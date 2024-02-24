トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1520 1...151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527...3399 新しいコメント 削除済み 2019.07.18 18:46 #15191 どこの証券会社でもいいから開いて、スプレッドを見て...。了い 7年前も、その前も、そうした戦略は有効だった。時間がもったいない。 fxsaber 2019.07.18 19:32 #15192 マキシム・ドミトリエフスキー 7年前も、それ以前も、このような戦略は有効でした。時間のロス。 どのような戦略ですか？ Женя 2019.07.18 19:38 #15193 マキシム・ドミトリエフスキー どこの証券会社でもいいから開いて、スプレッドを見て...。了い 7年前も、その前も、そうした戦略は有効だった。タイムロス うん、スプレッドが大きい 割とマジで 削除済み 2019.07.18 20:16 #15194 fxsaber どんな戦略？ まあ、ソシャゲの方だけど。DTは、彼らと争っても争っても、結局、スプレッドを上げる以上の巧妙な方法は思いつかなかった。 当日の取引、何が残っているのでしょうか？ fxsaber 2019.07.18 20:29 #15195 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、ボサボサなんですけどね。DTも一緒になって戦いましたが、結局、スプレッドを上げるより賢い方法は思いつきませんでした。 当日の取引は？ 生々しさはどこにあるのか？ 削除済み 2019.07.18 20:48 #15196 fxsaber シャギーはどこだ？ 誰がどこを持っているのか？ fxsaber 2019.07.18 21:09 #15197 マキシム・ドミトリエフスキー 誰がどこを持っているのか その通りです。 削除済み 2019.07.19 14:30 #15198 エントロピーとフラクタルについて何を読めばいいのか...ちょっと考えてみた ファイル: Entropy_and_fractals.zip 7594 kb Aleksey Vyazmikin 2019.07.19 18:19 #15199 マキシム・ドミトリエフスキー エントロピーとフラクタルについて何を読めばいいのか...ちょっと気になりますね。 うわー、ロシア語でも、ありがとうございます。 Грааль 2019.07.19 22:38 #15200 ジャンニ ええ、まあ、スプレッドは巨大ですからね。 しかし、それでも聖杯はあるのかもしれない。 fxsaber ふわっとした名言 え、若い人たち...。 Market bidoferとDealer bidoferを区別する必要がある。このような流動性の低いスプレッドでは、ディーラーは市場の状況に応じてスプレッドを変えるが、だからといって価格がそのように歩くわけではなく、取引は起こらない。これは市場相場ではない、スプレッドが広がっても指値は外れない。 1...151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
7年前も、その前も、そうした戦略は有効だった。時間がもったいない。
どのような戦略ですか？
うん、スプレッドが大きい
割とマジで
まあ、ソシャゲの方だけど。DTは、彼らと争っても争っても、結局、スプレッドを上げる以上の巧妙な方法は思いつかなかった。
当日の取引、何が残っているのでしょうか？
まあ、ボサボサなんですけどね。DTも一緒になって戦いましたが、結局、スプレッドを上げるより賢い方法は思いつきませんでした。
生々しさはどこにあるのか？
誰がどこを持っているのか？
その通りです。
エントロピーとフラクタルについて何を読めばいいのか...ちょっと考えてみた
うわー、ロシア語でも、ありがとうございます。
ええ、まあ、スプレッドは巨大ですからね。
しかし、それでも聖杯はあるのかもしれない。
ふわっとした名言
え、若い人たち...。
Market bidoferとDealer bidoferを区別する必要がある。このような流動性の低いスプレッドでは、ディーラーは市場の状況に応じてスプレッドを変えるが、だからといって価格がそのように歩くわけではなく、取引は起こらない。これは市場相場ではない、スプレッドが広がっても指値は外れない。