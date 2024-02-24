トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2749 1...274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756...3399 新しいコメント JeeyCi 2022.09.17 07:58 #27481 elibrarius #:ウラジミールの記事も 10～20％程度の誤差はあるが、バランスラインは心もとない。 これもトレーニングの解釈「a-post」次第かもしれないが......。 mytarmailS 2022.09.17 07:59 #27482 Maxim Dmitrievsky #:前の投稿に追加#299 誰かが、私がビデオを投稿した私の投稿を削除した...どうしてそんなことが起こるのかわからない。 削除済み 2022.09.17 08:04 #27483 mytarmailS #:誰かが僕がビデオを投稿した記事を削除したんだ...どうしてそんなことが起こるのかわからないよ。 まあまあ、ずいぶん目立ちたがり屋さんだね。 ウッドモデリングについてはこちら。 #4469 #4467キャットバスターズ検索について？😄スレを立てた人 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Продолжаю переобучать каждую неделю 2017.07.12www.mql5.com Самое интересное что я не понимаю почему он открывает сделки туда или обратно. экспериментирую с предикторами и разными способами открытия поз. тем более что оно копирует механизм работы настоящих нейронов очень примитивно и не так как на самом деле это происходит в мозгу Единственное из НС что нормально работает и перспективно это сверточные нс для распознавания всяких образов mytarmailS 2022.09.17 08:10 #27484 Maxim Dmitrievsky #:おやおや、ずいぶん目立ちたがり屋なんだね。これがウッドモデリングだ#4469#4467キャットバスターズ検索について？スレッドを立てた人 いいか、木材は全く議論にならない...MoDのチュートリアルの95パーセントは木材から始まる、それは初心者が最初に知ることだ、あなたはそれを担当していない。 削除済み 2022.09.17 08:12 #27485 mytarmailS #:いいか、木材はまったく論外だ......。MoDのチュートリアルの95％は木材から始まる。 ここでは以前からNSがほとんどだった。テストをしてみたら、木も悪くないことがわかった。ここでそのような情報を見たのは初めてで、そうでなければこの質問をしなかっただろう。 それからboustingに切り替えて、katbust libを見つけて、ここで再現し始めたんだ。 JeeyCi 2022.09.17 08:23 #27486 Maxim Dmitrievsky #:以前、ここで議論されたのはほとんどがNSだった。テストをしてみたところ、樹木の方が悪くないことがわかった。ここでこのような情報を見たのは初めてで、そうでなければこの質問をしなかっただろう。ところで、ツリーは、クラスタリングとFSに代わる「2 in one」としての価値があります。Maxim Dmitrievsky#� その後、boustingに切り替えて、katbust libを見つけ、ここでそれを再現し始めました。 アルゴリズムについて: 数学的には2次導関数がもう1つ得られます（あるいは残差の平均化 - 統計的に） -- しかし、個人的にはトレーニングでどのように役立ち、どのような場合に役立つのでしょうか？というのも、点の精度が常に重要なわけではなく、モデルの生成能力の方が重要な場合もあるからです。 削除済み 2022.09.17 08:28 #27487 JeeyCi #:ところで、ツリーは、クラスタリングやFSに代わる価値あるものとして機能する。 アルゴリズムについて：数学的にもう1つの2階微分を与える（あるいは残差の平均化 - 統計的に） --しかし、それはトレーニングにどのように役立ち、どのような場合に役立つのだろうか？というのも、どこでも点の精度が重要なわけではなく、モデルの生成能力の方が重要な場合もあるからだ。 因果推論の ための木製のモデルもある。 Boustingはバイアスと分散を減らしますが、Forestは分散だけだと思います。ググってみてください。また、ライブラリ自体も開発されているので、便利に使える。 生成的なものについてはよくわからない。でも、NSの生成的なものは、合成データを生成するという話であれば、FXではうまく機能しません。 Forest Based Estimators — econml 0.13.1 documentation econml.azurewebsites.net Orthogonal Random Forests are a combination of causal forests and double machine learning that allow for controlling for a high-dimensional set of confounders , while at the same time estimating non-parametrically the heterogeneous treatment effect , on a lower dimensional set of variables . Moreover, the estimates are asymptotically normal and... JeeyCi 2022.09.17 08:34 #27488 Maxim Dmitrievsky #:合成データの生成について話しているのであれば。 いいえ、一般化することです。はい、間違っています。すみません。 リスクオンとリスクオフの環境を区別することだと思います。すべて私自身の考えです（たまたまこのフォーラムで）。 お返事ありがとうございました！ 削除済み 2022.09.17 08:38 #27489 JeeyCi #:いいえ、一般化することです......。はい、間違っています。すみませんリスクオンとリスクオフの環境を区別するためだと思うのですが......この区分をどう一般化するか、まだ考えています......。すべて私自身の考えです（たまたまフォーラムで）...お返事ありがとうございました！ catbustaには様々な機能があり、私は気に入っています。 検証サンプルのエラーに基づく早期停止、事前学習があります。汎化はNSより悪くない。 学習も早く、何時間も待つ必要がない。 mytarmailS 2022.09.17 08:52 #27490 ランダムフォレストは データの文字列から最大値を見つける ことができますか？ MOがJAの原始的な関数をシミュレートできるかどうかが気になります。行列があり、行列の各行が訓練例です。head(X) [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [1,] 2 4 1 3 1 [2,] 3 1 4 5 3 [3,] 1 2 4 4 1 [4,] 1 1 5 3 5 [5,] 3 4 1 3 3 [6,] 4 4 5 1 2各行の最大値を求める必要があり、サンプルサイズは20k行です。回帰による問題の解決 pred actual 1 4.967619 5 2 4.996474 5 3 4.127626 4 4 4.887233 5 5 5.000000 5 6 4.881568 5 7 4.028334 4 8 4.992406 5 9 3.974674 4 10 4.899804 5 11 4.992406 5明瞭さのために丸みを帯びた pred actual 1 5 5 2 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 7 4 4 8 5 5 9 4 4 10 5 5 11 5 5かなり良い。50行の改行のうち、テストでのエラーはわずかだった。 しかし、行列Xのデータは非常に単純で、1から5までの5つのユニークな値と5つの列だけですが、すでにエラーが発生しています。分類をすればエラーはなくなると思うが。 まあ、そうなんですが、データの最大値を探すのであれば、値の散らばりが大きくなる可能性があるので、分類は適していません。それでは回帰に戻って、データを複雑にしましょう。head(X) [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [1,] 0.93 -2.37 -0.35 0.16 -0.11 [2,] -0.53 0.19 -0.42 1.35 -0.16 [3,] 1.81 0.19 -0.68 0.31 -0.05 [4,] 0.08 -1.43 0.15 -0.96 0.43 [5,] 0.40 1.36 1.17 -0.99 -0.18 [6,] -2.19 -0.65 0.42 -1.12 1.46このような結果が得られる。 pred actual 1 1.75 1.78 2 1.33 1.31 3 1.67 1.69 4 1.15 1.16 5 0.51 0.41 6 1.00 0.99 7 0.80 0.78 8 1.75 1.76 9 0.35 0.36 10 1.78 1.79 11 2.02 2.13 12 1.26 1.21 13 1.60 1.57 14 0.19 0.06 原理的には悪くはないが、通常の関数mach()の方がうまくいくし、このモデルをすべて置き換えることができる。ところで、他のモデルはどのように動作するのだろうか、 エラーなしで mach()関数を 作成できるのだろうか？ 1...274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウラジミールの記事も 10～20％程度の誤差はあるが、バランスラインは心もとない。
これもトレーニングの解釈「a-post」次第かもしれないが......。
前の投稿に追加
#299
誰かが、私がビデオを投稿した私の投稿を削除した...どうしてそんなことが起こるのかわからない。
ウッドモデリングについてはこちら。
キャットバスターズ検索について？
いいか、木材は全く議論にならない...MoDのチュートリアルの95パーセントは木材から始まる、それは初心者が最初に知ることだ、あなたはそれを担当していない。
ここでは以前からNSがほとんどだった。テストをしてみたら、木も悪くないことがわかった。ここでそのような情報を見たのは初めてで、そうでなければこの質問をしなかっただろう。
それからboustingに切り替えて、katbust libを見つけて、ここで再現し始めたんだ。
ところで、ツリーは、クラスタリングとFSに代わる「2 in one」としての価値があります。
ところで、ツリーは、クラスタリングやFSに代わる価値あるものとして機能する。アルゴリズムについて：数学的にもう1つの2階微分を与える（あるいは残差の平均化 - 統計的に） --しかし、それはトレーニングにどのように役立ち、どのような場合に役立つのだろうか？というのも、どこでも点の精度が重要なわけではなく、モデルの生成能力の方が重要な場合もあるからだ。
因果推論の ための木製のモデルもある。
Boustingはバイアスと分散を減らしますが、Forestは分散だけだと思います。ググってみてください。また、ライブラリ自体も開発されているので、便利に使える。
生成的なものについてはよくわからない。でも、NSの生成的なものは、合成データを生成するという話であれば、FXではうまく機能しません。
いいえ、一般化することです。はい、間違っています。すみません。
リスクオンとリスクオフの環境を区別することだと思います。すべて私自身の考えです（たまたまこのフォーラムで）。
お返事ありがとうございました！
リスクオンとリスクオフの環境を区別するためだと思うのですが......この区分をどう一般化するか、まだ考えています......。すべて私自身の考えです（たまたまフォーラムで）...
catbustaには様々な機能があり、私は気に入っています。
検証サンプルのエラーに基づく早期停止、事前学習があります。汎化はNSより悪くない。
学習も早く、何時間も待つ必要がない。
MOがJAの原始的な関数をシミュレートできるかどうかが気になります。
行列があり、行列の各行が訓練例です。
各行の最大値を求める必要があり、サンプルサイズは20k行です。
回帰による問題の解決
明瞭さのために丸みを帯びた
かなり良い。50行の改行のうち、テストでのエラーはわずかだった。
しかし、行列Xのデータは非常に単純で、1から5までの5つのユニークな値と5つの列だけですが、すでにエラーが発生しています。
分類をすればエラーはなくなると思うが。
まあ、そうなんですが、データの最大値を探すのであれば、値の散らばりが大きくなる可能性があるので、分類は適していません。
それでは回帰に戻って、データを複雑にしましょう。
このような結果が得られる。
原理的には悪くはないが、通常の関数mach()の方がうまくいくし、このモデルをすべて置き換えることができる。
ところで、他のモデルはどのように動作するのだろうか、 エラーなしで mach()関数を 作成できるのだろうか？