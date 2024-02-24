トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3221

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

タイムスタンプがオリジナルと違う。MQ-demoは面白くない。

fxsaber #:

タイムスタンプが元のタイムスタンプと一致しない。MQ-demoは面白くない。

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

増分であれば、単位は？

fxsaber #:

増分であれば、単位は？

これはすでに価格に換算されています

ゼロより大きくするために、シリーズ全体に正の数（+6.0）を加えました。カスタム記号は負の値を消化しないようです。

画面上の "close "には注意しないでください。


上の画面のように、ランダムな系列がペンタ波のような秩序構造を示し、その内部にもペンタ波が入れ子になっていることがよくある。それなら、エリオット理論を否定することができる。）

ブラウン運動の自己相似性？

レベル "も同じ

 
Maxim Dmitrievsky #:
I don't know how it happens that random series often show ordered structures like five-wavelets, with nested five-wavelets inside, as on the screen above.

ソビエトのアンテナなしテレビでこのパターンを見たことがあるはずだ。

fxsaber #:

ソ連のテレビでも、空中線なしのパターンを見たことがあるだろう。

いや、カーペットの上だけだ

 
Maxim Dmitrievsky #:
これはすでに価格に換算されている 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

実質スプレッドを追加。


fxsaber #:

実際のスプレッドを追加した。

必要であれば、後で他の世代を他のパラメータでアップロードできる。
 
fxsaber #:

実質的なスプレッドを追加した。

最適化の結果。

オリジナルと 比較。一般的に、ここではうまくいかなかった。


ZЫ 興味深いことに、最適化チャートは上記のH2タイムフレームに近い。

