Maxim Dmitrievsky #:
このように一人一人を測ることができる。想像に限界はない。マットスタットとMOだけだから、得られるものは得られる。

アノマリーを試してみよう、その方が簡単だ。何も読んでいない人にこれ以上kozulの説明はしない。

あなたが私にアドバイスする立場ではないと思います。

Aleksey Vyazmikin #:

あなたが私にアドバイスする立場ではないと思います。

ユーチューブで、マクドナルドに行く方法を通行人に聞いてから、どうすればいいか教えないでくれと頼む、そんな公園がある。

その特徴を持つモデルと持たないモデルを比較する。その差をATEと定義する。スコアのバイアスを取り除くためにデッキをシャッフルしなければならない。理論を読まないと、ある種のマントラのように聞こえる。
 
Maxim Dmitrievsky #:
ユーチューブで、マクドナルドへの行き方を通行人に尋ねてから、どうすればいいか教えないでくれと頼む、そんな公園がある。

そこがポイントなんだ。君は、誰もが知っていて、長い間規定されてきたことについて話している。私は、なぜそれが最適でないのか、なぜそれが機能しないのかを言っているのに、あなたはそれを聞いていないし、理解していない。

Aleksey Vyazmikin #:

それが問題なんだ。あなたは、長い間知られていて処方されていることについて話している。私は、なぜそれが最適でないのか、なぜそれが機能しないのかを言っているのだが、あなたはそれを聞いていないし、理解していない。

それは機能し、最適であり、定理は証明されている。+ 記事もある。

しかし、それは私があなたに言うことではない。
 
Maxim Dmitrievsky #:
この定理が証明されたことはすでに述べた。+ 記事もある。

まともな対話をして、自分の立場を主張すればいいのです。

私は、このような方法はモデルの使用に基づいているため、すべての測定値は、単一の予測因子ではなく、モデルに関連している - これが欠点であると書いた。

もしあなたが提案した方法の有効性を示す結果をお持ちなら、ぜひ教えてください。

 

機能構築のアプローチそのものを再考することを強くお勧めする。関数変換はここでは機能しない。市場は時系列ではない

これがM1の エントリー・ポイントです。


エントリーの理由とH1の エントリー価格です。

=========================================

そして、すべてのあなたの兆候は、最後の5-10ローソク足のパターン/カーブを探すために行うことです。


それよりもはるかに複雑です。

Aleksey Vyazmikin #:

そして、それを指摘する必要はない。ただ、まともな対話をし、自分の立場を主張すればいいのだ。

私は、このような方法はモデルの使用に基づいているため、単一の予測因子ではなく、すべての測定値がモデルに関連していると書いた。

単一の予測因子は何によって評価されるのですか？

もし予測変数があるなら、それは関数と目標関数を持っていますか？)
 
mytarmailS #:

ここにM1の エントリー・ポイントがある。


=========================================

そして、あなたの兆候がやっているすべては、最後の5-10ローソク足でパターン/カーブを探しています。


それよりも複雑です。

単なるフラクタル・ロジックだ。
 
spiderman8811 #:
いつものフラクタル論理だ。

そういうものを見せてくれる？

そんなに普通なら。

 
mytarmailS #:

機能構築のアプローチそのものを再考することを強く勧める。関数変換はここでは機能しません。市場は時系列ではありません

ここにM1の エントリー・ポイントがある。


エントリー理由とエントリー価格H1

=========================================

そして、あなたの兆候がやっているすべては、最後の5-10ローソク足でパターン/カーブを探しています。


それよりも複雑です。

誰が何をやっているかなんて、どうやってわかるの？それはちょっとした自慢だ。私は過去3ヶ月間の動きを考慮したサインを持っている。

