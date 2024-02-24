トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3033 1...302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 13:59 #30321 Forester #: 結論は明白ではない。幾何学の問題のような証明はあるのだろうか？各点の直線からのズレは明白な選択肢だ。今のところ、それをメインに考えている。 A-maxラインは常に回帰線より上にある。トレンドラインの変動が強ければ強いほど、180度（残高が損切りになっていない場合）、さらに270度（残高が損切りになっている場合）への動きが強くなる。 この2つの角度を比較することで、バランスダイナミクスの安定性を評価することができます。これは、残高の条件付き線形成長に対して価格がどれだけ変動したかを示している。また、期待値行列を計画し、それに対する理想的な線形残高（目標ではないもの）を構築し、同じ方法で偏差をカウントすることも可能である。 青い線は新しい回帰傾向線である。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 14:14 #30322 Aleksey Vyazmikin #: A線-最大値は常に回帰線の上にある。トレンドラインの変動が強ければ強いほど、180度（貸借対照表が赤字になっていない場合）、さらに270度（貸借対照表が赤字になっている場合）への動きが強くなる。この2つの角度を比較することで、バランスダイナミクスの安定性を評価することができます。これは、残高の条件付き線形成長に対して価格がどれだけ変動したかを示している。また、期待値行列を計画し、それに対して理想的な線形バランスを構築し（目標ではないもの）、同じ方法で偏差を計算することも可能である。青い線は新しい回帰傾向線である。、最大点を除いて、線を引いてその広がり（不安定さ）を大きくすれば、回帰線は変わらないと思います。しかし、安定性は低くなります。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 14:45 #30323 Forester #:、最大点を除いて、線を引いてその広がり（不安定さ）を大きくすれば、回帰線は変わらないと思う。しかし、安定性は低くなります。 このトピックではいつもそうなのですが、人にアイデアを話すと、それをテストすることなく、すぐに褒め始めるのです。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 15:04 #30324 Aleksey Vyazmikin #: 、、、、、のののののの......................... グラフ上では、元の線の広がりを大きくしたのではなく、まったく別のものを描いている。 確かに、広がりを正確に大きくすれば、最初の回帰直線は、グラフの複数の変形に対応する。度数が度数が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度それが度が度（度その度が度その度が度その度が度その度が度この度、度。その他の5%、20%、30%などのバリエーションは、異なる安定性を持つ多くのバリエーションを与えるが、ほとんど、あるいはまったく同じ回帰線を持つ。 そういうものだ： Except for the maximum point and to it you need to compensate from below to make the line match exactly.きっと見つけられると思うよ。まあ、私はそれをするつもりはない。先に述べた、明らかな変形を扱うことにしよう。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 16:00 #30325 Forester #: グラフ上では、元の線のスパンが長くなったのではなく、まったく違う線を描いている。 私はあなたの基準、つまり最大値とより大きなスイングの一致に従って描いた。何が間違っているのか理解できません。 フォレスター#: 確かに、スプレッドを正確に大きくすれば、最初の回帰線はグラフの複数の変形に対応します。 当然ながら、この方法は相対的な推定を与えるだけで、バランスチャートの動きの復元を意味するものではありません。 フォレスター#: 例えば、各ポイントの回帰線との距離が高ければその10％を加算し、低ければ減算する。5,20,30%などの他のオプションは、異なる安定性を持つが、ほとんどまたはまったく同じ回帰線を持つ多くのバリエーションを与える。 わかりやすくするために+30%と-30%を加えました。最大値に平行線があることがわかります。そして、水色の回帰は黒を横切るので、度合いが小さくなり、バランスが良くなる。 フォレスター#: 最大点を除いては、線が正確に一致するように下から補正する必要があります。あなたなら見つけられると思いますよ。まあ、私はそれをしません。私は先に述べた明白な選択肢に対処する。 好きなようにすればいい。 私は効果的なシンプルな方法を思いついた。ベストではないかもしれないが、かなり有効だ。 ゼロからバランスを取ると、アクアの方が良いことがわかる。最大線の角度がそれを示している。 削除済み 2023.04.15 17:16 #30326 また、2つの単語で何をするのか説明してくれる？) Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 17:23 #30327 Aleksey Vyazmikin #:私はあなたの基準、つまり最大と大きな変動の一致に従って描いた。何が間違っているのか分からない。当然ながら、この方法は相対的な推定を与えるだけであり、バランスチャートの動きの復元を意味するものではない。わかりやすくするために+30%と-30%を追加しました - 最大値に平行線があることがわかります。そして水色の回帰は黒を横切るので、度合いが小さくなる - バランスが良くなる。あなたの好きなようにやってください - あなた自身のバリエーションは常に優れています。私は効果的なシンプルな方法を思いついた-ベストではないかもしれないが、かなり効果的だ。ゼロからバランスを取ると、水色がより良いことがわかる。回帰線がほぼ平行であるのに対して、最大線の角度がそれを示している。 2本目の線が上にずれていますね。そして、私はより強いスプレッドを提案した（私の図を参照）。回帰線の上にあるものはより高くすべきだし（あなたはそうした）、下にあるものはより低くすべきだ（あなたはそれも高くした）。 でも、私には必要ない。あなた自身が興味を持てばの話だが...。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 17:24 #30328 Maxim Dmitrievsky #: また、2つの単語で何をするのか説明してくれる？) バランス） Aleksey Nikolayev 2023.04.15 17:40 #30329 Maxim Dmitrievsky #: また、2つの単語で、どのような仕事をしていますか？) 独自のシャープとソルティーノを発明する) ブラックジャックと他の必要な) Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:05 #30330 Forester #:あなたは2本目のラインを上にずらした。私はより強いスプレッドを提案した（私の図を参照）。回帰線の上にあるものはより高く（あなたはそうした）、下にあるものはより低く（あなたはそれも高くした）。 でも、私には必要ない。もし、あなた自身が興味を持っているのであれば...。私はあなたが書いたとおりにした。 N P.P. バランス1 T.L.Reg. 偏差 補正 バランス 2 1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0 2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213 3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676 4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861 5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398 6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065 7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528 8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991 9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454 10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083 11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238 12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157 13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694 14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231 15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768 Machine learning in trading: Gogetter EA ゴゲッターEA 1...302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
結論は明白ではない。幾何学の問題のような証明はあるのだろうか？各点の直線からのズレは明白な選択肢だ。今のところ、それをメインに考えている。
A-maxラインは常に回帰線より上にある。トレンドラインの変動が強ければ強いほど、180度（残高が損切りになっていない場合）、さらに270度（残高が損切りになっている場合）への動きが強くなる。
この2つの角度を比較することで、バランスダイナミクスの安定性を評価することができます。これは、残高の条件付き線形成長に対して価格がどれだけ変動したかを示している。また、期待値行列を計画し、それに対する理想的な線形残高（目標ではないもの）を構築し、同じ方法で偏差をカウントすることも可能である。
青い線は新しい回帰傾向線である。
A線-最大値は常に回帰線の上にある。トレンドラインの変動が強ければ強いほど、180度（貸借対照表が赤字になっていない場合）、さらに270度（貸借対照表が赤字になっている場合）への動きが強くなる。
この2つの角度を比較することで、バランスダイナミクスの安定性を評価することができます。これは、残高の条件付き線形成長に対して価格がどれだけ変動したかを示している。また、期待値行列を計画し、それに対して理想的な線形バランスを構築し（目標ではないもの）、同じ方法で偏差を計算することも可能である。
青い線は新しい回帰傾向線である。
、最大点を除いて、線を引いてその広がり（不安定さ）を大きくすれば、回帰線は変わらないと思います。しかし、安定性は低くなります。
、最大点を除いて、線を引いてその広がり（不安定さ）を大きくすれば、回帰線は変わらないと思う。しかし、安定性は低くなります。
このトピックではいつもそうなのですが、人にアイデアを話すと、それをテストすることなく、すぐに褒め始めるのです。
、、、、、のののののの.........................
グラフ上では、元の線の広がりを大きくしたのではなく、まったく別のものを描いている。
確かに、広がりを正確に大きくすれば、最初の回帰直線は、グラフの複数の変形に対応する。度数が度数が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度が度それが度が度（度その度が度その度が度その度が度その度が度この度、度。その他の5%、20%、30%などのバリエーションは、異なる安定性を持つ多くのバリエーションを与えるが、ほとんど、あるいはまったく同じ回帰線を持つ。
そういうものだ：
Except for the maximum point and to it you need to compensate from below to make the line match exactly.きっと見つけられると思うよ。まあ、私はそれをするつもりはない。先に述べた、明らかな変形を扱うことにしよう。
グラフ上では、元の線のスパンが長くなったのではなく、まったく違う線を描いている。
私はあなたの基準、つまり最大値とより大きなスイングの一致に従って描いた。何が間違っているのか理解できません。
確かに、スプレッドを正確に大きくすれば、最初の回帰線はグラフの複数の変形に対応します。
当然ながら、この方法は相対的な推定を与えるだけで、バランスチャートの動きの復元を意味するものではありません。
例えば、各ポイントの回帰線との距離が高ければその10％を加算し、低ければ減算する。5,20,30%などの他のオプションは、異なる安定性を持つが、ほとんどまたはまったく同じ回帰線を持つ多くのバリエーションを与える。
わかりやすくするために+30%と-30%を加えました。最大値に平行線があることがわかります。そして、水色の回帰は黒を横切るので、度合いが小さくなり、バランスが良くなる。
最大点を除いては、線が正確に一致するように下から補正する必要があります。あなたなら見つけられると思いますよ。まあ、私はそれをしません。私は先に述べた明白な選択肢に対処する。
好きなようにすればいい。
私は効果的なシンプルな方法を思いついた。ベストではないかもしれないが、かなり有効だ。
ゼロからバランスを取ると、アクアの方が良いことがわかる。最大線の角度がそれを示している。
私はあなたの基準、つまり最大と大きな変動の一致に従って描いた。何が間違っているのか分からない。
当然ながら、この方法は相対的な推定を与えるだけであり、バランスチャートの動きの復元を意味するものではない。
わかりやすくするために+30%と-30%を追加しました - 最大値に平行線があることがわかります。そして水色の回帰は黒を横切るので、度合いが小さくなる - バランスが良くなる。
あなたの好きなようにやってください - あなた自身のバリエーションは常に優れています。
私は効果的なシンプルな方法を思いついた-ベストではないかもしれないが、かなり効果的だ。
ゼロからバランスを取ると、水色がより良いことがわかる。回帰線がほぼ平行であるのに対して、最大線の角度がそれを示している。
2本目の線が上にずれていますね。そして、私はより強いスプレッドを提案した（私の図を参照）。回帰線の上にあるものはより高くすべきだし（あなたはそうした）、下にあるものはより低くすべきだ（あなたはそれも高くした）。
でも、私には必要ない。あなた自身が興味を持てばの話だが...。
また、2つの単語で何をするのか説明してくれる？)
また、2つの単語で、どのような仕事をしていますか？)
独自のシャープとソルティーノを発明する) ブラックジャックと他の必要な)
あなたは2本目のラインを上にずらした。私はより強いスプレッドを提案した（私の図を参照）。回帰線の上にあるものはより高く（あなたはそうした）、下にあるものはより低く（あなたはそれも高くした）。
でも、私には必要ない。もし、あなた自身が興味を持っているのであれば...。
私はあなたが書いたとおりにした。