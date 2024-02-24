トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3044

mytarmailS #:

大丈夫、うまくいくはずだ。

本当にコードを変更したのですか？ エラーが発生したコードを示してください。

いいえ、変えていません。


 
Aleksey Vyazmikin #:

いや、していない。

とても小さい

 
mytarmailS #:

極小さい

写真をクリックしてください。

次にフロッピーディスクの横にある矢印をクリックします。
 
Aleksey Vyazmikin #:

写真をクリックする。

次にフロッピーディスクの横の矢印をクリック。

embedをstats::embedに置き換えてみてください。

 
Forester #:
安定性を評価するための選択肢は？最近、ここで2つの選択肢について議論している。

異なる歴史的な場所のテストにおけるFF値の標準偏差が低いほど良い。
 
Aleksey Vyazmikin #:

うまくいったか？

 
mytarmailS #:

うまくいったか？

新しいエラーが出ました。

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’

R-Studioをインストールしようとすると、再起動すると警告が出るが、再起動しない。

Rでは次のようなログが出た。

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

新しいエラーが出ました。

R-Studioをインストールしようとすると、再起動すると警告が出るが、再起動しない。

なぜ R-Studioを インストールするのですか？

 
Aleksey Vyazmikin #:

Rでは、これは対数である。

試してみてください

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

そして、コンソール出力を英語に変更した方がいい。そうすれば、普通に問題をググることができる。

https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa

mytarmailS #:

なぜ R-Studioを インストールするのですか？

コンマを入れるべきだったね。パッケージがインストールされた場所についてです。

