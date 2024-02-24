トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1426 1...141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433...3399 新しいコメント Igor Makanu 2019.04.09 12:15 #14251 イワン・ブトコニューラルネットワークは歴史に適合しているのか？あるいは、何かを変える（どこを突く）だけで、儲かるように見えるのです。ニューラルネットワークは、与えられたタスクをこなすだけで、「相場の公式」が欲しければ、過去のデータを使って計算してくれました。 続けて読むと、ここにWikiが あります。 イマイチ、何をどこに突いたのか、他に誰を突いたのかが問題なのではありません。 Ivan Butko 2019.04.09 12:17 #14252 イゴール・マカヌニューラルネットワークは、与えられたタスクをこなすだけで、「相場の公式」が欲しければ、過去のデータを使って計算してくれました。 このWikiの 続きを読むでは、（例のように）20ニューロンずつの3層ではなく、100ニューロンずつの10層では意味がないのでしょうか？だって、もう今日はkor i7を積みたかったんだもん。 Igor Makanu 2019.04.09 12:22 #14253 イワン・ブトコでは、（例のように）20ニューロンずつの3層を使うのではなく、100ニューロンずつの10層を使うのは意味があるのでしょうか？もう、今日はkor i 7を積み込みたくなりました。NSの構成は偶然の産物であり、具体的な推奨事項はなく、一般的な原理があるだけです。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.09 12:24 #14254 ヴィザード_。誤解されたTeachersは潜り続けた...。カッコウの巣の上で... ドローダウンのないストラテジーはありますか？ もうひとつは、マキシムの手法では常に再トレーニングを行うので、毎週再トレーニングを行った場合、チャートがどのように這うのかが興味深いところです。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.09 12:29 #14255 イワン・ブトコニューラルネットワークの何が問題なのか、教えてください。NeuroProプログラムからExpert Advisorへの入力ニューロネットの転送について、ローカルサイトで読みました。説明どおりにやっても、同じ結果になりました... 私のExpert Advisorは、数百の実数の集合であるニューロンネットの重みと和算式を除いて、取引ロジックはありません。私の考えでは、そこが問題で、ロジックがないため、価格履歴を最もよく近似させるための完全な自由があります。定常的なプロセスであれば、これは正しいアプローチですが、私たちの場合は完全ではないので、定常的ではありません。アイデアで予測を使う-私の意見では、こちらの方が正しいです。 ちなみに、ネットワークの入力ニューロンと各層にニューロンを持つ層はいくつでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2019.04.09 12:30 #14256 イワン・ブトコでは、（例のように）20ニューロンずつの3層ではなく、100ニューロンずつの10層を使うのは意味があるのでしょうか？もう今日はkor i7を積みたくなってしまった NSはオプティマイザーと同じ、それ以上です。層とその中のニューロンの数は、目の前のタスクによって決定される。ある程度の理論的背景がないと、NSには手を出さないほうがいい。 削除済み 2019.04.09 12:34 #14257 アレクセイ・ヴャジミキンドローダウンのないストラテジーはありますか？ もうひとつは、マキシムの方法は常に再トレーニングすることを意味しているので、毎週再トレーニングした場合、チャートがどのように這うかを見るのも面白いです。特に2週目の再トレーニングは「様子を見る」ためにしているわけではありません。 今のところ、大したことはありません。そして、誰もそれが聖杯だとは言っていません。それは、チャートの「良い」塊にうまく作用する高速学習マシンです。 現在、新しい機能をpythonから書き換えていて、そこはかなり複雑なのですが、TCを改善してくれるはずです。MBで別記事で紹介します。 govich 2019.04.09 12:41 #14258 グレイルデータセットについてはどうでしょうか。アキュラシー 57.3% ログロス 0.688 https://c.mql5.com/3/275/market66.zip 精度：65% Logloss：0.61382 ZSの純粋なデータセットはクールではありません、それはよく、出力値のセマンティクス、戻り、ボラなどをテスター上で実行することができるように各チップbidasmineといいと思います。 Petros Shatakhtsyan 2019.04.09 12:43 #14259 ユーリイ・アサウレンコ NSはオプティマイザーと同じように、さらに大きくフィットします。層とその中のニューロンの数は、目の前の特定のタスクによって決定される。理論的なトレーニングがなければ、NSはやらないほうがいい。残念ながら、多くの人がこのことを理解せず、対処を続けています。そして、それを理解することは、とてもシンプルで当たり前のことなのです。 FXではMOもニューラルネットも役に立ちません。 govich 2019.04.09 12:49 #14260 イワン・ブトコニューラルネットワークの何が問題なのか、教えてください。NeuroProプログラムからExpert Advisorへのニューラルネットワークの移植について、現地のサイトで読みました。説明どおりにやっても、同じ結果になりました しかし、私が順張りになったり、逆に指定された期間を超えるとすぐに、純粋なカオスが始まり、生命の兆候は一つもなく、利益はすぐに底をつくか飛び出すか、組織的に利益が増える兆候は少しもない。 ニューラルネットはストーリーに合っているのでしょうか？それとも、何かを変えれば（どこを突けば）儲かるように見えるのか。しかし、その場合、具体的に何を変更する必要があるのでしょうか（プログラム内か、あるいは別のプログを使用するか）。ただ、極めて意外なことに、テスターのgrailsで起こるようなアルゴリズムに意図的に手を加えることはなく、つまりEAは先読みしないのですが、面白いことに、設定で「予測が50pips以下なら取引を開始しない」と設定すると、再テスト時に...まさにニュースのローソク足の 直前、希望の方向、希望の利益サイズ（インパルス全体）で開いた取引だけが残ります。しかし、Expert Advisorには、数百の実数のセット（ニューラルネットワークの重みと和算式）以外、売買ロジックは存在しないのです。みんなが話している聖杯を見つけたことが判明した？ ただ、ヴィクトル・ツァレゴロドツェフ（NeuroProの作者）と利益を共有することを忘れないでください。彼らは、彼が生態系災害の街、クラスノヤルスクで、1時間あたり5～10ドルの家庭教師とエッセイの執筆で乏しい生活を送っていると言っているのです。 NeuroPro - нейросети, анализ данных, прогнозирование и классификация neuropro.ru Это сайт Виктора Царегородцева − здесь я предлагаю услуги по анализу данных, созданию интеллектуальных компьютерных программ для решения разнообразных задач обработки данных, изображений и видео, а также описываю результаты моих научных исследований по теории и практике изучения и применения нейросетей. Круг задач обработки информации... 1...141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ニューラルネットワークは歴史に適合しているのか？あるいは、何かを変える（どこを突く）だけで、儲かるように見えるのです。
ニューラルネットワークは、与えられたタスクをこなすだけで、「相場の公式」が欲しければ、過去のデータを使って計算してくれました。
続けて読むと、ここにWikiが あります。
イマイチ、何をどこに突いたのか、他に誰を突いたのかが問題なのではありません。
ニューラルネットワークは、与えられたタスクをこなすだけで、「相場の公式」が欲しければ、過去のデータを使って計算してくれました。
このWikiの 続きを読む
では、（例のように）20ニューロンずつの3層ではなく、100ニューロンずつの10層では意味がないのでしょうか？だって、もう今日はkor i7を積みたかったんだもん。
では、（例のように）20ニューロンずつの3層を使うのではなく、100ニューロンずつの10層を使うのは意味があるのでしょうか？もう、今日はkor i 7を積み込みたくなりました。
NSの構成は偶然の産物であり、具体的な推奨事項はなく、一般的な原理があるだけです。
誤解されたTeachersは潜り続けた...。カッコウの巣の上で...
ドローダウンのないストラテジーはありますか？
もうひとつは、マキシムの手法では常に再トレーニングを行うので、毎週再トレーニングを行った場合、チャートがどのように這うのかが興味深いところです。
ニューラルネットワークの何が問題なのか、教えてください。NeuroProプログラムからExpert Advisorへの入力ニューロネットの転送について、ローカルサイトで読みました。説明どおりにやっても、同じ結果になりました
...
私のExpert Advisorは、数百の実数の集合であるニューロンネットの重みと和算式を除いて、取引ロジックはありません。
私の考えでは、そこが問題で、ロジックがないため、価格履歴を最もよく近似させるための完全な自由があります。定常的なプロセスであれば、これは正しいアプローチですが、私たちの場合は完全ではないので、定常的ではありません。アイデアで予測を使う-私の意見では、こちらの方が正しいです。
ちなみに、ネットワークの入力ニューロンと各層にニューロンを持つ層はいくつでしょうか？
では、（例のように）20ニューロンずつの3層ではなく、100ニューロンずつの10層を使うのは意味があるのでしょうか？もう今日はkor i7を積みたくなってしまった
ドローダウンのないストラテジーはありますか？
もうひとつは、マキシムの方法は常に再トレーニングすることを意味しているので、毎週再トレーニングした場合、チャートがどのように這うかを見るのも面白いです。
特に2週目の再トレーニングは「様子を見る」ためにしているわけではありません。
今のところ、大したことはありません。そして、誰もそれが聖杯だとは言っていません。それは、チャートの「良い」塊にうまく作用する高速学習マシンです。
現在、新しい機能をpythonから書き換えていて、そこはかなり複雑なのですが、TCを改善してくれるはずです。MBで別記事で紹介します。
データセットについてはどうでしょうか。
アキュラシー 57.3% ログロス 0.688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
精度：65% Logloss：0.61382
ZSの純粋なデータセットはクールではありません、それはよく、出力値のセマンティクス、戻り、ボラなどをテスター上で実行することができるように各チップbidasmineといいと思います。
NSはオプティマイザーと同じように、さらに大きくフィットします。
残念ながら、多くの人がこのことを理解せず、対処を続けています。そして、それを理解することは、とてもシンプルで当たり前のことなのです。
FXではMOもニューラルネットも役に立ちません。
ニューラルネットワークの何が問題なのか、教えてください。NeuroProプログラムからExpert Advisorへのニューラルネットワークの移植について、現地のサイトで読みました。説明どおりにやっても、同じ結果になりました
しかし、私が順張りになったり、逆に指定された期間を超えるとすぐに、純粋なカオスが始まり、生命の兆候は一つもなく、利益はすぐに底をつくか飛び出すか、組織的に利益が増える兆候は少しもない。
ニューラルネットはストーリーに合っているのでしょうか？それとも、何かを変えれば（どこを突けば）儲かるように見えるのか。しかし、その場合、具体的に何を変更する必要があるのでしょうか（プログラム内か、あるいは別のプログを使用するか）。
ただ、極めて意外なことに、テスターのgrailsで起こるようなアルゴリズムに意図的に手を加えることはなく、つまりEAは先読みしないのですが、面白いことに、設定で「予測が50pips以下なら取引を開始しない」と設定すると、再テスト時に...まさにニュースのローソク足の 直前、希望の方向、希望の利益サイズ（インパルス全体）で開いた取引だけが残ります。しかし、Expert Advisorには、数百の実数のセット（ニューラルネットワークの重みと和算式）以外、売買ロジックは存在しないのです。
みんなが話している聖杯を見つけたことが判明した？
ただ、ヴィクトル・ツァレゴロドツェフ（NeuroProの作者）と利益を共有することを忘れないでください。彼らは、彼が生態系災害の街、クラスノヤルスクで、1時間あたり5～10ドルの家庭教師とエッセイの執筆で乏しい生活を送っていると言っているのです。