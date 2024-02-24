トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3047

新しいコメント
 
СанСаныч Фоменко #:

いつものように、手に入らないものを欲しがる。

R-Studioでも提供されているのに、なぜできないのだろう？

問題は、ライブラリがサポートされなくなり、新しいバージョンで動作しなくなることだ。

 
Aleksey Vyazmikin #:

ただ、困ったことがある。

問題はまったく別のところにある

削除済み  


 
Maxim Dmitrievsky #:


ヴィクトル・グリゴリエヴィチ、敬意を表して xD

 
Aleksey Nikolayev #:

純粋に理論的な疑問として、あるONNXモデルは別のONNXモデルを導き出すために使用できるのか、というものがある。例えば、最初のモデルは、定期的に新しいデータで再学習し、作業モデルを更新するために使われます。つまり、pythonなどを使わずに。

一見したところ、それはできそうにありませんが、このようなことを試みた人がいるかもしれません。

私はAIから意味のある答えを得ることができませんでした - それはできると書き、質問とは何の関係もない参考文献を引用しています）。

ONNXモデルは、学習済み モデルを初歩的な操作に分解したグラフです。WindowsではONNX形式のモデルをトレーニングすることはできない。Linuxでは可能だと書かれている。

ONNXモデルは、述語（モデルの述語よりもはるかに高速に実行される）を取得することによってのみ、Pythonなしで使用することができる。carefree-learnパッケージでのONNXモデルの応用は非常に興味深い。下の画像はパッケージの説明から引用した。

屈託のないヒヘライン

 
mytarmailS #:

問題はまったく別のところにある。

はい、原因を見つけました。

一般的に、更新され、エラーさえも書き込まないが、結果は同じである - ほとんどすべてアップ。


そして、以前に投稿された以前のコードスクリプトが動作しなくなった - それは更新の前に動作していた。

> p1 + p2 + plot_layout(nrow = 2)
Error in app$vspace(new_style$`margin-top` %||% 0) : 
  attempt to apply non-function
 
Aleksey Vyazmikin #:

ああ、原因がわかったよ。

一般的なアップデートでは、エラーは書かないが、結果は同じである。


そして、以前に投稿されたコードスクリプトは機能しなくなった。

明日、自分で動かしてみようと思う。
削除済み  
mytarmailS #:

あらゆるレベルのストラテジーの作成、バックテスト、パラメーターの最適化などに使用できるquanstrat パッケージを理解している人はいますか？

ファンドの実際のトレーダーによって作成され、実際の資金を使った戦略に毎日使用されています。

簡単な紹介

同じ場所からのいくつかの興味深い考え

バックテストは、良い取引戦略を検証するために使うよりも、絶対に 使いたくない 戦略を拒否するために使う方が適していると思う。

====

自分のストラテジーが過度の訓練を受けていないことや、リターンに偽りがないことをどうやって確認できますか？

  • 金融データの場合、アップサンプリングやリサンプリングを使用することができます（ただし、レジームシフトのため非常に注意が必要です）。
  • パラメータ感度/安定性テスト。基本的に、テクニカル指標（例えば、SMA-30とSMA-180）に異なるパラメータを使用したり、異なる曜日に開始することにした場合、結果は大きく変化しますか（私の指標はどの程度脆弱ですか）？ 初期条件に基づくモデル）？

他の評価基準がない場合、パラメーターの安定性で判断します。

また、TSの出力値を時間的な信号として想像し、そのエントロピーを測定してランダム性と比較することもできる。もし、TCがある周期性で繰り返されるパターンを捉えていれば、それが反映されることになる。

カスタムFFの製作者にとっては有用かもしれない。

最良の尺度は、時間と実生活でのテストである。どんなTCでも機能しなくなる。
 
Vladimir Perervenko #:

ONNXモデルは、学習された モデルを初歩的な操作に分解したグラフである。WindowsではONNX形式のモデルを学習することはできない。Linuxではそのような可能性があると書かれている。

ONNXモデルは、述語（モデルの述語よりもはるかに高速に実行される）を取得することによってのみ、Pythonなしで使用することができる。carefree-learnパッケージでのONNXモデルの応用は非常に興味深い。下の画像はパッケージの説明から引用した。

ONNXからONNXへの疑問は、単に私が遭遇した2つの記述の並置から生じた：1)モデル獲得はパイプラインとして表現できる、2)パイプラインはONNXフォーマットに変換できる。

これは実際にはほとんど不可能であることは明らかだ。実際、私は、この技術の根本的な限界を理解するために、このような可能性を実現できない理由を理解したいと思います。

It's one thing if it's limitations like impossibility to write to a file and another if it's limitations like lack of support for data types (dataframes, for example).

 
Ivan Butko #:

ヴィクトル・グリゴリエヴィチ、敬意を表するよ。

うん、特に今日のビデオ((
1...304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054...3399
新しいコメント