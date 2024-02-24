トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2750 1...274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2022.09.17 09:26 #27491 mytarmailS #: 覚えてるけど、フィッティングエラーだよ、つまり、トレースサンプリング... その次のロウソクの誤差は何ですか、テスト。 次の300本の誤差です。各バーで予測値が生成され、フィルタリングされ、モデルが学習され、次のバーが予測される。 СанСаныч Фоменко 2022.09.17 10:35 #27492 Maxim Dmitrievsky #: モデルが長生きしないことはよくあることですから。しかし、私は、少なくとも1年以上の間隔で、モデルの劣化が緩やかで、 。 これには同意できない。 市場は変化しており、変化の時間間隔はそれぞれ異なり、独立している。 私は以前、3ヶ月から6ヶ月のEAを書くことができました。週末に最適化した。その後、EAは死んでしまい、短期間ではあるが、預金を使い果たすには十分だった。しかし、最適化のための十分な時間はありませんでした。結局、状況はさらに悪化した。しばらくして、パラメーターを選択することが不可能な境界線があることが判明した。 市場が変化する期間は5～7年と長い。しかし、結果は月次の場合と同じである。ボットは永遠に死ぬのだ。私はプライベート・メッセージで市場から特定のボットを送信します - ここではできません。 だから、"サンプル外 "という考え方はくだらない。ボットにはまだ寿命がある：3ヶ月か7年か。ボットが死ぬと、私たちはそれを別のドローダウンと混同し、預金を失う。 理想的なのは、次のローソク足で再トレーニングすることだ。ティックで動作する場合は、次のティックで、H1で、次の時間の到着時に。 СанСаныч Фоменко 2022.09.17 10:36 #27493 Valeriy Yastremskiy #:すべての鉄棒でトレーニングすることに異論はないし、例えば固定しないティックでもいいかもしれない。私はトレーニングの構造を完全に理解していません。EAロジックは各バーで別のトレーニングなのでしょうか、それともトレーニングの一部なのでしょうか？それは最初のトレーニングの尾のようなもので、何尾、またはトレーニングの段階ですか？ 各バーですべてが新しくなります。 JeeyCi 2022.09.17 10:39 #27494 Maxim Dmitrievsky #:因果推論には もっと木製のモデルがある。 実際には、多くの解釈がある： - RLはMLよりも優れて いるが、モデル化する必要が あり、すべてを考慮できるわけではない......。- 相関のある2つの値について推論する場合、何が何に依存するかについてのみ推論することができ、その逆はできない（結果が要因に、または要因が結果に）- 媒介、中庸、相互作用、依存関係がプロセスに干渉する（実験的に追跡することさえできないことが多い）- 一般的に、実験を計画することが重要である（依存関係のグラフを描くことができると便利である、正確に論理的、理論的なもの） 実験を計画するためには、その結果をMLで処理することができる、あるいはさらに単純な .......、つまり、調査した要因に関する条件分布、あるいは調査した2つの要因の共同影響度を得るために、どのような順序で、どのような要因を修正するか、得られた結果を無条件分布と比較するか、「より良い-良くない」、「影響-影響でない」という仮説を提唱するか、統計的に確認するか反論するか、フィールド条件でのテストに移行するか...。そして新たな因果推論を得る。） そして、ML RFでは、相関行列をどのように処理しているのかわからない。 多くの人が確率モデルを批判するのは、まさに2.のためであり、他の要因の影響も考慮していると主張して、因果推論を称賛し始めるのである...。しかし、この問題（推論と 同義語）がVM装置によってアルゴリズム的にどのように解決されるかは（少なくとも私には）不明である。 私にとって因果推論は本質的に推論 であり、媒介、中庸、相互作用の研究は別の大きなトピックであり、好みの問題である（つまり、論理的に構築されたグラフをあれこれスケッチすること）。 市場に1つのBPがあるだけで、従属性に関する仮説を検証することはできません...そして、実験の合理的な設定で、1つのOLSまたはANOVAで十分です（しかし、確実にチップを1つに絞る必要はないでしょう）。 ?? ...というわけで、ある特徴をある要因に帰着させるとか、ある結果に帰着させるというアルゴリズムは、（木型でもなんでも）論理的・理論的な知識以外には知りません．とはいえ、昨今はいろいろなものが別の言葉で宣伝されているので、どのような文脈で因果推論に 出会ったのかは知らないが......。 Machine-Learning-and-Artificial-Intelligence/Causal Inference.md at master · greenpau/Machine-Learning-and-Artificial-Intelligence greenpaugithub.com Permalink 削除済み 2022.09.17 10:52 #27495 JeeyCi #:実践から、多くの解釈：- 環境が被検者に影響を与える（実験室条件下ですべてが相関する場合、自然条件下では、他の説明できない依存関係が現れる - 最も平凡なもの - 人的要因や混雑効果） - RLはMLよりも優れているが、モデル化する必要もあり、すべてを考慮することはできない....- 相関のある2つの値について、何が何に依存するかについての推論ができるだけで、その逆はできない（結果が要因に、または要因が結果に）- 媒介、中庸、相互作用、プロセスに干渉する依存関係（多くの場合、実験的に追跡することさえできない）- 一般的に、実験を計画することが重要である（依存関係のグラフを描くことができると便利である、正確に論理的、理論的なもの） 実験を計画するためには、その結果をMLで処理することができる。... すなわち、調査された要因の条件分布、あるいは調査された2つの要因の共同影響度を得るために、どのような順序で、どのような要因を修正するか、得られた結果を無条件分布と比較する-「ベターかベターでないか」という仮説を提唱し、統計的に確認し、あるいは反論し、フィールド条件でのテストに移行する...そして新たな因果推論を行う)そして、ML RFでは - 私は彼らが相関行列を処理し、それを行う方法を知りません - （特にポイント2は疑問である）。多くの人が確率モデルを批判するのは、まさにこの2のためであり、他の要因の影響も考慮していると主張して、因果推論を賞賛し始めるのである。しかし、この問題（推論と同義語）がVM装置によってアルゴリズム的にどのように解決されるかは（少なくとも私には）不明である。私にとって因果推論は本質的に推論 であり、媒介、中庸、相互作用の研究は別の大きなトピックであり、好みの問題である（つまり論理的に構築されたグラフをスケッチすること）。市場に1つのBPがあるだけでは、依存関係についての仮説を検証することはできません...合理的な実験を行えば、1つのOLSまたはLDAで十分です（しかし、確実に機能を割り当てる必要はありません）。?? ...というわけで、（木型でもなんでも）特徴を要因に帰属させるとか、結果に帰属させるとか、そういうアルゴリズムは、ロジックや理論的な知識以外にはわからない......。とはいえ、昨今はいろいろなものが別の言葉で宣伝されているので、どのような文脈で因果推論に出会ったのかは知らないが......。 Uberの リブで、プロセスを改善したというのを見ました。 相関関係＝因果関係という一般的な解釈と、A/Bを始めとするさまざまな方法でそれを解決しようとしているが、それはよくわからない。 変な定義をしている。ボトルなしでは理解できない。余計な言葉で頭をいっぱいにしなければならない。 Causal Inference from Observational Data, или как провести А/В-тест без А/В-теста. 