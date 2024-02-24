トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2742 1...273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2022.09.10 09:40 #27411 Aleksey Nikolayev #:生存分析アプリケーションのヒントを見たような気がする。 私自身はやったことはありませんが、似たような質問をしたことがあります。このアプローチは私には有望に思えるが、全く違う分野のものだ。 JeeyCi 2022.09.10 09:52 #27412 СанСаныч Фоменко #:つまり、 キャレット PACKAGEの一部である特定の関数を指定して いる。私の理解では、あなたはRを知らない。それなら、なぜこのスレッドやMO全般で時間を浪費しているのですか？Rをマスターしなければ、MOの議論は無意味です。私がエントロピーについて黙っていたのは、クロスエントロピーが分類モデルの標準的な損失関数だからです...。MOはRだけに実装されているわけではないのだ！（あるライブラリを知っていても、それが動作するエンティティの性質を知らないのでは、自分の進む方向を理解しないまま進んでしまうことになる）。さらに難しい質問ですが、「情報理論」について宣言するとき、なぜあなたは統計学から断定的に切り離すのでしょうか？ この分野は、 数学 、 統計学 、 コンピュータ サイエンス、 物理学 、 神経生物学 、情報工学、 電気工学の 交差点にある。 確かに、あなたが断片とあなたのエゴ（さらには誰かについて、自分自身についてだけでなく）で動作する場合、議論は無主題であり、対話の主題ではない...スレッドは、残念ながら、変更されません（回答の具体性と主題は追加されません） Sergey Golubev 2022.09.11 10:13 #27413 Maxim Dmitrievsky #: この鈍感な口先番長は、またしても皆に真実を訴えているが、まだどの 。 あなたはすでに司会者を飽きさせ、すべてを引き裂いている。 ユーザーJeeyCiの 挑発的な投稿を読まないでください（彼の投稿 ＃27409は 挑発であり、 "宴会を続ける "ことを要求している）。 昨日、私はこれに導かれ、個人的な攻撃を伴う悪口や野暮ったさを持ついくつかの投稿を削除しました - 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。 トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践とアルゴ-トレーディング メタクォーツ、2022.08.31 15:14 パーソナリティの継続は、毎週禁止につながります。 私はこのスレッドで2回警告を行ったが無視され、その後、悪態をついたいくつかの投稿を削除した。 そこで（全く読むことができた）唯一の文学的な投稿は、あなたの投稿、つまりこの投稿（昨日のすべての始まり）だった： 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム...マキシム・ドミトリエフスキー, 2022.09.10 12:15 特徴選択には、モデルベース、モデル不可知論、混合特徴があります。不可知論的であれば、相関と相互情報（エントロピーベース）です。後者は非線形の依存関係を捉えることができる点で前者と異なるが、それ以外は同じである。この場合、特徴とターゲットの関係を語るのは難しい。単なる相関関係でしかない。しかし、有益でない特徴を取り除くには有効である。 スライディング・ウィンドウでも、エルーシブ・ウィンドウでも、スライディング・ウィンドウでも、ラビング・ウィンドウでもできる。 因果関係を特定したいのであれば、MOを使うことも含めて因果推論になります。 また、これまでの方法は因果関係を求めるためには機能せず、アルゴリズムの最適なトレーニングのためにのみ機能する。 だから、またしても市民は集中できず、カツからハエを取ることもできないのだ。 偉大で全能のRについては、すでに何度も聞いたことがある。明らかに、もしあなたが猿をその背後に置いたなら、猿もまた統計学者であり分析者であると考えることができる。
生存分析アプリケーションのヒントを見たような気がする。
私自身はやったことはありませんが、似たような質問をしたことがあります。このアプローチは私には有望に思えるが、全く違う分野のものだ。
つまり、 キャレット PACKAGEの一部である特定の関数を指定して いる。
私の理解では、あなたはRを知らない。それなら、なぜこのスレッドやMO全般で時間を浪費しているのですか？
Rをマスターしなければ、MOの議論は無意味です。
私がエントロピーについて黙っていたのは、クロスエントロピーが分類モデルの標準的な損失関数だからです...。MOはRだけに実装されているわけではないのだ！（あるライブラリを知っていても、それが動作するエンティティの性質を知らないのでは、自分の進む方向を理解しないまま進んでしまうことになる）。
さらに難しい質問ですが、「情報理論」について宣言するとき、なぜあなたは統計学から断定的に切り離すのでしょうか？
この分野は、 数学 、 統計学 、 コンピュータ サイエンス、 物理学 、 神経生物学 、情報工学、 電気工学の 交差点にある。
マキシム・ドミトリエフスキー, 2022.09.10 12:15特徴選択には、モデルベース、モデル不可知論、混合特徴があります。不可知論的であれば、相関と相互情報（エントロピーベース）です。後者は非線形の依存関係を捉えることができる点で前者と異なるが、それ以外は同じである。この場合、特徴とターゲットの関係を語るのは難しい。単なる相関関係でしかない。しかし、有益でない特徴を取り除くには有効である。
多かれ少なかれ成功しているトレーダーのTSを分析すれば、彼らが皆レベルトレードをしていることがわかるだろう。
インジケーターの助けを借りてトレードしている成功したトレーダーを私は一人も見たことがない。
レベルとは、明確でわかりやすいエントリーポイントであり、明確なストップが設定されたものである......。
ローリスクでトレードできるのであれば、他には何も必要ありません。1トレードあたりのローリスク／正確なエントリーが 最も重要なのです！
MOの助けを借りて、PD/SPのレベルを探し、正確なエントリーをすることができます。
以下は、5つの形質と1つのバイナリーターゲットから無作為に生成されたサンプルの例である。
タスク・キューが少しアンロードされ、スクリプトを実行できるようになった。実行するとエラーが出る。
古いバージョンを探したが見つからなかった。ひどい非互換性には反吐が出る。
私はR-3.6.3を持っています。
私は 自分の都合で 古いR-3.6. 3でこれを書いて いるので、私の問題な のですが...。
パッケージがタップから削除されるとは想像もできませんでした...。
互換性があれば、すべてが罰金、パイソン、例えば、唯一のそのような互換性をうらやむ....
https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2
サンシュの理論を要約すると、（彼自身、きちんと定式化して例を挙げることができなかったので）：
訓練されたモデルは新しいデータでも機能するはずだ」という有効な理論を持っている人がいると思うだろう。
訓練されたモデルは新しいデータでも機能するはずだ」という有効な理論を持っている人がいると思うだろう。
EAレベルに達するには十分なパワーがない。しかし、モデルのフィッティング誤差の結果は、8％から22％で、フィッティング区間でもサンプル外でもほとんど差がないフィッティング誤差である。