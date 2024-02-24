トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2468

新しいコメント
 
面白いスレッドですね、情報は多いけどほとんど役に立たないけど。誰が、なぜ、何のために価格を動かすのか、どのようなデータを使って分析するのか、すべて不要な質問である。ニューラルネット、機械学習、神...そもそも、自分が何を求めているのかを理解する必要があります。
 
Evgeniy Ilin#:
面白いスレッドですね、情報は多いけどほとんど役に立たない。誰が、なぜ、価格を動かして いるのかどのデータを使って分析 するのか、こうした疑問はすべて余計な お世話である。ニューラルネット、機械学習、神...まず、自分が何を求めているのかを理解する必要があります。

どうやって？

 
elibrarius#:
3-5の案件の写真では何もわかりません。実際に行った100～200回（または3～4ヶ月）の取引で統計が表示されます。そしてドローダウン。

なぜ、ニューラルネットワークと資金管理を一緒にするのか？ ニューラルネットワークはシグナルを出すが（正しく学習させた場合、学習させたものが市場を動かすのは確率でしかない）、資金管理・トレード管理をそれにどう結びつけるか（シグナル付きの指標）は、個人のリスクに対する姿勢である。

p.s. Evgeny Dyuka さん、サンプルへのリンク ありがとうございます。）

削除済み  
mytarmailS#:

どうですか？

どうしてここであなたを理解することができるのですか？- このスレで5年、何も実証されてない。

スクリーンショット 2021-10-25 203101 スクリーンショット 2021-10-25 203305

 
JeeyCi#：

なぜ、ニューラルネットワークと資金管理を一緒にするのか？ ニューラルネットワークはシグナルを出すが（正しく学習させた場合、そして学習させたものが今も市場を動かしている可能性があるだけ）、資金管理・トレード管理をそれにどう結びつけるか（シグナルとインジケータ）はあなたのリスクに対する姿勢である。

p.s. Evgeny Dyuka さん、例題への リンクをありがとうございました。）

先にどうぞ。この指標を無条件に信じると
サインしてください。

そして、その先にあるのは...

 
elibrarius#:
あなたはターンを行う。この指標を無条件に信じると
サインしてください。

そして、その先にあるのは...

どうしたんだ？
上位5つの指標を 見に行くと、まず3ヶ月間トレードしてから投稿することがコメントに書いてあります。
苦手な人は荒らしに頼らなくていいんです。
MQL5 Code Base: Индикаторы
MQL5 Code Base: Индикаторы
  • www.mql5.com
Лучшие индикаторы для MetaTrader 5 по рейтингу пользователей
 
Maxim Dmitrievsky#:
スキームがある、いや、むしろ2つあるかもしれない。
...

2.任意の分類器を通して、その内部構造（特徴の重要度、シャップ値、様々な指標）を分析し、戦略を検索することができます。自動化できる、AIのようなものに近づけることができる。出力はブラックボックスですが、選択基準が機能することを願っています。

リカレンス・ネットワークとベイズ法は、それ自体では、金融時系列から「記憶」を引き出す能力を実証しておらず、新しいデータに対して最も頑健なモデルについての結論を得ることもできない。

そうですね、何か ありそうですねー、見てみます、ありがとうございます...。またはこちら

(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
  • www.researchgate.net
PDF | This paper proposes a new method to measure the relative importance of features in Artificial Neural Networks (ANN) models. Its underlying... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
 
Evgeny Dyuka#:
何か問題があるのでしょうか？
特に問題はないそうです。 最初の5つの指標で、3ヶ月間取引する条件があるかどうか確認してから投稿してください。
何か問題があれば、荒らしに頼る必要はない。
インジケーターで成功するか？
 
elibrarius#:
お手持ちのインジケーターで動作しますか？
この5年間の 冒頭の「恐怖と貪欲」のテーマを、あなたは明らかに見逃している...おそらく、漸進的な開発ではなく、再帰的な開発を選択したからでしょう...？
 

10社のブローカーのトレーダーの平均ポジションのチャートには誰も興味がないのでしょうか？


価格がトレーダーの気分と逆相関していることに、誰も興味を示さないのですか？

cor(cl,av)

[1]

-0.74


なぜモデルが新しいデータで機能しないのか、なぜトレーダーがいつも負けているのか、なぜ市場のメカニズム自体が明らかにしないのか、説明できないのでしょうか...？

1...246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475...3399
新しいコメント