Maxim Dmitrievsky #:

ちなみに、gptよりもgoogleのbardの方が私の好みだ。ググれるし、無料だし。

でも、英語とvpnに対応しているのはアメリカかイギリスだけで、他の国では使えない。

そして基本的に、誰がopenAIで誰がGooglesなのか。おそらく、重みが違う。
私はEdgeを使っていて、vpnは使っていません。
 
ニューラルネットワークの入力に何を与えるか研究しています。

。ただ、厳密な時系列に縛られることなく、価格チャートを記述する何かを入力すると、結果はより生き生きとしたものになるようです。つまり、価格N+1、N+2、 N+3......と入力すると、何かナンセンスなものが出てくる。

そして、N+1, N+6, N+17...のようなものを入力すると、ある種のナンセンス、完璧な50/50のカオスが現れる。

次のポイント：ターゲット。次のローソク足がこのようなもので、ニューラルネットワークを食べ、重みを更新する」と記述した場合、やはり出力はランダム性に満ちている。同じ時系列から独立した未来を記述し、「次のチャートがいい、一義的に+1がある、ニューラルネットワークを食べて重みを更新する」というような何らかのルールに従ってマークを付けると、

、入力として可変タイムフレーム、ターゲットとして可変タイムフレームという両方の方法を組み合わせると、結果がしばらく続くことがある（患者は昏睡状態だが、腕をピクピク動かしている）。例えば、2021年のデータでトレーニングした場合、2022年のほぼすべてが＋になる可能性があり、厳密な入力／目標のタイムラインでは、おしゃべりはランダムになる。しかし、同じ2020年でも、2021年はカオスになる。


、私はマンモスのように古代の記事を読んだが、それはドメインの人々にまだ生きている。厳密なクロノロジーのインクリメントを取り、何とか過去と比較した場合、相関は0であるが、順序に厳密な束縛なしで価格チャートを記述したデータを取ると、過去との相関は0.8に達すると書いているru、彼はローソク内の価格はランダムであり、予測することはできないと結論づけている。無期限の価格設定は予測可能である。
Ivan Butko #:

遺伝的プログラミングを 学ぶことは、"つつく "のではなく、"研究する "ことを意味する。

時間や時系列に縛られない規則性を探すためには、社会的ルールとしての アルゴリズムに精通することをお勧めする。


探索の方向性については、すべてが正しい。

市場には、価格と特定の出来事の連続、まさに出来事しかない。


ある記事で、固定予測ホライズンによる結果を分析しました。最も優れていたのは、1時間足で15バーほど先で、方向性を最も正確に推測していました。しかし、商品ごとに異なる期間が存在する可能性があります。

同様に、取引時間帯による利益の分布にもばらつきがある。特定の時間帯でよりよく機能する。
ここ（https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876）で始まったアレクシー・ニコライエフとの素晴らしい議論もあった。
まだ実装には至っていない
 
ありがとう。

