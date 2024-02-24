トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2466

利益を生む取引でシグナルを表示する。
それがなければ、あなたのアプリは市場やコードに存在する数千のうちの1つに過ぎません。
 
elibrarius#:
シグナルではなく、インジケーターです。
 
Evgeny Dyuka#:
インジケータで取引し、シグナルを表示する。
 
elibrarius#:
市販のニューラルネットワークソリューションのうち、少なくとも1つは実用化されていることを示す。
 
elibrarius#:
指標になるんですね、改めて...。これが指標です
 
Evgeny Dyuka#:
市販のニューラルネットワークソリューションで、少なくとも1つ動作するものを示す。
あなたのところは大丈夫ですか？実証してください。
 
elibrarius#:
試してみてください。取り付けは簡単で、説明書は こちらです
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka#:
何のための指標？トレーディング用。その上でトレードを行い、シグナルサービスでインジケーターにトレードを表示します。
 
elibrarius#:
あなたのは動きますか？実証してください。



これは今のスクリーンショットです
 
エフゲニー・デューカ#:
3～5トレードの写真では、何もわからない。100～200回の実際の取引（または3～4ヶ月間）で、その統計が表示されます。そしてドローダウン。
