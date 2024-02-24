トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3053 1...304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060...3399 新しいコメント Sergey Gridnev 2023.04.30 06:17 #30521 Aleksey Vyazmikin #: 新しい経験ができる面白い仕事になると思うよ。:)) Sergey Gridnev 2023.04.30 06:26 #30522 mytarmailS #:私があなたに修理を依頼するのと同じことで、その見返りにあなたはその仕事の喜びを得る...。そして経験も...) mytarmailS 2023.04.30 08:15 #30523 Ivan Butko #: 私は単純なqテーブルを書こうとした（アクションを計算するためのこの超式なしで）。第一に、計算式がなければ、それはQテーブルではない。次に、エージェントに求めるのは利益だけではない。 Uladzimir Izerski 2023.04.30 08:52 #30524 Aleksey Vyazmikin #:原因ではなく結果かもしれないが、つながっている現象であることに変わりはない。ただ、法則は変化するということを認識しなければ ならない。そして、法則が変わるとき、つまり時間の瞬間こそが、この問題を解決すべきなのである。 法則は変わらない。私たちはすべての法則を理解していないだけなのだ。 自然界では、まったく同じ雪の結晶は2つと存在しないが、私たちはそれを雪の結晶と認識し、私たちにはすべて同じように見える。 金融市場では、パターンとは自然の雪の結晶のイメージである。 雪の結晶のように、特定のパラメーターにおいてまったく同じパターンは存在せず、同時にパターンは法則として存在する。 Sergey Gridnev 2023.04.30 09:06 #30525 Uladzimir Izerski #:パターンは法則として存在する。:) mytarmailS 2023.05.01 18:44 #30526 1つのチャート上にすべてのタイムフレームを表示した場合、チャート上のすべての極値に関する情報を考慮するのでしょうか？ チャート上に一度に3つのタイムフレームがある m1 . mytarmailS 2023.05.02 14:20 #30527 Maxim Dmitrievsky #:ルールを見つけるという課題を、もう少し違った形で設定したらどうだろう： ルールそのものを変える必要がある。 符号がX1、X2......であればХ10 とすると、木製のルールはX1>=0.001& X2<0.05 のようになる。 ここで、0.001は 単なる抽象的な数字/定数であり、市場とは無関係である。 このため、マーケットが変化すると、これらの数字/定数はすべて即座に機能しなくなる... X1 >= ( X2*(X5/X7) ) のようなルールが必要です。& x3 < (x2^2) * x10。 抽象的な定数の代わりに、適応式が必要です、 定数は火のように避けるべきである。 mytarmailS 2023.05.02 15:36 #30528 Maxim Dmitrievsky #:In the second way of teaching, they are good in relation to bad at the moment, but not good in principle それらは良くも悪くもなく、適応的であり、不変ではない。 СанСаныч Фоменко 2023.05.02 17:03 #30529 mytarmailS #:それは良いことでも悪いことでもなく、適応的なものであり、不変的なものではない。 もう一度言うが、私はあなたを退屈させることを恐れてはいない。 問題はルールやモデルではなく、教師に対する予測因子の予測力であり、（予測力は）変化する。あなたのアプローチでは、ランダムな「適合度」に陥る可能性があり、予測能力のばらつきを数値で測定する必要があります。You have some analogue of "impotence" for predictor in models - we take from what we have, and if everything is rubbish, we take from rubbish.To me, filtering is a dead end, because the algorithm forms rules on what it is given: if you give candy, you get chocolate, and if you give rubbish, you get another portion of g...rubbish. Machine learning in trading: Record on the Market Is underperformance the main Aleksei Kuznetsov 2023.05.03 08:28 #30530 Maxim Dmitrievsky #:属性間の関係が範囲外になる可能性が高いのと同じだ。まったく同じ抽象化だ。しかし、これは論点ではなく、提案されているアプローチはある程度理にかなっている。統計とIOに関する本をもう2、3冊読むまでは、私の頭には新鮮なアイデアがほとんど浮かばないので、このようなものをどのように改善するかについて、フォーラムからの普通の考えを待ち続けている。私は特に市場が変化したOOSを取った。この研究は下落中のものであり、OOSは上昇中のものであった。 OOSでは約75000pt / 500トレード = 140pt/トレード。これはかなり良い。 チャートは何ヶ月/何年ですか？ 1...304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい経験ができる面白い仕事になると思うよ。
私は単純なqテーブルを書こうとした（アクションを計算するためのこの超式なしで）。
原因ではなく結果かもしれないが、つながっている現象であることに変わりはない。
ただ、法則は変化するということを認識しなければ ならない。そして、法則が変わるとき、つまり時間の瞬間こそが、この問題を解決すべきなのである。
法則は変わらない。私たちはすべての法則を理解していないだけなのだ。
自然界では、まったく同じ雪の結晶は2つと存在しないが、私たちはそれを雪の結晶と認識し、私たちにはすべて同じように見える。
金融市場では、パターンとは自然の雪の結晶のイメージである。
雪の結晶のように、特定のパラメーターにおいてまったく同じパターンは存在せず、同時にパターンは法則として存在する。
パターンは法則として存在する。
1つのチャート上にすべてのタイムフレームを表示した場合、チャート上のすべての極値に関する情報を考慮するのでしょうか？
チャート上に一度に3つのタイムフレームがある m1 .
ルールを見つけるという課題を、もう少し違った形で設定したらどうだろう：
ルールそのものを変える必要がある。
符号がX1、X2......であればХ10
とすると、木製のルールはX1>=0.001& X2<0.05 のようになる。
ここで、0.001は 単なる抽象的な数字/定数であり、市場とは無関係である。
このため、マーケットが変化すると、これらの数字/定数はすべて即座に機能しなくなる...
X1 >= ( X2*(X5/X7) ) のようなルールが必要です。& x3 < (x2^2) * x10。
抽象的な定数の代わりに、適応式が必要です、
定数は火のように避けるべきである。
それらは良くも悪くもなく、適応的であり、不変ではない。
それは良いことでも悪いことでもなく、適応的なものであり、不変的なものではない。
もう一度言うが、私はあなたを退屈させることを恐れてはいない。
問題はルールやモデルではなく、教師に対する予測因子の予測力であり、（予測力は）変化する。あなたのアプローチでは、ランダムな「適合度」に陥る可能性があり、予測能力のばらつきを数値で測定する必要があります。You have some analogue of "impotence" for predictor in models - we take from what we have, and if everything is rubbish, we take from rubbish.To me, filtering is a dead end, because the algorithm forms rules on what it is given: if you give candy, you get chocolate, and if you give rubbish, you get another portion of g...rubbish.
属性間の関係が範囲外になる可能性が高いのと同じだ。まったく同じ抽象化だ。
しかし、これは論点ではなく、提案されているアプローチはある程度理にかなっている。
統計とIOに関する本をもう2、3冊読むまでは、私の頭には新鮮なアイデアがほとんど浮かばないので、このようなものをどのように改善するかについて、フォーラムからの普通の考えを待ち続けている。
私は特に市場が変化したOOSを取った。この研究は下落中のものであり、OOSは上昇中のものであった。
チャートは何ヶ月/何年ですか？