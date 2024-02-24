トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3044 1...303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 13:41 #30431 mytarmailS #:大丈夫、うまくいくはずだ。本当にコードを変更したのですか？ エラーが発生したコードを示してください。 いいえ、変えていません。 mytarmailS 2023.04.23 13:43 #30432 Aleksey Vyazmikin #:いや、していない。 とても小さい Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 13:49 #30433 mytarmailS #:極小さい写真をクリックしてください。 次にフロッピーディスクの横にある矢印をクリックします。 mytarmailS 2023.04.23 13:52 #30434 Aleksey Vyazmikin #:写真をクリックする。 次にフロッピーディスクの横の矢印をクリック。 embedをstats::embedに置き換えてみてください。 Andrey Dik 2023.04.23 14:20 #30435 Forester #: 安定性を評価するための選択肢は？最近、ここで2つの選択肢について議論している。異なる歴史的な場所のテストにおけるFF値の標準偏差が低いほど良い。 mytarmailS 2023.04.23 14:36 #30436 Aleksey Vyazmikin #: うまくいったか？ Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:08 #30437 mytarmailS #:うまくいったか？ 新しいエラーが出ました。 > library(inTrees) # ?inTrees::getRuleMetric() Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’ In addition: Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ > tr <- 1:500 > library(inTrees) # ?inTrees::getRuleMetric() Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’ In addition: Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ R-Studioをインストールしようとすると、再起動すると警告が出るが、再起動しない。 Rでは次のようなログが出た。 > install.packages("inTrees") Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’ (потому что ‘lib’ не определено) Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib: не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES' Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0: не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' Предупреждение: пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5) mytarmailS 2023.04.23 15:11 #30438 Aleksey Vyazmikin #:新しいエラーが出ました。R-Studioをインストールしようとすると、再起動すると警告が出るが、再起動しない。 なぜ R-Studioを インストールするのですか？ mytarmailS 2023.04.23 15:14 #30439 Aleksey Vyazmikin #:Rでは、これは対数である。 試してみてください install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/') そして、コンソール出力を英語に変更した方がいい。そうすれば、普通に問題をググることができる。 https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa How should I deal with "package 'xxx' is not available (for R version x.y.z)" warning? 2014.09.08Richie Cotton Richie Cotton 117k 46 46 gold badges 243 243 silver badges 359 359 bronze badgesstackoverflow.com Why doesn't R think that the package is available? See also these questions referring to specific instances of this problem: Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:16 #30440 mytarmailS #:なぜ R-Studioを インストールするのですか？ コンマを入れるべきだったね。パッケージがインストールされた場所についてです。 1...303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
大丈夫、うまくいくはずだ。
本当にコードを変更したのですか？ エラーが発生したコードを示してください。
いいえ、変えていません。
いや、していない。
とても小さい
極小さい
写真をクリックしてください。次にフロッピーディスクの横にある矢印をクリックします。
写真をクリックする。次にフロッピーディスクの横の矢印をクリック。
embedをstats::embedに置き換えてみてください。
安定性を評価するための選択肢は？最近、ここで2つの選択肢について議論している。
うまくいったか？
新しいエラーが出ました。
R-Studioをインストールしようとすると、再起動すると警告が出るが、再起動しない。
Rでは次のようなログが出た。
Rでは、これは対数である。
試してみてください
そして、コンソール出力を英語に変更した方がいい。そうすれば、普通に問題をググることができる。
コンマを入れるべきだったね。パッケージがインストールされた場所についてです。