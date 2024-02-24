トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1520

どこの証券会社でもいいから開いて、スプレッドを見て...。了い

7年前も、その前も、そうした戦略は有効だった。時間がもったいない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どのような戦略ですか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

うん、スプレッドが大きい

割とマジで

fxsaber

どんな戦略？

まあ、ソシャゲの方だけど。DTは、彼らと争っても争っても、結局、スプレッドを上げる以上の巧妙な方法は思いつかなかった。

当日の取引、何が残っているのでしょうか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

生々しさはどこにあるのか？

fxsaber

シャギーはどこだ？

誰がどこを持っているのか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

その通りです。

エントロピーとフラクタルについて何を読めばいいのか...ちょっと考えてみた

ファイル:
Entropy_and_fractals.zip  7594 kb
 
マキシム・ドミトリエフスキー

エントロピーとフラクタルについて何を読めばいいのか...ちょっと気になりますね。

うわー、ロシア語でも、ありがとうございます。

 
ジャンニ

ええ、まあ、スプレッドは巨大ですからね。

しかし、それでも聖杯はあるのかもしれない。

fxsaber

ふわっとした名言

え、若い人たち...。

Market bidoferとDealer bidoferを区別する必要がある。このような流動性の低いスプレッドでは、ディーラーは市場の状況に応じてスプレッドを変えるが、だからといって価格がそのように歩くわけではなく、取引は起こらない。これは市場相場ではない、スプレッドが広がっても指値は外れない。

