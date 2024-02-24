トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3131

Aleksey Vyazmikin #:

あなたの言うことも一部正しいが、私はすべてをシャッフルするという哲学が理解できない。例えば周期性など、取り返しのつかないドリフトがない場合は確かに有効だ。

そもそも、私はさまざまなタイプのドリフトを分類し、それぞれに対処したいと考えている。そして、排除しないのであれば、検出（ディテクション）することだ。

無作為化によってテストとコントロールの間のバイアスを除去し、その後予測因子の影響を評価する。

その前にバイアスを取り除かなければ、因果関係ではなく連想関係になる。


 
Maxim Dmitrievsky #:
この不思議なコンテンツは、すべて別のスレッドに入れることができますか？

終わった

 
mytarmailS #:

そういうものを見せてくれる？

そんなに普通ならね。

何がそんなに難しいんだ？スケールを飛び越えることは以前にもやったことで、秘密はない。私はもっと複雑なものを探しているし、1つの取引だけの写真では全体の本質が見えてこない。
 
Renat Akhtyamov #:

最後に

さて、スタートだ。

次はどうする？

これで研究は終わりです))))
 
spiderman8811 #:
何がそんなに難しいのですか？スケールを飛び越えることは以前にもやったことで、ここに秘密はない。私が求めているのはもっと複雑なことで、1つの取引だけの写真では全体の本質は何も見えてこない。

なるほど。

文字を書くのは難しくない。

 
mytarmailS #:

わかったよ。

もちろんスペルは難しくない。

私のフリーランスの仕事を見たことがありますか？）

 
spiderman8811 #:

私のフリーランスの仕事を見たことがありますか？）

フリーランスのプロフィールを見たときに、案件の質を評価するにはどのような方法がありますか？

 
Maxim Dmitrievsky #:

無作為化によりテストとコントロール間のバイアスを除去し、その後予測因子の影響を推定する。

バイアスが事前に除去されないと、因果的ではなく連想的となる。


ゴールド・スタンダード

前回のレッスンでは、なぜ、そしてどのように関連が因果関係と異なるのかを見てきた。また、関連が因果関係になるためには何が必要かを見た。

E|Y|T = 1] - E[Y|T = 0] = E[Y - Yo|T = 1] + {E[Yo|T = 1] - E[Yo|T = 0]}.を調整する。

バイアスがなければ、関連は因果になることを思い出してください。E[Yo T = 0] = E[Yo T = 1]であれば、偏りはない。言い換えると、治療された患者と対照の患者が、その治療以外は等しいか同等であれば、関連は因果となる。あるいは、より専門的な言い方をすれば

上の図はその翻訳である。

そもそも-どの時点でサンプルを2つのサブサンプルに分けたいのか理解できない。

次に-どうやらここには特別な専門用語があるようだ。因果関係とは、結果に対する直接的な影響であり、おそらく確率的なパターンですらなくなっている。関連関係とは、原因の活性化因子か関連する特徴のことで、通常は確率的なものである。

私はこの公式を理解していない-人間の言葉で要点を述べよ？

しかし、これらの方法（UpLift）のポイントは、ターゲットに専ら影響を与えた要因を推定することです。影響の度合いを評価するのだと理解しています。そして、私たちの場合、そのような要因がわからず、すべてを調べ、アウトプットとしていくつかの測定値を得たとしましょう。それをどうすればいいのでしょうか？
徐々にドリフトしていくデータをどう使えばいいのでしょうか？

もしかしたら、あなたは何か素晴らしいことを思いついたのかもしれないが、私はまだその思考回路をつかめていない。

記号がわからない場合は、chatgpt に式の解読を依頼することができます。

Y|T = 1 テストグループの結果（トリットメントあり）

Y|T = 0 - 対照群（トリセ ントなし）

Y - クラス・ラベル、Y0,Y1 - トリットメントなしとありのクラス・ラベル。

T - モデル（予測変数を含む）に導入されたトリットメント，または導入されなかったトリットメント (1;0)

E - 期待値

test と traineで分割するように任意のポイントで分割する

混合を行わないと、ATE+バイアスの偏った推定が得られる

ATEは暴露の平均治療効果である

眠いので、ところどころ文字が混ざっているかもしれないが、ロジックは明確であるべきだ。

ちなみに、gptよりもgoogleのbardの方が私の好みだ。ググれるし、無料だし。

でも、英語とvpnに対応しているのはアメリカかイギリスだけで、他の国では使えない。

そして基本的に、誰がopenAIで誰がGooglesなのか。多分、重みが違う。
