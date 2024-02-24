トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3041 1...303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2023.04.20 14:17 #30401 mytarmailS #: 比較する価値はある。 興味本位で見てみただけだ。 どのように比較するかは明確ではない。 UpSampleは 同一データの重複によるオーバートレーニングにつながるはずだが、これはすぐには検出できない。 mytarmailS 2023.04.20 14:25 #30402 СанСаныч Фоменко #:どのように比較するかは明確ではない。理想的には、同一データの重複による upSampleは 、すぐに検出できないオーバートレーニングにつながるはず である。 トレーニングして、テストして、検証して。 СанСаныч Фоменко 2023.04.20 15:46 #30403 mytarmailS #:トレーニングし、テストし、検証し、出発する。 残念。 mytarmailS 2023.04.20 15:59 #30404 СанСаныч Фоменко #:残念、アバーは変わった どうして？ 削除済み 2023.04.20 18:29 #30405 軍国主義は、このキュートでかわいいテーマにも及んでいる。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.20 18:37 #30406 Maxim Dmitrievsky #: 軍国主義がこんなかわいい、かわいい話題にまで。 それで、彼が持っているのはスナイパーなのか？ mytarmailS 2023.04.20 21:05 #30407 私は空間を線形化しようとしている、あるいは非線形空間をより線形な空間に変換しようとしている。HLLEアルゴリズムに興味があります。 https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction はなかなか面白そうだ。AMOはこのようなスケッチをそのままの値段で認識するよりも簡単だと思います。 このアニメーションをここにアップロードすると、なぜこんなに色が歪むのか、どなたか教えてください。 アルゴリズムによって変換された価格はこんな感じです。 遊びたい人 p <- cumsum(rnorm(400,sd = 0.01))+100 p <- stats::embed(p,dimension = 20)[,20:1] plot(p[,20],t="l",pch=20) library(dimRed) emb <- embed(p, "HLLE", knn = 15) pp <- emb@org.data[,20] xx <- emb@data@data par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(1,2)) plot(pp,t="l",pch=20) plot(xx,t="p",pch=20) for(i in 1:nrow(xx)){ Sys.sleep(0.05) plot(pp,t="l",pch=20) points(i,pp[i],col=2,lwd=6) plot(xx, t="p",lwd=2,pch=20) points(xx[i,1],xx[i,2],col=2,lwd=6) } ファイル: anigif.zip 6455 kb 削除済み 2023.04.20 21:44 #30408 さて、多様体学習にはpcaと同じ問題がある。 非定常系列のフィッティングには苦労するだろう。 mytarmailS 2023.04.20 21:56 #30409 Maxim Dmitrievsky #:まあ、僕もpcaと同じような問題を抱えながら勉強している。非定常系列のフィッティングには苦労する 今のパターンが違う次元に変換されるだけ。 mytarmailS 2023.04.20 21:57 #30410 もっと素敵な写真になった p <- cumsum(rnorm(300,sd = 0.01))+100 n <- 10 p <- stats::embed(p,dimension = n)[,n:1] library(dimRed) emb <- embed(p, "HLLE", knn = 15) pp <- emb@org.data[,n] xx <- emb@data@data gg <- cbind.data.frame(time=1:length(pp),xx,pp) library(patchwork) library(ggplot2) p1 <- ggplot(gg, aes(x =time, y = pp, col=time)) + geom_point() + scale_color_gradientn(colours = rainbow(4)) p2 <- ggplot(gg, aes(x = HLLE1, y = HLLE2, col=time)) + geom_point() + scale_color_gradientn(colours = rainbow(4)) p1 + p2 + plot_layout(nrow = 2) 1...303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
比較する価値はある。
どのように比較するかは明確ではない。 UpSampleは 同一データの重複によるオーバートレーニングにつながるはずだが、これはすぐには検出できない。
トレーニングして、テストして、検証して。
残念。
どうして？
軍国主義がこんなかわいい、かわいい話題にまで。
それで、彼が持っているのはスナイパーなのか？
私は空間を線形化しようとしている、あるいは非線形空間をより線形な空間に変換しようとしている。HLLEアルゴリズムに興味があります。
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
はなかなか面白そうだ。AMOはこのようなスケッチをそのままの値段で認識するよりも簡単だと思います。
このアニメーションをここにアップロードすると、なぜこんなに色が歪むのか、どなたか教えてください。
アルゴリズムによって変換された価格はこんな感じです。
遊びたい人
さて、多様体学習にはpcaと同じ問題がある。
非定常系列のフィッティングには苦労するだろう。
今のパターンが違う次元に変換されるだけ。
もっと素敵な写真になった