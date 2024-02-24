トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1563

ミハイル・マルキュカイツ
それだけでなく、すでに8つの章を書き終えています。それで計画を始めたのですが、もっと細かくしようと思って、うっかり書き始めてしまいました :-)

この8章を挙げてもらうと、いかに用意周到な話かよくわかりますね、ノープランで...。さて、この良さをいつでもYouTubeで見ることができます ))))

ZS：私の質問は挑発的ではないことに注意してください、むしろ、それはあなたの援助にもっとある - フォーラムは、あなたが彼らの意図の深刻さを示す場合、多くの人々を読んで、そして多分あなたは、そこにあるように？ ああANSHLAG！ ;)

 
イゴール・マカヌ

指摘したイゴールもよくやった。目次のない本はありえない。すぐに言いますが、これは作業用バージョンで、変更される可能性があります。

第1章：MOの二重性。

第2章 予測と分類

第3章 価格形成の因果関係モデル

第4章 ターゲットの機能と基本戦略

第5章：気配値依存データと気配値非依存データ

第6章 クラスター分析の概要

第7章 一般性という概念の理論です。

第8章 レシェトフのオプティマイザー

第9章 実践編動作のアルゴリズム。

セミナー自体は13日（金）に仮予約しています :-)

 
ミハイル・マルキュカイツ
いいえ、Expert Advisorです。Initeですべてを完璧にトレースしているので、それをOnticに持ち込んで信号と連 動させるにはどうしたらいいかと考えています。

Excelで履歴を分析したり、他人にトレードを教えたりすることしか考えていないのですか？

信号処理を始めたら教えてください、面白いですよ。

 
セルゲイ・チャリシェフ

いいえ。電卓でやってます :-)
 
ミハイル・マルキュカイツ

OK、ありがとうございます!

 
ここからが本題です。投稿数が多い＝カッコイイと思ってる初心者には私はこの掲示板の古参の住人です。専らプラクティショナーである。過去5年間、一度も取引を行わなかったことはない。モエックスに乗り換えるので、もう2ヶ月も取引していない。これは、ここ数年の取引で最大のブレークです。Aへの移行は容易ではありませんでしたが、ほぼ完了しました。あとは、リアルタイムでトレードを教えるだけです。だから、皆さん、そんなに傲慢にならないでください。
 

シーケンサーはすでに信号を形成し始めたので、すべてが現実であることに注意してください。見て、感心して...。


 
ミハイル・マルキュカイツ
モエックスも待ってます！モエックスでも待ってます！（笑そして、フリーランスの方のご注文もお待ちしていますよ。))

2ヶ月間、どうやってトレードしないようにしたのですか？

私の魂は呼んでいる、私の手はいくつかの取引をするために手を伸ばしている。

それはとても難しいことで、不可能とさえ言えます。

 
セルゲイ・チャリシェフ

残念ながら私は取引ロボットしか使っていないので、ロボットはありません、フリーランスも使っていません。私は全部自分でやろうと思っているので、残念ながらFreelanceは使っていないのですが、MKUL5とはあまり仲が良くないのですが、4で全部書きました。

MT4でVPSを借りた のですが、ロボットが負けている瞬間も私より遅くやっていて、もう最高です。

 
ミハイル・マルキュカイツ

私は以前から トレーディング ロボットを使って 仕事をしています。

そんな楽観的な考えで行政に携わるべき))です。

