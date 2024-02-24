トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3040

Maxim Dmitrievsky #:

研究

https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/

この記事には、時系列分類の他の最先端手法、信号抽出やパターン抽出の手法に関する多くの参考文献が含まれている。

非効率性については何も書かれていないが、これはよく言われるように宿題である。

オリジナルのチップから10倍と100倍のチップを生成してみた。誤差は元のデータセットより大きく、学習速度も低下する。

しかし、numbaの経験はポジティブで、非常に高速にカーネルをカウントしてくれる。
 
Forester #:

オプションはありますか？))))

なぜ質問ばかり...

 

クールなのは、分析そのものと写真がRで行われていることだ))

E.I.オタクの コミュニティ

 
教育ビデオは良い。
1 記事（あるいはサイトの1ページ）なら、資料のどこに注目したいかが一目でわかる。動画にはそれがない。
2 テキストはどの言語にも翻訳しやすい。(
3 テキストからコードの一部をコピーして実験できる
 
Maxim Dmitrievsky #:

E.I.オタクの コミュニティ

レドズボフ以外、このチャンネルで聴くべき人はいない

 

DMwR::SMOTEを 試された方はいらっしゃいますか？

最近傍アルゴリズムを使ってクラスを整列します。つまり、予測値を重複させるのではなく、「類似した」予測値を追加します。

https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914

 
СанСаныч Фоменко #:
DMwR::SMOTEを 試した人はいますか？

これは最近傍アルゴリズムを使ってクラスを整列させます。つまり、重複させる代わりに「類似した」予測値を追加します。

年前にー
 
mytarmailS #:
ずいぶん前に試したことがある。

それともupSampleを使うべきでしょうか？

 
СанСаныч Фоменко #:

それともupSampleにすべき？

比較する価値はあると思うが...。
私はただ好奇心で見ていただけです
