トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3221 1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399 新しいコメント fxsaber 2023.09.06 14:53 #32201 Maxim Dmitrievsky #:https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ タイムスタンプがオリジナルと違う。MQ-demoは面白くない。 削除済み 2023.09.06 15:05 #32202 fxsaber #:タイムスタンプが元のタイムスタンプと一致しない。MQ-demoは面白くない。 https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw TicksG2.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.06 15:22 #32203 Maxim Dmitrievsky #:https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw 2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182 増分であれば、単位は？ 削除済み 2023.09.06 15:24 #32204 fxsaber #:増分であれば、単位は？ これはすでに価格に換算されています ゼロより大きくするために、シリーズ全体に正の数（+6.0）を加えました。カスタム記号は負の値を消化しないようです。 画面上の "close "には注意しないでください。 削除済み 2023.09.06 15:49 #32205 上の画面のように、ランダムな系列がペンタ波のような秩序構造を示し、その内部にもペンタ波が入れ子になっていることがよくある。それなら、エリオット理論を否定することができる。）ブラウン運動の自己相似性？レベル "も同じ fxsaber 2023.09.06 16:42 #32206 Maxim Dmitrievsky #: I don't know how it happens that random series often show ordered structures like five-wavelets, with nested five-wavelets inside, as on the screen above. ソビエトのアンテナなしテレビでこのパターンを見たことがあるはずだ。 削除済み 2023.09.06 16:47 #32207 fxsaber #:ソ連のテレビでも、空中線なしのパターンを見たことがあるだろう。いや、カーペットの上だけだ fxsaber 2023.09.06 17:46 #32208 Maxim Dmitrievsky #: これはすでに価格に換算されている #property script_show_inputs #property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634" // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211 input string inFileName = "Ticks.bin"; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488 input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv"; void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price ) { const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2; Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5); Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5); } void OnStart() { const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI); if (Handle != INVALID_HANDLE) { MqlTick Ticks[]; const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks); int Amount = 1; while (!FileIsEnding(Handle)) // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613 SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,"))); FileClose(Handle); Ticks[0] = Ticks[1]; ArrayResize(Ticks, Amount); FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks); } } 実質スプレッドを追加。 削除済み 2023.09.06 18:03 #32209 fxsaber #:実際のスプレッドを追加した。 必要であれば、後で他の世代を他のパラメータでアップロードできる。 fxsaber 2023.09.06 18:05 #32210 fxsaber #:実質的なスプレッドを追加した。 最適化の結果。 オリジナルと 比較。一般的に、ここではうまくいかなかった。 ZЫ 興味深いことに、最適化チャートは上記のH2タイムフレームに近い。 Проверка обратного времени. 2023.09.03www.mql5.com Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие 1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
タイムスタンプがオリジナルと違う。MQ-demoは面白くない。
タイムスタンプが元のタイムスタンプと一致しない。MQ-demoは面白くない。
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
増分であれば、単位は？
増分であれば、単位は？
ゼロより大きくするために、シリーズ全体に正の数（+6.0）を加えました。カスタム記号は負の値を消化しないようです。
画面上の "close "には注意しないでください。
I don't know how it happens that random series often show ordered structures like five-wavelets, with nested five-wavelets inside, as on the screen above.
ソビエトのアンテナなしテレビでこのパターンを見たことがあるはずだ。
ソ連のテレビでも、空中線なしのパターンを見たことがあるだろう。
いや、カーペットの上だけだ
これはすでに価格に換算されている
実質スプレッドを追加。
実際のスプレッドを追加した。
実質的なスプレッドを追加した。
最適化の結果。
オリジナルと 比較。一般的に、ここではうまくいかなかった。
ZЫ 興味深いことに、最適化チャートは上記のH2タイムフレームに近い。