225 fxsaber #:ソースファイルはここで 生成された。 最初のスクリプトでHISのティックをBINファイルにロードし、2番目のスクリプトでBINからCSVにロードした。CSVのミリ秒はターミナルのミリ秒と一致しない。 削除済み 2023.09.08 13:09 #32226 fxsaber #:いくつかのアルゴリズムを試してみた。そのうちのいくつかを説明する。 シーケンスのための生成的NS経由の変形もありますが、私はそれがあまりにも長くなることを恐れています。 私が記事で行ったように、例えば利益や取引の方向など、TSのいくつかのパラメータと一緒にインクリメントを供給する楽しいオプションもあります。そうすれば、新しいデータでもうまくいきました。 削除済み 2023.09.08 22:06 #32227 あなたの刻みの増分の分布をおおよそモデル化しました。青いものがオリジナルで、オレンジ色のものが生成されたものです。 https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g TicksG3.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.08 22:16 #32228 Maxim Dmitrievsky #:あなたの刻みの増分の分布をおおよそモデル化しました。青いものがオリジナルで、オレンジ色のものが生成されたものです。https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g これは何ですか？ 2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06 もしインクリメントだとしたら、累積額をリロードすることは可能なのでしょうか？ 削除済み 2023.09.08 22:22 #32229 fxsaber #:それは何だ？もしインクリメントなら、累計を再入力することは可能ですか？ ヘッダーはデータフレームから取り残されている。 ー「ーマイナスもーもーもーもーもー fxsaber 2023.09.08 22:32 #32230 Maxim Dmitrievsky #:ヘッダーはデータフレームから取り残されている。負の値もあります、修正するのを忘れていました。 1を追加した。 結果 1...321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はオリジナルに比べればゴミのようなものだ。
いくつかのアルゴリズムを試してみた。そのいくつかを説明しよう。
ZZはAvg-priceによって、最小の膝を固定するという条件で作られている。
このアイデアは、ティックの配列を実行し、見つかったインデックスの場所で、さらに増分の符号をランダムに割り当てることです。
タイムスタンプ、増分の絶対値(Avg-price)、スプレッドの完全な保存が得られる。
結果
シーケンスのための生成的NS経由の変形もありますが、私はそれがあまりにも長くなることを恐れています。
私が記事で行ったように、例えば利益や取引の方向など、TSのいくつかのパラメータと一緒にインクリメントを供給する楽しいオプションもあります。そうすれば、新しいデータでもうまくいきました。
あなたの刻みの増分の分布をおおよそモデル化しました。青いものがオリジナルで、オレンジ色のものが生成されたものです。
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
これは何ですか？
もしインクリメントだとしたら、累積額をリロードすることは可能なのでしょうか？
ヘッダーはデータフレームから取り残されている。
ー「ーマイナスもーもーもーもーもー
負の値もあります、修正するのを忘れていました。
1を追加した。
結果