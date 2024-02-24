トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2466 1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:52 #24651 利益を生む取引でシグナルを表示する。 それがなければ、あなたのアプリは市場やコードに存在する数千のうちの1つに過ぎません。 Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:54 #24652 elibrarius#: 利益の出る取引でシグナルを表示します。 それがなければ、あなたのアプリは市場やコードに存在する数千のうちの1つに過ぎません。 シグナルではなく、インジケーターです。 Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:56 #24653 Evgeny Dyuka#: シグナルではなく、インジケーターです。 インジケータで取引し、シグナルを表示する。 Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:57 #24654 elibrarius#: 利益の出る取引でシグナルを表示します。 それがなければ、あなたのアプリは市場やコードにある数千の うちの1つに過ぎません。 市販のニューラルネットワークソリューションのうち、少なくとも1つは実用化されていることを示す。 Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:58 #24655 elibrarius#: インジケータを実行し、シグナルを表示します。 指標になるんですね、改めて...。これが指標です Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:59 #24656 Evgeny Dyuka#: 市販のニューラルネットワークソリューションで、少なくとも1つ動作するものを示す。 あなたのところは大丈夫ですか？実証してください。 Evgeny Dyuka 2021.10.25 12:00 #24657 elibrarius#: あなたのは動きますか？その仕組みを教えてください。 試してみてください。取り付けは簡単で、説明書は こちらです。 Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5 www.mql5.com Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 12:01 #24658 Evgeny Dyuka#: これが指標になるんですね、改めて...。これが指標です 何のための指標？トレーディング用。その上でトレードを行い、シグナルサービスでインジケーターにトレードを表示します。 Evgeny Dyuka 2021.10.25 12:02 #24659 elibrarius#: あなたのは動きますか？実証してください。 これは今のスクリーンショットです Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 12:05 #24660 エフゲニー・デューカ#: これは今のスクリーンショットです。 3～5トレードの写真では、何もわからない。100～200回の実際の取引（または3～4ヶ月間）で、その統計が表示されます。そしてドローダウン。 1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
