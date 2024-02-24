トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2767

新しいコメント
削除済み  
Maxim Kuznetsov #:

この6時間、誰もがドルに反対している。

これは夕方の引けなのか、重大ニュースへの反応なのか、単なる変動なのか、それとも前日にFRBが利上げを見送ったのか。

一つの商品の気配値だけを見ても、誰も答えられないだろう。個々の気配値／ステッカーから見れば、すべての選択肢は平等である。

追記／窓と基準点について：10年債保有者から見れば、今日のXAUの5000pの上昇など、言うに値しないゴミのようなものだ。そして誰かが預金を失ったに違いない。

とりとめのない感嘆符だ。ファンダメンタルズを分析するか、市場の反応を分析するかのどちらかだ。手動で取引する場合は、しばしばその両方だ。ファンダメンタルズ的な事象を、情報という観点ではなく、その重要性や市場への影響という観点から予想するパターンもある。

しかし、ほとんどのトレーダーは人間と同じように非合理的で、感情に左右される。集中することができない。それゆえ、リスクの高い出来事に対して脆弱なのだ。

だからこそ、彼らはボットに責任を転嫁しようとする。特に感情的になっている時期には、裏付けを取らずに議論したがる。心理学者は、それは自分自身の不安からだと言うだろう。しかし実際には、その人は外部の力に騙され、理解できないことに誘われ、奴隷にされ、ゾンビ化させられたのだ。
 
アーメン。
 
Maxim Kuznetsov #:

この6時間、誰もがドルに反対している。

これは夕方の引けなのか、重大ニュースへの反応なのか、単なる変動なのか、それとも前日にFRBが利上げを見送ったのか。

一つの商品の気配値だけを見ても、誰もそれに答えることはできないだろう。個々の気配値／ステッカーから見れば、すべての選択肢は平等である。

追記／窓と基準点について：10年債保有者から見れば、今日のXAUの5000pの上昇など、言うに値しないゴミのようなものだ。そして誰かが預金を失ったに違いない。

これは分析ではなく、まったく分析ではない))))

 

Maxim Kuznetsov #:
    ..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,

なぜ今なのか、何が期待され、GPT-5が具体的にどう役立ったのか。

実験結果を評価する」という初歩的なことまで。Without vs with GPT - how can it be evaluated? Whether the experiment was successful or not?

測定 する。

そして妥当性の証明は全く別のものである。p値で 仮説を証明 する- ...

しかし、ベイズ的アプローチにおける統計的有意性は証明不可能である（統計的アプローチにおいてのみ）--統計学なしでベイズ的手法の妥当性を証明すれば、あなたは論文を手にすることができる（あなたのフォーラムには論文がまったくなく、読み物しかない--そして、論文を要求する叫び声がたくさんある（学校の小論文のようなもので、文化レベルも結論の質も学校より低い）===彼らにさらに読み物に取り組ませる） ...

ベイズは確率的な意思決定しかできない

しかし、確率! = 仮説の統計的有意性... そして、あなたはそれ（仮説）を持っていますか？

p.s.

オートエンコーダが機能するためには、猫と犬だけでなく、すべての可能なクラスを含む必要があります。- だから「スライディング・ウィンドウ」という質問は非常に曖昧なんだ。


p.p.s. そしてタイミングも
サンサニッチ・フォメンコ#:

私の計算では、窓の大きさは700から2000小節です。1小節先を予測するのに35秒 かかります。鈍いオーバーシュート、すなわちウィンドウを700から1800に増やし、最適なものを選択すると、我々は420秒を得る これは非常に長いです。多くのことを最適化するには、他のコンピューターとすべてのコアをロードする能力が必要です。

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость
  • 2022.09.17
  • www.mql5.com
понимает описание торговых условий частей-алгоритмов на естественном языке. попытался бы получить схожий результат с помощью более простых в реализации алгоритмов. те с фильтрацие по хорошим состояниям с точки зрения алгоритма
 
Maxim Kuznetsov #:

XAUの今日の5000pの上昇は、全くのでたらめだ。

デタラメではなく、安全保障への暴走だ。メディアにおける理由

 
JeeyCi #:

デタラメではなく、安全保障に走る......。メディアにおける理由

メディアの中の理由」（ツイッターやフェイスブック）を貿易ソリューションに変換するのは、DLやNNの領域だ。しかし、我々にはそんな余裕はない:-(

 

小さなストップ、大きなテイク．

他には何も必要ないが、2日間採掘された726のルールがある。）


 
mytarmailS #:


小さな停留所、大きなテイクアウト...

他には何も必要ないが、2日間採掘された726のルール )

チャートの拡大画像は、このサイトから見たものです :-))

世の中のすべては相対的であり、同時に何も隠すことはできない。

追記／726のルールが採掘されなかった - これはユーロセッションの内訳である。

 
Maxim Kuznetsov #:

サイト側から見たチャートの拡大写真:-)

世の中のすべては相対的であり、同時に何も隠すことはできない。


それは何らかの理由で古い画像を接着した、私はすべての写真は正しい拡大するとき、私は大丈夫です。

マキシム-クズネツォフ＃：

PS/726ルールは採掘することができませんでした - これはユーロセッションの内訳である

ええ、もちろん......マシャの交差はまだ私に教えてください)))

 
mytarmailS #:

なぜか古い写真を貼り付けてしまった。拡大するとすべての写真が正しい。

ああ、もちろんマッシュの交差点だ、教えてくれ))))

なぜ言わない - それはマシュキに減らすことができます。しかし、提示された画面によると、これはまさにそれ、ユーロセッションの内訳です。そのような戦略があり、かなりたくさんありますが、一般的な原則は、その重要な瞬間に昨日の取引セッションを考慮し、そこから取引することです。EURUSDの上昇トレンドは、米国セッションが欧州セッションの高値を超えて終了したときに始まる（トレンドの鉄板定義）。

しかし、2日間のマイニングとCPUの煙が、最終的に数え切れないほどのマシャになるのは少し残念だ。

1...276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774...3399
新しいコメント