mytarmailS#:
話題を聞いて、おしゃべりしよう...

さて、ここでお題を出しますが...。

以上のように、NS入力に与える情報は非常に重要である。例えば、私はDelta、OM、RealVolumeを使っています。これらの情報は、SiであれRTSインデックスであれ、作業中の機器にとって直接的に重要であると思うからです。重要なのは、私たちが働く市場の価値観を取り入れることです。モエックスと連携するためにシカゴ証券取引所からこの情報を持っていこうとしましたが、役に立たなかったので、私たちが取引している取引所から持っていくことにしました。問題は、モスクワの取引所市場に関連する他の情報は何かということです。まあおそらくオプションセクション、すなわち使用されるすべての楽器のための週刊オプションスマイルパラメータ。OK、トレーニングセクション以外で、質の高いネットワーキングに役立つものはありますか？

 
Mihail Marchukajtes#:

ここで、考えさせられる話題が......。

原資産の価格を追加します。もし鉄鋼会社 - ロンドン証券取引所からの鉄鋼相場、石油、ガス、その他。

 
Dmytryi Nazarchuk#:

怪しいですね、うまくいかないと思います...。
 
Mihail Marchukajtes#:
デルタもOIもRWも機能してないのに、みんなNSに押し込む
 
Dmytryi Nazarchuk#:
なぜそう思うのですか？証明か、少なくとも論理的な推論があれば、私がどう使っているか教えてあげます!!!
 
Mihail Marchukajtes#:
この3つの指標について、少なくとも1件のシステマティックな収益が確認されていないこと、が証明されています。

時間の無駄。

人魚の存在が確認された事例が1つもないのであれば、人魚は存在しないと認めるのが最も合理的な解決策である。

 

曲線が完璧でないのは正直なところですが、存在感があり、なかなか面白そうです!!!!で、そんな証拠はないって言うから、これだ!!!!



ああ、150件じゃ少ないけど......。
 
Mihail Marchukajtes#:

テスター？

 
Dmytryi Nazarchuk#:
いやリアル口座の先月の取引だ！！！！！！！！！！！！！！！！乗り越えろ
 
もし証拠がなければ、OIやデルタ、RVが機能するとは言いませんし、逆に機能しないという証拠はあるのですか？
