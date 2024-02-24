トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3132 1...312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.07.11 17:47 #31311 Maxim Dmitrievsky #:ちなみに、gptよりもgoogleのbardの方が私の好みだ。ググれるし、無料だし。でも、英語とvpnに対応しているのはアメリカかイギリスだけで、他の国では使えない。 そして基本的に、誰がopenAIで誰がGooglesなのか。おそらく、重みが違う。 私はEdgeを使っていて、vpnは使っていません。 Ivan Butko 2023.07.11 17:48 #31312 ニューラルネットワークの入力に何を与えるか研究しています。。ただ、厳密な時系列に縛られることなく、価格チャートを記述する何かを入力すると、結果はより生き生きとしたものになるようです。つまり、価格N+1、N+2、 N+3......と入力すると、何かナンセンスなものが出てくる。 そして、N+1, N+6, N+17...のようなものを入力すると、ある種のナンセンス、完璧な50/50のカオスが現れる。 次のポイント：ターゲット。次のローソク足がこのようなもので、ニューラルネットワークを食べ、重みを更新する」と記述した場合、やはり出力はランダム性に満ちている。同じ時系列から独立した未来を記述し、「次のチャートがいい、一義的に+1がある、ニューラルネットワークを食べて重みを更新する」というような何らかのルールに従ってマークを付けると、、入力として可変タイムフレーム、ターゲットとして可変タイムフレームという両方の方法を組み合わせると、結果がしばらく続くことがある（患者は昏睡状態だが、腕をピクピク動かしている）。例えば、2021年のデータでトレーニングした場合、2022年のほぼすべてが＋になる可能性があり、厳密な入力／目標のタイムラインでは、おしゃべりはランダムになる。しかし、同じ2020年でも、2021年はカオスになる。、私はマンモスのように古代の記事を読んだが、それはドメインの人々にまだ生きている。厳密なクロノロジーのインクリメントを取り、何とか過去と比較した場合、相関は0であるが、順序に厳密な束縛なしで価格チャートを記述したデータを取ると、過去との相関は0.8に達すると書いているru、彼はローソク内の価格はランダムであり、予測することはできないと結論づけている。無期限の価格設定は予測可能である。 削除済み 2023.07.11 17:53 #31313 mytarmailS #: 私はEdgeを使っていて、vpnは使っていません。 Edgeを使うのは面倒だから。 mytarmailS 2023.07.11 17:58 #31314 Ivan Butko #: 遺伝的プログラミングを 学ぶことは、"つつく "のではなく、"研究する "ことを意味する。 時間や時系列に縛られない規則性を探すためには、社会的ルールとしての アルゴリズムに精通することをお勧めする。 探索の方向性については、すべてが正しい。 市場には、価格と特定の出来事の連続、まさに出来事しかない。 削除済み 2023.07.11 18:00 #31315 Ivan Butko #: ニューラルネットワークの入力に何を与えるか研究しています。市場には既製品がないので、一言： ある記事で、固定予測ホライズンによる結果を分析しました。最も優れていたのは、1時間足で15バーほど先で、方向性を最も正確に推測していました。しかし、商品ごとに異なる期間が存在する可能性があります。同様に、取引時間帯による利益の分布にもばらつきがある。特定の時間帯でよりよく機能する。 削除済み 2023.07.11 18:07 #31316 ここ（https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876）で始まったアレクシー・ニコライエフとの素晴らしい議論もあった。まだ実装には至っていない mytarmailS 2023.07.11 18:20 #31317 Maxim Dmitrievsky #: Edgeを使うのが面倒なんだ。 ウィンドウズ用か何か？ 削除済み 2023.07.11 18:21 #31318 mytarmailS #:Windows用とか？ 制裁もあるし、まずインストールして、それからが面倒なんだ。私は面倒くさがりだ。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.11 18:26 #31319 mytarmailS #:そして、それはWindowsのためだけ、または何ですか？ もちろん、彼らはお互いを愛している）それはそれをインストールすることが可能ですが、いじくり回す) Ivan Butko 2023.07.11 18:54 #31320 Maxim Dmitrievsky #: ある記事で、予測水平線を固定した場合の結果を分析した。最も優れていたのは、1時間足で約15本先で、方向性を最も正確に推測していました。しかし、商品ごとに異なる期間が存在する可能性があります。 同様に、取引時間帯による利益の分布にもばらつきがあります。特定の時間帯でより良く機能します。 mytarmailS#: 詮索して調べるのではなく、 遺伝的プログラミングについて 学ぶことをお勧めします。時間・時系列に縛られないパターンを探すには、連想規則などの アルゴリズムを学ぶことをお勧めします。そして、探索の方向性は正しい。市場には、価格と特定の出来事の連続しかない。 ありがとう。 1...312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
。ただ、厳密な時系列に縛られることなく、価格チャートを記述する何かを入力すると、結果はより生き生きとしたものになるようです。つまり、価格N+1、N+2、 N+3......と入力すると、何かナンセンスなものが出てくる。
そして、N+1, N+6, N+17...のようなものを入力すると、ある種のナンセンス、完璧な50/50のカオスが現れる。
次のポイント：ターゲット。次のローソク足がこのようなもので、ニューラルネットワークを食べ、重みを更新する」と記述した場合、やはり出力はランダム性に満ちている。同じ時系列から独立した未来を記述し、「次のチャートがいい、一義的に+1がある、ニューラルネットワークを食べて重みを更新する」というような何らかのルールに従ってマークを付けると、
、入力として可変タイムフレーム、ターゲットとして可変タイムフレームという両方の方法を組み合わせると、結果がしばらく続くことがある（患者は昏睡状態だが、腕をピクピク動かしている）。例えば、2021年のデータでトレーニングした場合、2022年のほぼすべてが＋になる可能性があり、厳密な入力／目標のタイムラインでは、おしゃべりはランダムになる。しかし、同じ2020年でも、2021年はカオスになる。
、私はマンモスのように古代の記事を読んだが、それはドメインの人々にまだ生きている。厳密なクロノロジーのインクリメントを取り、何とか過去と比較した場合、相関は0であるが、順序に厳密な束縛なしで価格チャートを記述したデータを取ると、過去との相関は0.8に達すると書いているru、彼はローソク内の価格はランダムであり、予測することはできないと結論づけている。無期限の価格設定は予測可能である。
遺伝的プログラミングを 学ぶことは、"つつく "のではなく、"研究する "ことを意味する。
時間や時系列に縛られない規則性を探すためには、社会的ルールとしての アルゴリズムに精通することをお勧めする。
探索の方向性については、すべてが正しい。
市場には、価格と特定の出来事の連続、まさに出来事しかない。
ニューラルネットワークの入力に何を与えるか研究しています。市場には既製品がないので、一言：
ある記事で、予測水平線を固定した場合の結果を分析した。最も優れていたのは、1時間足で約15本先で、方向性を最も正確に推測していました。しかし、商品ごとに異なる期間が存在する可能性があります。
