トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2470

Andrei Trukhanovich 2021.10.25 23:03 #24691

Mikhail Mishanin 2021.10.25 23:30 #24692

Igor Makanu 2021.10.26 02:51 #24693

削除済み 2021.10.26 04:57 #24694

そして、その制裁をあるRSIと比較して、それが同じものであることに気づくのは、さらに楽しいことです。

Evgeny Dyuka 2021.10.26 07:09 #24695

Evgeny Dyuka 2021.10.26 07:13 #24696

スクリーンショットの矢印はどこにあるのですか？それともリッチな広告を作るためじゃないのか🤣？

JeeyCi 2021.10.26 07:38 #24697

Dmytro Nazarchuk 2021.10.26 07:47 #24698

JeeyCi 2021.10.26 07:54 #24699

Dmytro Nazarchuk 2021.10.26 07:55 #24700
私も謝ります、何かあれば...。
を忘れた。
魚が直接センチメントにない、多分間接的に、例えば、それは価格の水平方向のセクションで多くを変更する場合を除きます。
私はワラントの方が好きですが、ワラントは最大手のブローカーではないオアンダにしかありません。
面白いスレッドですね、情報は多いけどほとんど役に立たない。誰が、なぜ、価格を動かすのか、どのデータを使って分析するのか、これらの質問はすべて余計なお世話です。ニューラルネット、機械学習、神...まず、自分が何を求めているのかを理解する必要があります。
何をお探しですか？記事を読んでも全然わからない、教えてください。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論、実践、取引など。
エフゲニー・ダイカ さん 2021.10.25 12:02
これは今のスクリーンショットです
端末を調べてみると、筆者と同じ履歴欄があるようだ。
其れならいつもの指標と同じ・・・しかも半々じゃない。
そうそう、TheExpertは覚えて いますよ、彼より前にoandaにハマって ましたから...。
結論は何かというと、そのための数学がある、DSPがある、などなど...。
価格とレンジをプロキシングして滑らかにしたり、レンジと価格の相互相関を調べて「何がどこに行くのか」を調べたり...。
おっしゃる通り、平均的に価格がレンジを上回っていますが、それは平均的なものであり、常にそうであるとは限りません。
明日、問題がなければ、10社すべてのブローカーでモデルを試してみるつもりですが、何か面白いことが起こるかもしれません。
は、ターミナルを見たところ、筆者と同じセクションの履歴があるようです。
然らば普通のインジケーターと同じように 動く...しかも50/50ではない
ありがとうございます。それは最高の褒め言葉です。もう普通の指標として認識されているのなら、うまくいったということです。
ニューラルネットワークとモデル自体は1年以上前に作ったのですが、「ラップ」するのにかかった時間ばかりで、もう戻ってきてないんです。
予測の質を高める可能性を持っている
は、ターミナルを見たところ、筆者と同じセクションの履歴があるようです。
であれば普通のインジケーターと同じように動く...50/50でもない。
モデルとは現実のために作るためにあるのだ、wikipediaとか読めよ...。
だから、それはあなたのために戻って...
巾木レベルの教育...
- というのが、人の書き込みを読まずに突っかかる動機なのでは......？- 2ページ前にモデリングについて書きましたが、モデルの妥当性は証明されたのでしょうか？- あなたがそのようなあなたの教育と聖杯などについてヒステリックになる前に、少なくとも自分自身とあなたのウィキペディアに...- だからこそ、そんな真実（-。
その他、ナンセンスが全部の物語...
それでもわからなければ
「合わせ物
- 私に口答えする必要はない - 自分の主張を通せばいいだけだ...- "10ブローカー以上の馬鹿野郎"...- 文明研究は明らかにあなたの手の届かないところにある - それはウィキペディアよりもさらにあなたを送信し、あなたはまだここにあなたの叫びがオフトピックであることを理解できない最初の人ではありません - あなたのトーンを変更！そして無礼、侵略、ヒステリーとあなたの議論を交換しようとしないでください - あなたがさらにあなたの教育を自分で促進できることによると、結論を出す、代わりにフォーラムに貼り付けられて、人々に身を投げると、あなたはコーヒーマシンで爪を打ちので、彼らは嘘をついていること...。
-- 彼らが、（自分自身の、あるいは自然の）悪い間違いによってテーマに迷い込んだ人たちを、プロのコミュニティから一掃する方法をいつ見つけるのかもわからない--そうすれば、プロの対話は、目も耳も頭も、さらに良識の限界もなく何かを叫ぼうとしている、ざわついた喉ではなく、ようやく文明的で合理的（Homo Sapienceからの）意見交換に近づけるだろう ...。"議論と事実" - 市場情報の使い方を知らないという事実は、Neural Networks et al.で意見交換する人たちにとって興味のない事実である。機械学習
専門家の対話は、最終的に文明的な合理的な（Homo Sapienceという言葉から）意見交換に近づくことができ、目も耳も頭も、さらには良識の限界もなく何かを叫ぼうとする、唸るような一つの喉のざわめきではない」（c）ために、すべてを市場モデルで示した方が良いのである。
このスレで既に理論が出尽くしてるんだよなー、結果が出ない。
そうしないと、誰かが走ってきて、参考文献を流し読みして、80万行の空文を書いても、練習にならない...。
- 結果なし
練習もせず...。
- オフトップ
練習はすべてのトレーダーに異なる - 言葉からトレーダーの心理学（情報を扱う彼の能力と連動して動作します）...そして、その結果は人それぞれ...。人の振り見て我が振り直せ．
トレーダーの実践は人それぞれ-トレーダーズサイコロジーという言葉から...と、結果は人それぞれですが...。他人の練習で自分の成果を得ることはできない
取引における市場分析方法の真偽は、取引結果によって決まるのであって、掲示板の文章の行数やリンクの数ではありません