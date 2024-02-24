トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2753

Maxim Kuznetsov #:

古典的なSBを超える歴史上のポイントは、特に注目に値する。


を含むが、MOを含む適切な方法を用いるためには、その性質を見極め、何とかして一般的に記述する必要がある。

私見では、この場合、フラクタル理論が身体に近いと思う。

Valeriy Yastremskiy #:

フラクタル主義は何をもたらすのか？

フラクタル系列の性質は洞察を与えてくれる

マンデルブロを読んでいると、この理論で説明される「パターン」が見えてくる。

これらのパターンは異なっているが、共通の性質を持っている。

予測力はもちろん証明されていない。

 
Maxim Dmitrievsky #:

そしてそれはすでにフラクタル的であり、自己相似的である。

分単位で見れば、まったく同じグラフになる：

そして、どのような出発点からでも、どちらの方法でも同じです :-))

価格は、乖離を最小化する傾向がある（結局のところ、市場は、すべてのレベルと時間軸で交渉する）ので、これらの乖離が最大である場所に注意を払う

Maxim Kuznetsov #:

そして、それはすでにフラクタルであり、自己相似的である......。

同じチャートが微細なスケールで描かれているのだ：

どのような出発点からでも、両方向に。）

価格は乖離を最小化する傾向がある（結局のところ、市場はすべてのレベルと時間軸で交渉する）ので、これらの乖離が最大になる場所に注意を払う。

あなたは何をやっているのかわかっている、インジケーターまで発明している。

MOの枠組みの中でこれを処理することに興味があります。他の特性もね。後で何かやってみよう。

よし、行ってくるよ。後で例を挙げて何か書くよ。
 

小さな補足：SBが一般的なクラシカルSBと異なるのは、フラットが禁止されている点である。経済的な理由から、水平線に沿った長い移動は不可能なのだ。

 
Maxim Dmitrievsky #:

フラクタル系列の特性は、次のような洞察を与えてくれる。

マンデルブロを読んでいるが、おおむね悪くない。この理論で説明される「パターン」が見えてくる。

これらのパターンは異なっているが、共通の性質を持っている。

もちろん、予測力は証明されていない。

私たちの場合の特性は、形式化するのが非常に難しい／あるいは不可能でさえある。この方向で掘り下げることは必要だが、私たちのケースでうまくいくかどうかの答えはまだ出ていない。気象を含む他の分野では、有効である。

 
Maxim Kuznetsov #:

古典的なSBを超える歴史上のポイントは、特に注目に値する。


彗星

;)

 

次数7～9の多項式（2～3次ではなく、過度にならないようにしないと、うっかり平滑化してしまう）を使って基準点を決定する別の方法：

- かなり大きな履歴を取る（何本も何本も）。

- 多項式の次数のパリティを定義または指定する。

- 小節に重みを割り当てる - 古い小節は最小から、新しい小節は最大まで。等しくない限り、直線的でも指数的でもよい。

- ISCを適用

特殊な点（頂点と屈折点）の近傍で有効な小節を検索します。

Maxim Kuznetsov #:

これらのレパートリーは分岐レパートリーとなり、分岐レパートリーの後にアトラクターを探し、次の分岐までウィンドウを調整する。

非線形力学の観点からでも何でもいい。

この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。

アトラクターがはっきりするのは、このグラフの自己アフィン部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、より大きいか小さいものが作用する。

そのようなことを気にすることなく、学習例のすべてを考慮に入れる、アルゴリズム的に簡単な方法がおそらくある。

 
Maxim Dmitrievsky #:

これらのレパートリーは分岐レパートリーであり、分岐レパートリーの後は、次の分岐まで、アトラクターを探し、それに合わせてウィンドウを調整する必要がある。

非線形力学の観点からも、何であれ。

この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。

アトラクターがはっきりするのは、このグラフの自己アフィン部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、もっと大きなものが作用する。

なぜそんなにウィンドウズにこだわるのかわからない。ウインドウズについて - これはマイクロソフトに対してです :-)

あなたは基準点を選んだ、そこから数えるべきだ。あなたは個人的なアカウント/シリーズ/取引の個人的な運命を気にしている。それが主なことだ。

口座の寿命が長ければ長いほど、深く掘り下げなければならない。あなた自身、半ズボンをはいていた頃は、1週間は永遠に近いと思っていた；

