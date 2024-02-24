トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2469 1...246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476...3399 新しいコメント Evgeniy Ilin 2021.10.25 21:15 #24681 mytarmailS#: これってどうなんだろう？ 必要なのはOHLCの中にあるものだけで、他のデータはそこから導き出されるものです。主なものは、OHLCをより重みのあるデータに変換する方法を見つける柔軟なアルゴリズムで、やはりそれは機械の仕事です。また、OHLCだけはほとんど同じで、ティックボリュームなどを見るとこのデータは違うし、スプレッドなども違う。端末でチャートを見れば、必要なものはすべてチャートに書いてある。 mytarmailS 2021.10.25 21:22 #24682 Evgeniy Ilin#: 必要なのはOHLCの中にあるものだけで、他のデータはそこから導き出されるものです。OHLCをより重みのあるデータに変換する方法を見つける柔軟なアルゴリズムがメインで、やはりそれは機械の仕事です。また、OHLCだけはほとんど同じで、ティックボリュームなどを見るとこのデータは違うし、スプレッドなども違う。必要なものは、端末のチャートに書いてあります。 必要なのは、ターミナルのチャート上だけです... 必要なのは、ターミナルのチャート上だけです... 偏った見方をしたくない方は、次のように尋ねてください：OHLCで どれだけ稼いだか、稼いだとしても、偶然では分かりません...。 Vasiliy Sokolov 2021.10.25 21:26 #24683 mytarmailS#: 10社のブローカーのトレーダーの平均ポジションのチャートには誰も興味がないのでしょうか？価格がトレーダーの気分と逆相関していることには、誰も興味を示さないのですか？[1] -0.74 なぜ新しいデータではモデルが機能しないのか、なぜトレーダーは常に負けているのか、なぜ市場の仕組みが明らかになるのか、誰も知りたくないのか......興味ないのか......？ TheExpertの製品と彼の投稿をチェックしてください。彼はこのテーマに関心を持ち、このテーマに関する素晴らしい製品を市場に出しています。今、どう考えているのか聞いてみてください。 私もセンチメントリサーチを少ししていることを付け加えておきます。COTを勉強した。テーマは、確かにセンチメントは価格と正の相関があるということです。しかし、相関関係を調べてみると、価値は価格に強く依存し、その逆はないことがわかったのです。結論は、あなた次第です。 JeeyCi 2021.10.25 21:32 #24684 mytarmailS#: モデルが新しいデータで動作しない理由、トレーダーが常に失う理由、市場自体のメカニズムが明らかに...いいえ？ 興味がない？ なぜなら、市場はモデルではなく、現実（経済的現実）だからです...。なぜなら、経済の前提、反応、結果を理解することから値動きを遠ざけてはいけないからです...。ましてや、あなたの目からは...。なぜなら、トレーダーは、トレーダーであるならば、どのマーケットを取引して、どのマーケットを取引しないかを常に理解していなければならないからです（それゆえ、ロボットをオンにするタイミングとしないタイミングを理解する）...。普通、ピザを温めるのにコーヒーメーカーをつけたりしないですよね...。 mytarmailS 2021.10.25 21:42 #24685 Vasiliy Sokolov#: TheExpertの製品と彼の投稿をチェックしてください。彼はこのテーマに興味を持ち、このテーマに関する素晴らしい製品を市場に出しています。今、どう思うかを聞いてみてください。 そうそう、TheExpertは覚えて いますよ、彼より前にoandaにハマって ましたから...。 Vasiliy Sokolov #: 私自身は、センチメントに夢中でした。COTを勉強しました。要は、商品と価格には確かに正の相関があるということです。しかし、その相関関係を調べてみると、製品が価格に強く依存し、その逆はないことがわかったのです。結論は、あなた次第です。 なぜ結論を出すのか、そのための数学がある、DSPがある、など。 価格とレンジをプロキシングして滑らかにし、レンジと価格の相互相関をチェックして、「何がどこに行くのか」を確認しました。 おっしゃる通り、平均的に価格がレンジを上回っていますが、それは平均的なものであり、常にそうであるとは限りません。 もし明日、私が気にしなければ、10社すべてのブローカーでこのモデルを試してみるつもりです。 mytarmailS 2021.10.25 21:58 #24686 JeeyCi#： 市場はモデルではなく、現実（経済的現実）であるため モデルとは現実のために作るためにあるのだ、wikipediaとか読めよ...。 JeeyCi#： なぜなら、価格の動きと経済の前提、反応、結果を理解することを切り離してはいけないからです...。ましてや自分の目なんて...。 言葉は美しいが......。裸のポピュリズム... JeeyCi#： なぜなら、トレーダーは常に、どの市場で取引を行い、どの市場で取引を行わないかを理解していなければならないからです（したがって、ロボットを起動するタイミングとしないタイミングを理解すること）。 参加者の予想に反して市場が動くと、相関は-0.7と なり というのが、全体の流れです...。 Vasiliy Sokolov 2021.10.25 22:21 #24687 みんな、誰が早く制裁を使い始めたかではなく、誰がよりよく理解し、そこから有用なものを得ることができたかを議論すべきなんだ。2008年にCOTを知り、どんな効果があったのか。 mytarmailS 2021.10.25 22:31 #24688 Vasiliy Sokolov#: みんな、誰が早く制裁を使い始めたかについて議論するのではなく、誰がよりよく理解し、そこから有用なものを得ることができたかについて議論すべきなんだ。2008年にCOTを知り、それがどんな効果をもたらしたか。 誰も必要としていない)) 誰もが聖杯を欲しがり、手に入れても議論を始め、自分の主張を証明し、言われたことをやろうともしない、それが真実であり、しかも台座のレベルで教育されている......。 mytarmailS 2021.10.25 22:55 #24689 アンドレイ・トゥルハノビッチ#: 私も謝ります、何かあれば...。 Aleksey Nikolayev 2021.10.25 23:02 #24690 あなたは、ちょうど先にOI価格を持つブローカーを見つける必要があり（彼らは別のものを持っているので）、聖杯は あなたのポケットの中にある) 1...246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これってどうなんだろう？
必要なのはOHLCの中にあるものだけで、他のデータはそこから導き出されるものです。主なものは、OHLCをより重みのあるデータに変換する方法を見つける柔軟なアルゴリズムで、やはりそれは機械の仕事です。また、OHLCだけはほとんど同じで、ティックボリュームなどを見るとこのデータは違うし、スプレッドなども違う。端末でチャートを見れば、必要なものはすべてチャートに書いてある。
必要なのはOHLCの中にあるものだけで、他のデータはそこから導き出されるものです。OHLCをより重みのあるデータに変換する方法を見つける柔軟なアルゴリズムがメインで、やはりそれは機械の仕事です。また、OHLCだけはほとんど同じで、ティックボリュームなどを見るとこのデータは違うし、スプレッドなども違う。
必要なのは、ターミナルのチャート上だけです... 必要なのは、ターミナルのチャート上だけです... 偏った見方をしたくない方は、次のように尋ねてください：OHLCで どれだけ稼いだか、稼いだとしても、偶然では分かりません...。
10社のブローカーのトレーダーの平均ポジションのチャートには誰も興味がないのでしょうか？
価格がトレーダーの気分と逆相関していることには、誰も興味を示さないのですか？
-0.74
なぜ新しいデータではモデルが機能しないのか、なぜトレーダーは常に負けているのか、なぜ市場の仕組みが明らかになるのか、誰も知りたくないのか......興味ないのか......？
TheExpertの製品と彼の投稿をチェックしてください。彼はこのテーマに関心を持ち、このテーマに関する素晴らしい製品を市場に出しています。
私もセンチメントリサーチを少ししていることを付け加えておきます。COTを勉強した。テーマは、確かにセンチメントは価格と正の相関があるということです。しかし、相関関係を調べてみると、価値は価格に強く依存し、その逆はないことがわかったのです。結論は、あなた次第です。
モデルが新しいデータで動作しない理由、トレーダーが常に失う理由、市場自体のメカニズムが明らかに...いいえ？ 興味がない？
なぜなら、市場はモデルではなく、現実（経済的現実）だからです...。なぜなら、経済の前提、反応、結果を理解することから値動きを遠ざけてはいけないからです...。ましてや、あなたの目からは...。なぜなら、トレーダーは、トレーダーであるならば、どのマーケットを取引して、どのマーケットを取引しないかを常に理解していなければならないからです（それゆえ、ロボットをオンにするタイミングとしないタイミングを理解する）...。普通、ピザを温めるのにコーヒーメーカーをつけたりしないですよね...。
私もセンチメントリサーチを少ししていることを付け加えておきます。COTを勉強した。テーマは、確かにセンチメントは価格と正の相関があるということです。しかし、相関関係を調べてみると、価値は価格に強く依存し、その逆はないことがわかったのです。結論は、あなた次第です。
そうそう、TheExpertは覚えて いますよ、彼より前にoandaにハマって ましたから...。
私自身は、センチメントに夢中でした。COTを勉強しました。要は、商品と価格には確かに正の相関があるということです。しかし、その相関関係を調べてみると、製品が価格に強く依存し、その逆はないことがわかったのです。結論は、あなた次第です。
なぜ結論を出すのか、そのための数学がある、DSPがある、など。
価格とレンジをプロキシングして滑らかにし、レンジと価格の相互相関をチェックして、「何がどこに行くのか」を確認しました。
おっしゃる通り、平均的に価格がレンジを上回っていますが、それは平均的なものであり、常にそうであるとは限りません。
もし明日、私が気にしなければ、10社すべてのブローカーでこのモデルを試してみるつもりです。
市場はモデルではなく、現実（経済的現実）であるため
モデルとは現実のために作るためにあるのだ、wikipediaとか読めよ...。
なぜなら、価格の動きと経済の前提、反応、結果を理解することを切り離してはいけないからです...。ましてや自分の目なんて...。
言葉は美しいが......。裸のポピュリズム...
なぜなら、トレーダーは常に、どの市場で取引を行い、どの市場で取引を行わないかを理解していなければならないからです（したがって、ロボットを起動するタイミングとしないタイミングを理解すること）。
参加者の予想に反して市場が動くと、相関は-0.7と なり
というのが、全体の流れです...。
みんな、誰が早く制裁を使い始めたかについて議論するのではなく、誰がよりよく理解し、そこから有用なものを得ることができたかについて議論すべきなんだ。2008年にCOTを知り、それがどんな効果をもたらしたか。
誰も必要としていない)) 誰もが聖杯を欲しがり、手に入れても議論を始め、自分の主張を証明し、言われたことをやろうともしない、それが真実であり、しかも台座のレベルで教育されている......。