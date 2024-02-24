トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1514 1...150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521...3399 新しいコメント 削除済み 2019.07.08 06:16 #15131 イゴール・マカヌ ここでは、エントロピーについて、いわば著者が指をくわえて説明しているような興味深い資料があります。 https://habr.com/ru/post/171759/ 決定木に関する情報が見つからない、断片的な情報はウェブ上にあるが、文献のようなものが必要だ。 ええ、いい記事だと思います、以前見たことがあるような気がします。 まあ、ランダムフォレストのお父さんの本だから、すぐにでも読んだ方がいいのかもしれないけど。 サイトのポイントが足りなくなり、ダウンロードできません) https://www.twirpx.com/file/2130647/ Breiman L., Friedman J., Stone C.J., Olshen R.A. Classification and regression trees [PDF] www.twirpx.com Boca Raton: CRC Press, 1984. — 366 p.The methodology used to construct tree structured rules is the focus of this monograph. Unlike many other statistical procedures, which moved from pencil and paper to calculators, this text's use of trees was unthinkable before computers. Both the... Aleksey Vyazmikin 2019.07.10 15:46 #15132 http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов 投票: 1ugpressa.ru Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет. В основе революционного стекла лежит удивительно доступная... 削除済み 2019.07.10 19:44 #15133 アレクセイ・ヴャジミキン http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html 光速の認識 - 悪くない Yuriy Asaulenko 2019.07.10 19:50 #15134 アレクセイ・ヴャジミキン ガラス製ニューラルネットワークは、カメラやアルゴリズムがなくても画像を認識することができる この技術は50年以上前のものです。別のアプリケーション以外の何ものでもない。 削除済み 2019.07.10 20:31 #15135 最大エントロピーに関する記事の原理に従ってインジケータを作りました（システムは常にエントロピーが最大になる方向に進むという仮定です）。 赤が買い、緑が売りです。値が大きい方がトレンドを決定する。 確認しますが、MAより悪いということはなさそうです。 コドベースで調べたら、誰もやっていない。 Кеша Рутов 2019.07.11 12:11 #15136 アレクセイ・ヴャジミキン http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html 好きです Andrey Dik 2019.07.11 13:21 #15137 マキシム・ドミトリエフスキー 最大エントロピーに関する記事の原理に従ってインジケータを作りました（システムは常にエントロピーが最大になる方向に進むという仮定です）。 赤が買い、緑が売りです。どちらが大きな値を持っていて、トレンドの方向に行くのか。 確認しますが、MAより悪いということはなさそうです。 kodobaseで調べたら、誰もやってないみたいですね。 かっこいいけど、ちょっとうるさいかな......。 Biqvi 2019.07.12 09:12 #15138 こんにちは。 目で見ているパターンがあるのだが、その複雑さと、見ているものがよくわからないためにコード化できない。 コアは理解され形式化されているが、「側視」によって捉えられ、考慮されているが、意識には伝わっていない細部があるのである。このパターンは、長年、私の手でうまく取引されてきたものです。 それを見て（というか1を設定したその部分）2つの問題を解決するためにニューロニクスを教えたいと思います。 1) 彼女が見たものを取り出すこと、セットアップで「何に引っかかったのか」を理解すること、それを通して私が見たもの、チャートの重要な特性は一体何なのかをより良く理解すること。 2) トレードをそれにシフトするか、（最小限のオプションとして）ベルを置くこと。 プロへの質問ですが、問題が正しく設定されているのか、どこに行けば解決するのか、アドバイスをお願いします。 追伸：解決まで1〜2年かかることは冷静に受け止め、プロとのコラボレーションについてはさらに冷静に判断しています。 ファイル: q-pic.PNG 15 kb Alexey Viktorov 2019.07.12 09:27 #15139 ビクビク。 こんにちは。 目で見ているパターンがあるのだが、その複雑さと、見ているものがよくわからないためにコード化できない。 コアは理解され形式化されているが、「側視」によって捉えられ、考慮されているが、意識には伝わっていない細部があるのである。このパターンは、長年、私の手でうまく取引されてきたものです。 それを見て（というか1を設定したその部分）2つの問題を解決するためにニューロニクスを教えたいと思います。 1) 彼女が見たものを取り出して、セットアップの中で「彼女が何に引っかかったのか」を理解し、これを通して私が見たもの、チャートの重要な特性は一体何なのかをより良く理解することです。 2) トレードをそれにシフトするか、（最小限のオプションとして）ベルを置くこと。 プロへの質問ですが、問題が正しく設定されているのか、どこに行けば解決するのか、アドバイスをお願いします。 追伸：解決に1〜2年かけなければならないことは冷静に考え、プロと組むとさらに冷静になります。 こんな隙間が5つもあるなんて、なかなかないと思うんです。この設定がある場所のグラフからスナップショットを撮った方がいいかもしれませんね。あるいは、何枚も写真を撮っておくとよいでしょう。 Biqvi 2019.07.12 09:40 #15140 アレクセイ・ヴィクトロフ こんな隙間が5つもあるなんて、なかなかないと思うんです。この設定がある場所のグラフからスナップショットを撮った方がいいかもしれませんね。あるいは、何枚も写真を撮っておくとよいでしょう。 写真はあくまで第1段階と第2段階の説明です。 1...150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここでは、エントロピーについて、いわば著者が指をくわえて説明しているような興味深い資料があります。
https://habr.com/ru/post/171759/
決定木に関する情報が見つからない、断片的な情報はウェブ上にあるが、文献のようなものが必要だ。
ええ、いい記事だと思います、以前見たことがあるような気がします。
まあ、ランダムフォレストのお父さんの本だから、すぐにでも読んだ方がいいのかもしれないけど。
サイトのポイントが足りなくなり、ダウンロードできません)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
光速の認識 - 悪くない
アレクセイ・ヴャジミキン
ガラス製ニューラルネットワークは、カメラやアルゴリズムがなくても画像を認識することができる
この技術は50年以上前のものです。別のアプリケーション以外の何ものでもない。
最大エントロピーに関する記事の原理に従ってインジケータを作りました（システムは常にエントロピーが最大になる方向に進むという仮定です）。 赤が買い、緑が売りです。値が大きい方がトレンドを決定する。
確認しますが、MAより悪いということはなさそうです。
コドベースで調べたら、誰もやっていない。
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
好きです
かっこいいけど、ちょっとうるさいかな......。
こんにちは。
目で見ているパターンがあるのだが、その複雑さと、見ているものがよくわからないためにコード化できない。 コアは理解され形式化されているが、「側視」によって捉えられ、考慮されているが、意識には伝わっていない細部があるのである。このパターンは、長年、私の手でうまく取引されてきたものです。
それを見て（というか1を設定したその部分）2つの問題を解決するためにニューロニクスを教えたいと思います。
1) 彼女が見たものを取り出すこと、セットアップで「何に引っかかったのか」を理解すること、それを通して私が見たもの、チャートの重要な特性は一体何なのかをより良く理解すること。
2) トレードをそれにシフトするか、（最小限のオプションとして）ベルを置くこと。
プロへの質問ですが、問題が正しく設定されているのか、どこに行けば解決するのか、アドバイスをお願いします。
追伸：解決まで1〜2年かかることは冷静に受け止め、プロとのコラボレーションについてはさらに冷静に判断しています。
こんにちは。
こんな隙間が5つもあるなんて、なかなかないと思うんです。この設定がある場所のグラフからスナップショットを撮った方がいいかもしれませんね。あるいは、何枚も写真を撮っておくとよいでしょう。
写真はあくまで第1段階と第2段階の説明です。