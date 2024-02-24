トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3040 1...303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047...3399 新しいコメント 削除済み 2023.04.17 19:48 #30391 Maxim Dmitrievsky #:研究https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/この記事には、時系列分類の他の最先端手法、信号抽出やパターン抽出の手法に関する多くの参考文献が含まれている。非効率性については何も書かれていないが、これはよく言われるように宿題である。オリジナルのチップから10倍と100倍のチップを生成してみた。誤差は元のデータセットより大きく、学習速度も低下する。破棄 しかし、numbaの経験はポジティブで、非常に高速にカーネルをカウントしてくれる。 СанСаныч Фоменко 2023.04.17 20:58 #30392 Forester #:オプションはありますか？)))) なぜ質問ばかり... mytarmailS 2023.04.18 12:26 #30393 クールなのは、分析そのものと写真がRで行われていることだ)) 削除済み 2023.04.18 16:41 #30394 E.I.オタクの コミュニティ Pavel Verveyko 2023.04.19 14:25 #30395 教育ビデオは良い。 1 記事（あるいはサイトの1ページ）なら、資料のどこに注目したいかが一目でわかる。動画にはそれがない。 2 テキストはどの言語にも翻訳しやすい。( 3 テキストからコードの一部をコピーして実験できる 。 mytarmailS 2023.04.19 18:28 #30396 Maxim Dmitrievsky #: E.I.オタクの コミュニティ レドズボフ以外、このチャンネルで聴くべき人はいない СанСаныч Фоменко 2023.04.20 13:05 #30397 DMwR::SMOTEを 試された方はいらっしゃいますか？ 最近傍アルゴリズムを使ってクラスを整列します。つまり、予測値を重複させるのではなく、「類似した」予測値を追加します。 https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914 mytarmailS 2023.04.20 13:39 #30398 СанСаныч Фоменко #: DMwR::SMOTEを 試した人はいますか？ これは最近傍アルゴリズムを使ってクラスを整列させます。つまり、重複させる代わりに「類似した」予測値を追加します。 年前にー СанСаныч Фоменко 2023.04.20 13:41 #30399 mytarmailS #: ずいぶん前に試したことがある。 それともupSampleを使うべきでしょうか？ mytarmailS 2023.04.20 14:09 #30400 СанСаныч Фоменко #:それともupSampleにすべき？ 比較する価値はあると思うが...。私はただ好奇心で見ていただけです 1...303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
研究
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
この記事には、時系列分類の他の最先端手法、信号抽出やパターン抽出の手法に関する多くの参考文献が含まれている。
非効率性については何も書かれていないが、これはよく言われるように宿題である。
オリジナルのチップから10倍と100倍のチップを生成してみた。誤差は元のデータセットより大きく、学習速度も低下する。
破棄しかし、numbaの経験はポジティブで、非常に高速にカーネルをカウントしてくれる。
オプションはありますか？))))
なぜ質問ばかり...
クールなのは、分析そのものと写真がRで行われていることだ))
1 記事（あるいはサイトの1ページ）なら、資料のどこに注目したいかが一目でわかる。動画にはそれがない。
2 テキストはどの言語にも翻訳しやすい。(
3 テキストからコードの一部をコピーして実験できる 。
レドズボフ以外、このチャンネルで聴くべき人はいない
DMwR::SMOTEを 試された方はいらっしゃいますか？
最近傍アルゴリズムを使ってクラスを整列します。つまり、予測値を重複させるのではなく、「類似した」予測値を追加します。
https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914
ずいぶん前に試したことがある。
それともupSampleを使うべきでしょうか？
それともupSampleにすべき？