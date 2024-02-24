トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3224 1...321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231...3399 新しいコメント 削除済み 2023.09.08 22:47 #32231 fxsaber #:ユニットを追加。結果 インクリメントは独立していないので、シーケンスの連鎖によってモデル化する必要がある。 削除済み 2023.09.09 01:44 #32232 現在、100ティックの長さのチェーンの中に相関関係があります。 TCポジションの平均寿命と一致するのであれば、別の深さ用に作ることができる。 https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA TicksGM1.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.09 04:40 #32233 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM #property script_show_inputs #property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211" input string inFileName = "Ticks.bin"; void OnStart() { MqlTick Ticks[]; const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks); if (Size > 0) { const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI); if (Handle != INVALID_HANDLE) { for (int i = 0; i < Size; i++) FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " + DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n"); FileClose(Handle); } } } CSV：時間ビッドアスク。 time_mscとすべきです。しかし、メッセージの後の結果には影響しません。 次の世代でタイムスタンプが正しく表示されるように、再起動してください。 fxsaber 2023.09.09 04:56 #32234 Maxim Dmitrievsky #:現在、100ティックの長さのチェーンの中に相互接続性がある。TCポジションの平均寿命と一致すれば、理論的にはうまくいくはずだ。https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA . Rorschach 2023.09.09 08:55 #32235 3つの分布を作ることができます（ビッドのみ、アスクではもっと必要です）。 各日の1時間のティックを取り、得られたピースの長さの分布を作ります。すべてのピースを1つに接着し、1列に並んだ1方向の系列の分布を探します。我々は増分を得、その振幅の分布を探す。これを毎時間繰り返す。各分布のPRNGを作る必要がある。 Aleksei Kuznetsov 2023.09.09 09:33 #32236 Maxim Dmitrievsky #:現在、100ティックの長さのチェーンの中に相互接続性がある。TCポジションの平均寿命と一致すれば、理論的にはうまくいくはずだ。 fxsaber#: あなたはどうしますか？ 0,07000は600万トレードのバランスですか？1トレードあたり1.16e-8で？ 削除済み 2023.09.09 13:03 #32237 fxsaber #: . まあ、そうやってグラチャンになるのは難しいだろうね。 fxsaber 2023.09.09 14:09 #32238 Forester #: 何をしているんだ？これをやって いる。 この図は、この記事の 手法を使った最適化の一片を示している。以下のように得られた。 実際のティック相場。 インターバル上のTSの最適化（メタトレーダー5）（画面上では、それは2つの垂直の青い線の間にある） - サンプルが実行されました。 最適化は、GA（遺伝的アルゴリズム）の2000パスのために特別に中断されたので、最良の結果の間で、入力パラメータの雲に散乱があった。 2000のうち20の最良の（MaxBalance基準）バリエーションが選ばれ、それぞれについてより広い間隔でバックテストが実行された。つまり、Sample の左右には OOS (Out-of-Sample) が含まれる。 上の写真が最終結果である。TSが利益を上げていることを表明する好機と思われた。つまり、OOSとOOSを区別する基準が見つかったと思われる！ Проверка обратного времени. 2023.09.03www.mql5.com Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие 削除済み 2023.09.09 14:34 #32239 https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0 fxsaber 2023.09.09 14:42 #32240 Maxim Dmitrievsky #: https:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0 どちらかというと、私はユーチューブを無効にして いる。 おそらく、アルゴ・トレーディングの結果を改善するこの方法は、誰かの役に立つだろう。 Working computer in the file%WinDir%System32\Drivers ￭Etc￭hostsに このような行を書く： 127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com 127.0.0.1 t.me そして、コマンドを実行する。 ipconfig /flushdns 場合によっては、このような一見奇妙な、インターネットリソースを人為的に無効にする方法が、良い効果をもたらすこともある。 1...321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ユニットを追加。
結果
インクリメントは独立していないので、シーケンスの連鎖によってモデル化する必要がある。
現在、100ティックの長さのチェーンの中に相関関係があります。
TCポジションの平均寿命と一致するのであれば、別の深さ用に作ることができる。
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV：時間ビッドアスク。
time_mscとすべきです。しかし、メッセージの後の結果には影響しません。
3つの分布を作ることができます（ビッドのみ、アスクではもっと必要です）。
各日の1時間のティックを取り、得られたピースの長さの分布を作ります。すべてのピースを1つに接着し、1列に並んだ1方向の系列の分布を探します。我々は増分を得、その振幅の分布を探す。これを毎時間繰り返す。各分布のPRNGを作る必要がある。
あなたはどうしますか？
0,07000は600万トレードのバランスですか？1トレードあたり1.16e-8で？
まあ、そうやってグラチャンになるのは難しいだろうね。
何をしているんだ？
この図は、この記事の 手法を使った最適化の一片を示している。以下のように得られた。
上の写真が最終結果である。TSが利益を上げていることを表明する好機と思われた。つまり、OOSとOOSを区別する基準が見つかったと思われる！
https:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0
どちらかというと、私はユーチューブを無効にして いる。
おそらく、アルゴ・トレーディングの結果を改善するこの方法は、誰かの役に立つだろう。
Working computer in the file%WinDir%System32\Drivers ￭Etc￭hostsに このような行を書く：
そして、コマンドを実行する。
場合によっては、このような一見奇妙な、インターネットリソースを人為的に無効にする方法が、良い効果をもたらすこともある。