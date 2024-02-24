トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2462 1...245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2021.10.18 00:47 #24611 mytarmailS#: 話題を聞いて、おしゃべりしよう... さて、ここでお題を出しますが...。 以上のように、NS入力に与える情報は非常に重要である。例えば、私はDelta、OM、RealVolumeを使っています。これらの情報は、SiであれRTSインデックスであれ、作業中の機器にとって直接的に重要であると思うからです。重要なのは、私たちが働く市場の価値観を取り入れることです。モエックスと連携するためにシカゴ証券取引所からこの情報を持っていこうとしましたが、役に立たなかったので、私たちが取引している取引所から持っていくことにしました。問題は、モスクワの取引所市場に関連する他の情報は何かということです。まあおそらくオプションセクション、すなわち使用されるすべての楽器のための週刊オプションスマイルパラメータ。OK、トレーニングセクション以外で、質の高いネットワーキングに役立つものはありますか？ Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 07:13 #24612 Mihail Marchukajtes#: ここで、考えさせられる話題が......。以上のように、NSの入力に与える情報は非常に重要である。例えば、私はDelta、OI、RealVolumeを使用しています。これらの情報は、それがSiであろうとRTSインデックスであろうと、使用する機器にとって直接的に重要であると信じているからです。重要なのは、私たちが働く市場の価値観を取り入れることです。モエックスと連携するためにシカゴ証券取引所からこの情報を持っていこうとしましたが、役に立たなかったので、私たちが取引している取引所から持っていくことにしました。問題は、モスクワの取引所市場に関連する他の情報は何かということです。まあおそらくオプションセクション、すなわち使用されるすべての楽器のための週刊オプションスマイルパラメータ。OK、トレーニングセクション以外で、質の高いネットワーキングに役立つものはありますか？ 原資産の価格を追加します。もし鉄鋼会社 - ロンドン証券取引所からの鉄鋼相場、石油、ガス、その他。 Mihail Marchukajtes 2021.10.18 09:36 #24613 Dmytryi Nazarchuk#: 原資産の価格を追加します。もし鉄鋼会社 - ロンドン証券取引所からの鉄鋼相場、石油、ガス、その他。 怪しいですね、うまくいかないと思います...。 Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 09:56 #24614 Mihail Marchukajtes#: 怪しい、うまくいかないと思う...。 デルタもOIもRWも機能してないのに、みんなNSに押し込む Mihail Marchukajtes 2021.10.18 11:02 #24615 Dmytryi Nazarchuk#: デルタ、OI、RWは機能しないのに、誰もがNSに押し込む なぜそう思うのですか？証明か、少なくとも論理的な推論があれば、私がどう使っているか教えてあげます!!! Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 11:38 #24616 Mihail Marchukajtes#: なぜそう思うのですか？証明や少なくとも論理的な推論があり、そのうえで私がどのように使っているのかをお話しします この3つの指標について、少なくとも1件のシステマティックな収益が確認されていないこと、が証明されています。 時間の無駄。 人魚の存在が確認された事例が1つもないのであれば、人魚は存在しないと認めるのが最も合理的な解決策である。 Mihail Marchukajtes 2021.10.18 12:40 #24617 曲線が完璧でないのは正直なところですが、存在感があり、なかなか面白そうです!!!!で、そんな証拠はないって言うから、これだ!!!! ああ、150件じゃ少ないけど......。 Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 12:40 #24618 Mihail Marchukajtes#: 曲線が完璧でないのは正直なところですが、存在感があり、なかなか面白そうです!!!!そして、そんな証拠は存在しないとおっしゃるので、ここにご紹介します!!!!テスター？ Mihail Marchukajtes 2021.10.18 12:41 #24619 Dmytryi Nazarchuk#: いやリアル口座の先月の取引だ！！！！！！！！！！！！！！！！乗り越えろ Mihail Marchukajtes 2021.10.18 12:43 #24620 もし証拠がなければ、OIやデルタ、RVが機能するとは言いませんし、逆に機能しないという証拠はあるのですか？ 1...245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
話題を聞いて、おしゃべりしよう...
さて、ここでお題を出しますが...。
以上のように、NS入力に与える情報は非常に重要である。例えば、私はDelta、OM、RealVolumeを使っています。これらの情報は、SiであれRTSインデックスであれ、作業中の機器にとって直接的に重要であると思うからです。重要なのは、私たちが働く市場の価値観を取り入れることです。モエックスと連携するためにシカゴ証券取引所からこの情報を持っていこうとしましたが、役に立たなかったので、私たちが取引している取引所から持っていくことにしました。問題は、モスクワの取引所市場に関連する他の情報は何かということです。まあおそらくオプションセクション、すなわち使用されるすべての楽器のための週刊オプションスマイルパラメータ。OK、トレーニングセクション以外で、質の高いネットワーキングに役立つものはありますか？
ここで、考えさせられる話題が......。
原資産の価格を追加します。もし鉄鋼会社 - ロンドン証券取引所からの鉄鋼相場、石油、ガス、その他。
怪しい、うまくいかないと思う...。
デルタ、OI、RWは機能しないのに、誰もがNSに押し込む
なぜそう思うのですか？証明や少なくとも論理的な推論があり、そのうえで私がどのように使っているのかをお話しします
この3つの指標について、少なくとも1件のシステマティックな収益が確認されていないこと、が証明されています。
時間の無駄。
人魚の存在が確認された事例が1つもないのであれば、人魚は存在しないと認めるのが最も合理的な解決策である。
曲線が完璧でないのは正直なところですが、存在感があり、なかなか面白そうです!!!!で、そんな証拠はないって言うから、これだ!!!!
曲線が完璧でないのは正直なところですが、存在感があり、なかなか面白そうです!!!!そして、そんな証拠は存在しないとおっしゃるので、ここにご紹介します!!!!
テスター？