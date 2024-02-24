トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3053

新しいコメント
 
Aleksey Vyazmikin #:
新しい経験ができる面白い仕事になると思うよ。
:))
 
mytarmailS #:
私があなたに修理を依頼するのと同じことで、その見返りにあなたはその仕事の喜びを得る...。


そして経験も...)

 
Ivan Butko #:
私は単純なqテーブルを書こうとした（アクションを計算するためのこの超式なしで）。
第一に、計算式がなければ、それはQテーブルではない。
次に、エージェントに求めるのは利益だけではない。
 
Aleksey Vyazmikin #:

原因ではなく結果かもしれないが、つながっている現象であることに変わりはない。

ただ、法則は変化するということを認識しなければ ならない。そして、法則が変わるとき、つまり時間の瞬間こそが、この問題を解決すべきなのである。

法則は変わらない。私たちはすべての法則を理解していないだけなのだ。

自然界では、まったく同じ雪の結晶は2つと存在しないが、私たちはそれを雪の結晶と認識し、私たちにはすべて同じように見える。

金融市場では、パターンとは自然の雪の結晶のイメージである。

雪の結晶のように、特定のパラメーターにおいてまったく同じパターンは存在せず、同時にパターンは法則として存在する。

 
Uladzimir Izerski #:

パターンは法則として存在する。


:)
 

1つのチャート上にすべてのタイムフレームを表示した場合、チャート上のすべての極値に関する情報を考慮するのでしょうか？


チャート上に一度に3つのタイムフレームがある m1 .


 
Maxim Dmitrievsky #:

ルールを見つけるという課題を、もう少し違った形で設定したらどうだろう：

ルールそのものを変える必要がある。

符号がX1、X2......であればХ10

とすると、木製のルールはX1>=0.001& X2<0.05 のようになる。

ここで、0.001は 単なる抽象的な数字/定数であり、市場とは無関係である。

このため、マーケットが変化すると、これらの数字/定数はすべて即座に機能しなくなる...


X1 >= ( X2*(X5/X7) ) のようなルールが必要です。& x3 < (x2^2) * x10。

抽象的な定数の代わりに、適応式が必要です、

定数は火のように避けるべきである。

 
Maxim Dmitrievsky #:
In the second way of teaching, they are good in relation to bad at the moment, but not good in principle

それらは良くも悪くもなく、適応的であり、不変ではない。

 
mytarmailS #:

それは良いことでも悪いことでもなく、適応的なものであり、不変的なものではない。

もう一度言うが、私はあなたを退屈させることを恐れてはいない。


問題はルールやモデルではなく、教師に対する予測因子の予測力であり、（予測力は）変化する。あなたのアプローチでは、ランダムな「適合度」に陥る可能性があり、予測能力のばらつきを数値で測定する必要があります。You have some analogue of "impotence" for predictor in models - we take from what we have, and if everything is rubbish, we take from rubbish.To me, filtering is a dead end, because the algorithm forms rules on what it is given: if you give candy, you get chocolate, and if you give rubbish, you get another portion of g...rubbish.

 
Maxim Dmitrievsky #:

属性間の関係が範囲外になる可能性が高いのと同じだ。まったく同じ抽象化だ。

しかし、これは論点ではなく、提案されているアプローチはある程度理にかなっている。

統計とIOに関する本をもう2、3冊読むまでは、私の頭には新鮮なアイデアがほとんど浮かばないので、このようなものをどのように改善するかについて、フォーラムからの普通の考えを待ち続けている。

私は特に市場が変化したOOSを取った。この研究は下落中のものであり、OOSは上昇中のものであった。

OOSでは約75000pt / 500トレード = 140pt/トレード。これはかなり良い。
チャートは何ヶ月/何年ですか？
1...304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060...3399
新しいコメント